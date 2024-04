Alpina B10 BiTurbo slaví 35 let. Nejrychlejší sedan své éry zesměšnil i Ferrari

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Koncem osmdesátých let se na německých dálnicích ještě dalo cestovat na plný plyn. Když vás tehdy zajímalo to nejlepší BMW řady 5, ale lákala vás větší exkluzivita než u továrního vrcholného BMW M5, malosériová automobilka z Buchloe měla ještě lepší alternativu. Před třemi dekádami, v roce 1989, oficiálně uvedla na svět dodnes obdivovanou Alpinu B10 BiTurbo, která si uměla namazat na chleba i dvanáctiválcové Ferrari. Byl to nejrychlejší sedan své éry.

Nejrychlejší Alpina všech dob, tehdy, poprvé přitáhla pozornost na stánku výrobce na březnovém autosalonu v Ženevě. Nová Alpina B10 BiTurbo předtím vznikala dlouhé dva roky a továrna založená Burkardem Bovensiepenem utratila přibližně 3,2 milionu amerických dolarů za to, aby dotáhla jinak povedenou pětku až k dokonalosti. Nepochybně vám nemusíme připomínat, že v tehdejší ekonomice to bylo výrazně více peněz než dnes.

Alpina nikdy nezakládá své modely na vrcholných sportovních bavorácích od divize BMW M, nýbrž si pečlivě vybírá ideální technický základ. Alpina B10 BiTurbo vycházející z generace E34 tak vznikla z obyčejnějšího BMW 535i s atmosférickým benzinovým 3,5litrovým řadovým šestiválcem M30B35. Jak už však jméno alpiny odhaluje, v Buchloe jej vybavili dvojitým přeplňováním.

Kompletní úprava motoru navíc byla mnohem rozsáhlejší. Technici původní šestiválce rozebírali, aby je vybavili novými kovanými písty Mahle s kompresním poměrem 7,2:1, robustnějšími ojnicemi, novými vačkovými hřídeli, novými sodíkem plněnými výfukovými ventily a následně znovu vyvážili všechny pohyblivé komponenty a znovu opracovali povrch spalovacích komor.

Vrcholem úpravy byla instalace dvou kapalinou chlazených turbodmychadel Garrett T25 s elektronicky ovládanými obtokovými ventily a velkým mezichladičem. Dvojice menších turbodmychadel měla rychlejší reakci, než kdyby je nahradilo jediné větší, a spaliny odcházely z motoru skrze speciální výfuk Boysen. S novým elektronickým managementem motoru Bosch s nastavitelným plnicím tlakem od 0,4 do 0,8 baru pak byla Alpina B10 BiTurbo výrazně silnější než tovární BMW 535i.

Z původních 155 kW (211 koní) a 305 newtonmetrů bylo po zásahu Alpiny výsledných 265 kW (360 koní) a 520 newtonmetrů. Alpina B10 BiTurbo tak byla výkonnější než tovární BMW M5, koncem osmdesátých let vybavené atmosférickým 3,6litrovým řadovým šestiválcem S38B36 o 232 kW (315 koních) a 360 newtonmetrech. Silnější 3,8litrová jednotka S38B38 se v M5 objevila až později.

Vraťme se však k Alpině B10 BiTurbo, která si uměla namazat na chleba i dvanáctiválcové Ferrari Testarossa. Se supersportem o 272 kW (370 koních) a 451 newtonmetrech ji tehdy srovnal německý automobilový magazín Sport Auto, a přestože Ferrari bylo o asi 50 kilogramů lehčí, alpinu při sprintu z místa předjelo až po překročení 200 km/h. Z 0 na 200 km/h byl radikálně přepracovaný bavorák prostě rychlejší. Alpina B10 BiTurbo totiž uměla akcelerovat z 0 na 100 km/h za 5,6 sekundy a jezdila až 290 km/h. Ferrari zrychlilo na stovku o dvě desetiny sekundy později a vyvinulo stejnou maximální rychlost.

Dodnes je luxusní sedan B10 BiTurbo z konce osmdesátých let ztělesněním toho, co má Alpina představovat – luxus i vysoké výkony současně. Dokonce s dvojnásobnou cenou ve srovnání s továrním BMW M5 byla v tehdejší době historicky nejúspěšnějším vozem značky. Během pěti let produkce se vyrobilo 507 kusů a výroba byla ukončena v roce 1994 poté, co BMW ukončilo výrobu motorů řady M30.