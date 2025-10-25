Čínská budoucnost Opelu? Stellantis chystá odvážné sdílení techniky
Opel pod novým francouzským vedením možná trochu ztratil ze své původní identity, po neúspěšném období pod GM se ale aspoň dostal do zisku. Jeho modely dnes sdílí základ s francouzskými vozy, v budoucnu ale možná dostane exotičtější techniku.
O využití čínského základu pro modely západních značek se mluví už delší dobu. V Číně samotné se to už pár let děje a platí to i pro některé rozvojové trhy, třeba na Blízkém východě nebo v Jižní Americe. V Evropě je to pořád neobvyklé a první větší ukázkou takového přístupu je nová Mazda 6e, která využívá technický základ vozu Deepal SL03 od Changanu.
Že nezůstane jen u ní, je už v podstatě jisté, a v brzké době můžeme počítat třeba s podobnými modely Nissanu nebo KGM. Zajímavější je, že se o něčem takovém přemýšlí u tradiční evropské značky Opel. Dojít by k tomu mohlo velmi brzy, podle německého média Automobilwoche už příští rok.
Základem nového Opelu by se stalo čínské SUV Leapmotor B10, které je právě uváděno na český trh. Novinka se zatím dováží z Číny, v brzké době se má začít vyrábět, nebo spíše montovat, ve španělské továrně Stellantisu, mimo jiné po boku Opelu Corsa. Vůz je zatím v nabídce s elektrickým pohonem, později se objeví i sériový hybrid.
Informaci zatím Němci potvrzenou nemají, finální rozhodnutí ostatně prý zatím nepadlo. Opel situaci samozřejmě odmítnul komentovat. Pokud má na uvedení nového modelu dojít už příští rok, nepůjde zřejmě o zcela svébytný vůz pouze využívající stejnou techniku. Pokud se ve Stellantisu nenaučili výrazně urychlit vývoj, můžeme asi očekávat pár lehkých designových změn na B10 a nová loga.
S délkou 4515 mm je Leapmotor B10 konkurencí třeba pro Škodu Elroq. V Česku má auto vždy pohon na zadní kola a výkon 160 kW, baterie může mít kapacitu 56,2 kWh nebo 67,1 kWh. Verze s menší baterií je v Česku standardně za 790.000 Kč, v ceníku ale svítí akční cena na skladovky 690.000 Kč. S větší baterií je standardně za 820.000 Kč, skladovky jsou o sto tisíc levnější.
Startup Leapmotor byl založen v roce 2015 a uvedl se malým levným elektrickým kupé S01, které se vyrábělo jen tři roky. Dnes už firma patří mezi nejúspěšnější nové značky v Číně a loni byla mezi startupy dokonce druhá. Podíl 20 % v něm drží evropský koncern Stellantis. Skrze společný podnik Leapmotor International má Stellantis exkluzivitu na export aut do Evropy, přičemž u nás je za prodej zodpovědná skupina Emil Frey.
Stellantis zřejmě zvažuje také využití čínského základu pro nový model Jeepu. V tomto případě by ale mělo jít o techniku koncernu Dongfeng, konkrétně jeho značek Voyah nebo M-Hero. Využití čínského základu pro modely tradičních značek si už Stellantis a jeho předchůdci FCA a PSA také vyzkoušeli. V Mexiku prodávaný Dodge Attitude je přeznačkovaným vozem GAC Empow, ve stejné zemi nabízený Dodge Journey je sourozencem SUV GAC GS5. Už prodávaný RAM 1200 i chystaný RAM Dakota zase stojí na základech čínského pick-upu Changan F70, stejný základ používá i Peugeot pro svůj model Landtrek a Fiat pro Titano.
Zdroj: Automobilwoche, zdroj foto: Leapmotor, zdroj videa: Leapmotor