Alfa Romeo postaví konkurenta pro Porsche Cayenne. Bude vypadat takhle?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Alfa Romeo se po desítkách let tápání snad konečně nadechuje k lepším zítřkům. I když to pořád trochu dře. Na mysli mám především absurdní situaci po představení nejmenšího modelu v nabídce. Alfa Romeo Milano, postavená na základech Peugeotu 2008 či Fiatu 600, se totiž kvůli výrobě mimo Itálii musela vzdát svého původního názvu. Italové to vyřešili jednoduše, novinku přejmenovali na Junior.

Ten se stal v pořadí čtvrtou alfou v portfoliu, kdy doplnil stárnoucí dvojici Giulia a Stelvio s preferencí zadních kol a kompaktní SUV Tonale. Pátým do party se má stát vrcholné SUV, které se postaví například Porschi Cayenne. Podobu novinky jsme si nechali navrhnout umělou inteligencí.

Podle Jean-Philippa Imparata, šéfa Alfy, se aktuálně rozhoduje, jakou formu novinka vlastně dostane. Jasno by mělo být do konce tohoto roku. Plány totiž trochu překreslil pomalý nástup elektromobility.

Přesto má novinka stát na platformě STLA Large, která je určena právě pro auta s lokálně bezemisním pohonem. Finální rozhodnutí ovšem bude záviset na vývoji elektromobility na severoamerickém trhu a situaci v Asii (respektive především v Číně s velkým prodejním potenciálem). V případě schválení se vlajková alfa do výroby dostane v roce 2027.

Video se připravuje ...

Imparato se také vyjádřil k tomu, proč vrcholná alfa bude SUV. Právě tenhle segment totiž vykazuje nejvyšší čísla, zatímco konvenční kategorie padají. Když tedy někdo naříká, že Alfě Giulia chybí verze kombi, je to primárně kvůli nízkému zájmu ze strany potenciálních zákazníků, kteří by ve výsledku stejně upřednostnili vůz s vyšší světlostí.