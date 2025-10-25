S tímto Audi RS Q8 můžete jezdit ve stylu celý rok. Novinky poznáte podle kontrastní barvy

Předplatné
M&D staví na zkušenostech z předchozí úpravy a přenáší je na faceliftovaný Audi RS Q8. Model získává exoticky výrazný charakter, ale neztrácí praktičnost v každém počasí.

Ačkoliv Audi ve svém personalizačním programu nabízí spoustu možností, pokud někdo prahne po ještě agresivnějším vzhledu, stále hrají klíčovou roli tuningové společnosti, jako například M&D Exclusive Cardesign z Dinslakenu. Jejich denním chlebem jsou polepy aut čirými a barevnými fóliemi, ale i komplexní přestavby s využitím externích partnerů. Jejich nejnovější počin je založený na modernizovaném Audi RS Q8.

S tímto modelem nasbírala dílna cenné zkušenosti již u předchozího modelového ročníku, postaveného přibližně před rokem. Modernější zelený vůz přebírá kompletní bodykit Prior Design PD-RS800, který posouvá jeho vzhled na úroveň exotických konkurentů.

Skládá se z mohutnějších nárazníků, přičemž přední vyniká rozměrnou maskou chladiče i sacími otvory po stranách a výrazným spodním splitterem. Vzadu zase najdeme rozšiřovací vložky po stranách nárazníku a uprostřed masivní difuzor s dvojicí černých koncovek výfuku. Titanová sada Evolution Line pochází od Akrapoviče a jako jedna z mála je speciálně odladěná pro modernizovanou RS Q8. Celkový dojem dotvářejí nástavce blatníků, ozdoba na kapotě a dvojice zadních spoilerů – jeden prodlužuje linii střechy, druhý se nachází na hraně mezi světly. Doplňky poznáte podle leskle černého laku, zatímco zbytek karoserie je v kontrastní zelené perleti.

Vzhledem k tomu, že je vůz určený k celoročnímu používání, chrání jej fólie XPEL a k dispozici jsou dvě sady kol od Z-Performance. V létě obouvá kovanou sadu ve dvou bronzových odstínech, zatímco pro zimní podmínky je vhodnější černé lesklé nebo matné provedení. Rozměr pneumatik 295/35 R23 je v obou případech shodný.

Protože v tomto případě jde hlavně o design, zůstal mild-hybridní vidlicový osmiválec s dvojitým přeplňováním a objemem 4,0 litru bez úprav. Alespoň to naznačují původní hodnoty: 442 kW a 800 Nm točivého momentu.

