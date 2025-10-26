Nelíbí se vám moderní design? Tato firma vám z Toyoty udělá americkou klasiku
Mezi automobilkami se poslední dobou znovu stávají populární retro designy. V Japonsku je o ně zájem už celé dekády a chybějící nabídku vyplňují mnozí úpravci. Jeden z nich vám třeba z malé Toyoty udělá americké SUV.
Malá automobilka Mitsuoka není mimo Japonsko příliš aktivní, přesto ji zná celý svět. Její kreace, postavené primárně na existujících modelech jiných japonských automobilek, jsou totiž unikátní směsí historických prvků a bizarních proporcí. Méně znám je fakt, že Mitsuoka je jen nejznámější z celé řady podobných úpravců z ostrovní země.
Jedním z nich je třeba Cal’s Motors, který se u svých kreací inspiruje americkými vozy ze 70. a 80. let. Další takový se právě ukázal v limitované edici Fruity Pop s veselým pastelovým lakováním inspirovaným jídlem. Ty aplikuje na vůz s přídí připomínající generický design amerického SUV zhruba ze 70. let – tedy chromovaná maska s hranatými světlomety a masivním chromovaným nárazníkem.
Základ má přitom v malém SUV Toyota Raize, což je zase přeznačkované Daihatsu Rocky. To je na rozdíl od jasně hranaté inspirace spíše oblé, přesto ale naroubování přídi nepůsobí příliš násilně. Ve spojení s dvoubarevným lakováním a předělanými hranatými svítilnami vzadu výsledek překvapivě docela funguje. Také dost připomíná podstatně větší Mitsuoku Buddy, postavenou na základu Toyoty RAV4.
Svou kreaci Cal’s Motors nazvalo Havana a v nové limitované edici Fruity Pop jsou na výběr laky inspirované citrony, čokoládou, limetkami, pomeranči nebo broskvemi. Novinkou jsou i chromovaná kola, opět inspirovaná trendem ze 70. let. Interiér zůstává převážně stejný, avšak s novým retro čalouněním a také odpovídajícími novými logy.
Na techniku už úpravci nesahají, a zájemci tak mají na výběr mezi atmosférickou dvanáctistovkou o výkonu 64 kW nebo přeplňovaným litrovým tříválcem o výkonu 72 kW. Druhá motorizace je navíc spojená s pohonem všech kol. V nabídce je ale také netradiční sériový hybrid, který je v nabídce Toyoty docela unikátní.
I zde je základem atmosférická dvanáctistovka s výkonem 60 kW, která ale slouží pouze jako generátor energie. Přední kola roztáčí elektromotor o výkonu 78 kW, energii dodává také baterie s kapacitou 1,75 kWh. Svou variantu s tímto pohonem prodává i Subaru pod jménem Rex.
Základní cena retro modelu je 4.280.000 jenů v základní verzi s atmosférou, v přepočtu tedy asi 588.000 Kč. Pro srovnání, výchozí Toyota Raize se dá se stejným motorem pořídit v přepočtu už za 248.000 Kč. Za čtyřkolku si Cal’s Motors řekne o 630.000 Kč a hybrid začíná na 633.000 Kč. Jiné modely firma nabízí i ve formě kitů, které si mohou zájemci instalovat sami, Havana však mezi nimi není.
Zdroj: Cal’s Motors, zdroj foto: Cal’s Motors, zdroj videa: Mitsuoka