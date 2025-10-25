Předplatné
Mototest CFMOTO 125NK – Atraktivní učitelka

Pětipalcový barevný displej je dobře čitelný. Zobrazuje všechny důležité jízdní údaje a prostřednictvím aplikace ho lze propojit i s telefonem.
CFMOTO letos rozšířilo portfolio svých motocyklů o nový model. Tentokrát se zaměřilo na začínající motorkáře, pro které vyvinulo naháče 125NK s agresivním vzhledem a zcela novým motorem.

Pokud převedeme život motorkáře na školní léta, můžeme ho rozdělit do několika období. První stupeň základní školy by šlo přirovnat k „padesátkám“, na nichž se učíme jezdeckou abecedu. Potom přejdeme na druhý stupeň, kde od 16 let můžeme „vodit“ stopětadvacítky. Střední škola představuje silnější plnotučné stroje, na něž lze usednout v osmnácti, a vysokoškoláci si mohou od 21 let osedlat i ty nejdivočejší příšery.

Pokud vynecháme první stupeň s padesátkovými přibližovadly, která občas nestačí ani na jízdní kola, první pořádnou motorkou je pro mladé začínající motorkáře až nějaká ta stopětadvacítka.

Český trh se v této kubatuře různými modely jenom hemží. V nabídce je již delší dobu mají etablované značky, které jimi startují své řady. Obří rozvoj tohoto segmentu mají na svědomí i čínští výrobci, kteří jednoduché stroje chrlí po milionech, takže se dostanou na bezkonkurenční cenu.

Celkem překvapivě do tohoto souboje dlouho nezasahovala značka CFMOTO. Ta totiž v počátcích motocyklové produkce díky spolupráci s KTM mířila výš. Postupně se ale začala zaměřovat i na menší stroje, až na veletrhu EICMA v italském Miláně 2023 ukázala moderního naháče 125NK. Do prodeje se tento stroj dostal až letos a s cenou 83 990 Kč jde o nejlevnější motocykl v nabídce značky.

Svým stylem 125NK hezky zapadá do portfolia naháčů CFMOTO a sází na agresivní design. Ten je podpořený předním štítem s centrálním světlem a diodovým páskem ve tvaru V nad ním. Celá motorka vypadá hezky dynamicky, přičemž design měl na starosti uznávaný Španěl Carles Solsona Martí. Zajímavým prvkem je kapotáž spodní části nebo svod výfuku propletený trubkovým rámem. Zpracování všech detailů je na vysoké úrovni, stejně jako použité materiály.

Vše podstatné

U motocyklů CFMOTO jsme si zvykli na bohatou výbavu. A 125NK nestojí stranou. Jízdní údaje se zobrazují na hezky čitelném barevném 5" displeji, který je vybavený jednotkou T-Box. To znamená, že s ní můžete spárovat mobilní telefon kvůli správě hovorů nebo muzice, a v aplikaci si potom můžete prohlédnout záznamy z jízdy. Celým systémem se jednoduše listuje přes samostatný ovládací panel na levé rukojeti. Pod displejem je dobře přístupná zásuvka pro napájení mobilů, a to dokonce v obou formátech, tedy USB-A a USB-C. A do výbavy musíme zahrnout kontrolu trakce TCS s možností jejího vypnutí.

Příjemně se cítíme za řídítky. Přestože je 125NK maličký stroj, připadá nám, že sedíme na větším tříkile. Ergonomický trojúhelník – řídítka, sedlo, stupačky – nabízí uvolněnou, lehce předkloněnou pozici. Řídítka jsou širší a ani úhly v kyčlích a kolenou nejsou příliš ostré a nepohodlné. S výškou sedla 780 mm nad zemí a úzkou stavbou stroje došlápne 174 cm vysoký jezdec krásně na vozovku. Novinka je v tomto směru univerzální. Bude vyhovovat mladým, zatím ještě ne zcela dovyvinutým jedincům, a bez problémů se na ni poskládají i přerostlí motorkáři.

Na hraně

Nový čtyřtaktní jednoválec disponuje výkonem 10,5 kW při 10 500 min-1 a točivým momentem 10 Nm dostupným při 8500 min-1. Z těchto údajů i z výrazně nižšího zdvihu než vrtání je jasné, že se mu líbí vysoké otáčky. A je pravda, že v nízkém pásmu je přidušený a ožívá až po překročení šesti tisíc. Pro svižnější svezení je potřeba ho točit a nepovolit mu. Na druhou stranu je dobré, že i kolem deseti tisíc se chová kultivovaně a není moc uřvaný. V celém pásmu motor běží jemně. Jezdec tak může využívat široké spektrum otáček, ale i tak to znamená časté řazení. Naštěstí do sebe jednotlivé kvalty šestistupňového manuálu zapadají jako po másle, takže ani méně zkušený jezdec se s nimi nebude prát. Maximálka se pohybuje kolem stovky, kdy se otáčky na šestku dostávají do červeného pole. Na svižnější jízdu okreskami to stačí, na dálnici jsme se trápili. Předjet kamion v mírném stoupání po vyjetí z aerodynamického pytle už chtělo velkou odvahu. Pro šestnáctiletého jezdce ale může být tato rychlost a dynamika neuvěřitelný „fičák“.

Navíc si na něm osvojí základy rychlé jízdy v zatáčkách. Lehké 125NK s obrácenou přední vidlicí je totiž hbité, krásně se vodí a výborně drží i ve větších náklonech. Podvozek se zadním centrálním tlumičem, u nějž lze ladit předpětí, je i dostatečně komfortní, takže dobře tlumí nerovnosti. Jeden radiální čtyřpístkový třmen se vpředu zakusuje do 292mm kotouče a zaručuje bezpečné zpomalení.

Nová stopětadvacítka CFMOTO je hezká, v rámci možností funguje velmi dobře, ale v nabitém segmentu strojů pro mladé jezdce to nebude mít jednoduché. Levnějších alternativ je spousta a okruh mladých začínajících zákazníků omezený. Z pohledu zkušenějších matadorů bychom v této objemové třídě na popojíždění městem zvolili místo motorky stejně svižné a pohodlnější skútry. Ty stojí stejně, jsou praktičtější a dá se na nich také slušně vyblbnout.

Plusy

  • Zajímavý design
  • Kontrola trakce
  • Příjemná jízdní pozice
  • Stabilita a hbitost v zatáčkách
  • Jemné řazení

Minusy

  • Síla v nižších otáčkách
Technické údaje CFMOTO 125NT
Motorčtyřtaktní jednoválec DOHC
Chlazení kapalinoukapalinou
Zdvihový objem (cm³)124,9
Vrtání a zdvih (mm)58x47
Kompresní poměr12:1
Výkon (kW/min-1)10,5/10 500
Točivý moment (Nm/min-1)10/8500
Převodovkamanuální, 6°
Stálý převodřetěz
Spojkaantihoppingová s prokluzem
Startováníelektrické
Brzda předníčtyřpístková, jeden kotouč 292 mm
Brzda zadníkotoučová 220 mm
Pneumatiky P a Z110/70 R17 a 140/60 R17
Délka x šířka (mm)1990 x 800
Rozvor (mm)1360
Výška sedla (mm)780
Pohotovostní hmotnost (kg)142
Objem nádrže (l)12,5

