Tenhle obytný Mercedes-Benz Vito si troufne i do terénu. Nestojí přitom majlant
Německá automobilka sice nabízí poměrně luxusní obytnou verzi Marco Polo, pokud však toužíte po levnější a dobrodružnější alternativě, společnost Vansports vám nabízí řešení.
Móda obytných dodávek a obytných aut obecně zažila svůj vrchol v průběhu pandemie kovidu, kdy tato auta představovala jednu z mála možností, jak opustit svůj byt a dům a vyrazit se vyvětrat do světa. Tehdejší boom sice opadl, přesto tenhle segment stále tvoří poměrně velkou část trhu s osobními dodávkami, navíc se pyšní i velmi slušnými maržemi.
I proto se do něj vedle automobilek pouštějí též nezávislí výrobci. Jedním z nich je německá společnost Vansports, jež se specializuje na úpravy osobních dodávek od Mercedesu. Vedle obytných staveb zvládá i terénní a sportovní úpravy. Dokáže ale zároveň jednotlivé procesy vzájemně kombinovat, což ukazuje na obytném Mercedesu Vito s off-roadovým charakterem.
Vůz vychází ze sériového Vita 124 CDI s dvoulitrovým dieselem o parádním výkonu 174kilowattů, který nemá problém ani s poměrně velkým a těžkým užitkovým mercedesem. Ve Vansports vůz vybavili robustnější mřížkou chladiče, ochrannými plasty lemů kol a ochranou bočních prahů. Abyste si mimo zpevněné povrchy nepoškodili podvozek, je spodní část dodávky opatřena krycími plechy.
Němci si též pohráli s podvozkem. Speciální odpružení zvýšilo světlost o 35 milimetrů vpředu a 40 mm vzadu. Nové jsou také tlumiče s delším zdvihem pro lepší komfort na silnici a průchodnost v terénu. Kombinace sedmnáctipalcových disků OZ s terénními pneumatikami světlosti přidává dalších 18 milimetrů, takže se s obytným vitem nemusíte bát ani hlubších kolejí.
Vansports mezi příplatky nabízí například hliníkový střešní nosič s nosností 125 kilogramů, kam můžete připevnit nejen lyže, ale například také kajak nebo surfová prkna. Nechybí ani obytná vestavba, která poskytuje vše potřebné, takže zbytečně nezvyšuje hmotnost ani nezabírá místo v kabině.
Modulární systém se skládá z robustního hliníkového rámu s kvalitními dřevěnými panely, integrovanými zásuvkami a chytrými úložnými přihrádkami. Box lze nainstalovat zcela bez nářadí a stejně rychle jej demontovat. V kombinaci s volitelnou matrací máte k dispozici spací plochu o rozměrech přibližně 195 x 125 centimetrů – dostatek místa pro dva. Zvolit můžete též kuchyňské moduly s plynovým sporákem, dřezem a kanystrem na pitnou vodu
Ve Vansports si za terénní Mercedes-Benz Vito 124 CDI řeknou 80.000 eur, což je v přepočtu zhruba 1.945.000 Kč. Za nejlevnější Mercedes-Benz V 220 d Marco Polo zaplatíte o 14 tisíc méně, dostanete ovšem slabší diesel se 120 kilowatty.
Zdroj: Vansports a Motor1, video a foto: Vansports