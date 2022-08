Alfa Romeo Tonale s naftou má české ceny. Nepatrně zdražila už po pár dnech

Nová Alfa Romeo Tonale prozradila první české ceny před několika týdny. Tehdy sice jen hybridních motorizací, zase ale širokého spektra výbav. Jak se můžete přesvědčit v našem starším článku, slabší hybrid v úvodní výbavě Super se tehdy vešel pod hranici 900.000 Kč. Dnes krom elektrifikovaných pohonů najdeme v nabídce i diesel. A také zjišťujeme, že Tonale po pár dnech stihlo nepatrně podražit. Základní výbava konkrétně o 18 tisíc korun.

Naftový pohon je v Tonale zastoupen přeplňovanou čtyřválcovou šestnáctistovkou s výkonem 96 kW a 320 newtonmetry točivého momentu. Jak se můžete přesvědčit v tabulce níže, má stejný výkon jako slabší hybrid, dynamické schopnosti nafty jsou však o něco horší. Vůz zrychlí z klidu na stovku za 10,9 sekundy a pokračovat může na maximální rychlost 194 km/h. Motorizace se pojí výhradně se šestistupňovou samočinnou převodovkou a pohonem předních kol.

Ceník novinky s motorem 1.6 Mjet startuje na částce 912.000 Kč ve výbavě Super, čímž vlastně kopíruje cenu slabšího hybridu. A vůz je už v základu vybaven velice slušně. Součástí jsou Full LED světlomety, 12,3palcový digitální přístrojový štít, dvouzónová automatická klimatizace, systém nouzového brzdění či osmnáctipalcová litá kola.

Vyšší provedení Sprint stojí 976.000 Kč a umí manuální nastavení sedačky řidiče v šesti směrech s bederní opěrkou, bezklíčový přístup do vozu či zadní sedačky dělené v poměru 60:40. Dále nechybí kožený volant se startovacím tlačítkem, adaptivní tempomat či přední a zadní parkovací senzory. Součástí je rovněž navigace či bezdrátová nabíječka chytrého telefonu.

Nejvybavenější provedení naftového Tonale se jmenuje Ti a stojí 1.040.000 Kč. To už disponuje zadní parkovací kamerou, ambientním osvětlením interiéru či elektrickým ovládáním víka zavazadlového prostoru. Připlatit si můžete třeba za paket Zima s vyhřívanými sedadly vpředu, volantem a ostřikovači čelního skla. Stojí dvanáct tisíc.

Přehled aktuálních cen Alfa Romeo Tonale najdete v tabulce níže. Jen dodejme, že naftová motorizace by na evropských trzích měla být dostupná ve druhé polovině letošního roku. Do té doby vám ale jistě přineseme test hybridní motorizace, jejíž příjezd do redakční garáže očekáváme v příštích týdnech.