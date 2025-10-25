Ford navýší výrobu ikonického F-150 na benzin. Odnese to však nechtěná elektrická verze
V roce 2026 plánuje americká automobilka vyrobit až o 50 tisíc pick-upů série F více. Naproti tomu u elektrického provedení Lightning se počítá s poklesem. Zájem o podobná auta je totiž malý.
Elektrický pick-up v mnoha ohledech dává smysl. Má vysoký výkon i točivý moment, velkou tažnou sílu a v případě potřeby může fungovat i jako generátor elektřiny pro externí zařízení i samotné budovy. Větší část těchto služeb ovšem zastane i částečně elektrifikovaná varianta, která je levnější, lehčí a na jeden zátah ujede mnohem větší vzdálenost.
I proto segment elektrických pick-upů strádá. A to i v mekce těchto pracovních titánů – ve Spojených státech. Ostatně Ford, producent nejpopulárnějšího tamního „trucku“ v podobě série F, s lokálně bezemisní variantu F-150 Lightning ve svých výrobních plánech pro rok 2026 počítá v omezené míře. Místo toho vsadí na benzinové a hybridní modely F-150 a F Super Duty.
Ford v továrně v americkém Dearbornu přidá třetí směnu s 1200 zaměstnanci, přičemž 170 z nich bude nově přijatých. Pokud půjde vše podle plánu, za rok 2026 by to znamenalo více než 45 tisíc Fordů F-150 vyrobených navíc. V případě elektrického F-150 Lightning se s navýšením produkce nepočítá. Jejích výroba naopak bude po určitou dobu pozastavena. Pracovníci pak budou převeleni právě na linky běžných F-150.
Vedle toho americká automobilka s modrým oválem ve znaku počítá s navýšením výrobní kapacity modelů série F Super Duty, které jsou určené pro náročnější práci. Do závodu v Kentucky investuje 60 milionů dolarů (asi 1,25 miliardy korun), díky čemuž produkce v roce 2026 vzroste o více než 5000 exemplářů. Počet zaměstnanců se zvýší zhruba o stovku.
Zatímco produkci zmíněných modelů Ford navýší o více než 50 tisíc kusů za rok, u elektrického pick-upu F-150 Lightning jsou čísla nejistá. Modrý ovál se totiž musí vyrovnávat s výpadky produkce továrny Novelis v New Yorku z důvodu zářijového rozsáhlého požáru, která automobilku a další konkurenci v USA zásobuje hliníkovými díly. Těch má lightning více než konvenční varianty.
Pro Ford se jedná o zásadní problém, který by jej v rámci EBIT (zisk před úroky a daněmi) mohl stát miliardu dolarů, v přepočtu téměř 21 miliard korun. A právě vyšší výroba žádaných pick-upů by finanční výhledy mohla z velké části vylepšit.
Zdroj: Carscoops, video: auto.cz, foto: Ford a auto.cz