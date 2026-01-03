Modellista chystá luxusní MPV a SUV. Bude ambicióznější než dosud
Komfortní dodávky v prémiovém pojetí už nejsou exotikou a Modellista chce ukázat, kam se dá posunout jejich role i design. Tokijská novinka nejspíš staví na Alphardu a Vellfiru a zmiňuje inspiraci konceptem Embryo. Sekundovat mu bude i SUV.
Zdá se, že moderní svět se otevírá luxusním MPV. Ta sice nejsou tak elegantní jako nóbl sedany, zato cestujícím nabízejí více variabilního prostoru, a díky tomu i širší možnosti integrace komfortních prvků, včetně třeba šatníku v zavazadlovém prostoru. V tomto segmentu působí například Lexus LM, Lexus navíc v rámci nové vize Discover ukázal futuristický LS Concept se třemi nápravami.
Nyní hodlá dalšího konkurenta v segmentu ukázat dvorní úpravce Toyoty Modellista, a to už na nadcházející akci Tokyo Auto Salon, která otevírá brány 9. ledna 2026. Není překvapením, že půjde o novinku v první řadě pro čínský a japonský trh, protože právě zde jsou technikou a komfortem našlapaná auta oblíbená.
Novinka bude pravděpodobně vycházet z modelů Vellfire a Alphard, což naznačují základní tvary přídě a linie střechy. Pro ně už nyní nabízí tunningové kity, ale tohle naznačuje, že se chystá něco většího. Zatímco Vellfire je sportovněji laděnou verzí pro aktivní životní styl, Alphard je jeho luxusním derivátem. Možná i proto myšlenka zachovat možnost výběru dává u Modelisty smysl. Atraktivitu má podpořit transplantace filozofie z konceptu Modellista Embryo a důraz na „funkce oslovující pět lidských smyslů“.
Nové generace těchto modelů už přicházejí s výraznějším designem, zejména přední části, a mají nově naladěný podvozek lépe odpovídající jejich charakteru. To je v souladu i s odlišnými motorizacemi.
Z hlediska techniky se totiž Vellfire a Alphard liší výrazněji, než by se u takto spřízněné dvojice čekalo. Alphard v japonské specifikaci staví na atmosférickém zážehovém 2,5 litru s výkonem 134 kW a převodovkou CVT, případně na plnohodnotném hybridu 2,5 HEV se systémovým výkonem 184 kW a převodovkou e-CVT.
Vellfire naproti tomu zaujme přeplňovaným čtyřválcem 2,4 Turbo o výkonu 205 kW, který je spojený s klasickým osmistupňovým automatem Direct Shift-8AT, a vedle něj nabízí shodnou hybridní verzi 2,5 HEV. Oba modely navíc počítají i s plug-in hybridem 2,5 PHEV o výkonu 225 kW. Pohon všech kol je přitom dostupný u obou: u čistě spalovacích verzí jako 4WD a u hybridů a PHEV ve formě systému E-Four, tedy elektrifikovaného pohonu zadní nápravy.
Vedle něj se na výstavní ploše objeví i zatím tajemné SUV, které podle tvaru světel může vycházet z Lexusu RZ nebo NX. Nabízí se myšlenka, že by Modellista nakonec překvapil a místo MPV od Toyoty zvolil Lexus LM.
Zdroj: Modellista, foto a video: Modellista