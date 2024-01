Aljaška, nebo kajak? Nový pick-up Fiskeru se bude v Evropě jmenovat jinak

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Když znovuzrozená automobilka Fisker v srpnu loňského roku představila svůj elektrický pick-up, vůz se jmenoval Alaska, tedy Aljaška. Vůz zamíří i na evropské trhy, ovšem v Evropě se bude jmenovat jinak – Kayak, tedy Kajak. Takové jméno podle automobilky bude u evropských zákazníků více rezonovat.

Těch zákazníků ale nebude hodně. Automobilka bude podle svého zakladatele Henrika Fiskera chtít zachovat exkluzivitu. V jakých počtech se vůz na evropské trhy dostane, je však zatím ve hvězdách, stejně jako jeho ceník; v USA se má podle starších Fiskerových slov prodávat za cenu od 45.400 dolarů, což vychází v přepočtu na 1,04 milionu korun. Vůz ale má přijít na trh až v roce 2025 a do té doby se toho může hodně změnit.

Základem alasky, resp. kayaku bude baterie o kapacitě 75 kWh, která má stačit na 370 km dojezdu. Příplatková baterie má mít 113 kWh kapacity a vůz s ní má dojet až 547 km daleko. O zbytku techniky zatím není mnoho známo, Fisker dříve uvedl jen to, že zrychlení na 100 km/h má v závislosti na provedení zabrat od 3,9 do 7,2 sekundy.

Nejzajímavějším prvkem vozu je jistě korba, jejíž standardní délka 1,37 metru se dá různými způsoby prodloužit až na 2,8 metru. To ovšem vyžaduje sklopení zadních sedaček a tak řečené Houdiniho přepážky, která se zasouvá do podlahy. Od předních opěradel až po konec sklopeného zadního čela to je 2,8 metru. Celý vůz je dlouhý 5,3 metru.