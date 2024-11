Americká auta žerou méně. Proti evropským ale stále moc

Spotřeba amerických aut se za poslední dvě dekády snížila o 31 procent. Od roku 1975 pak dokonce o 54 procent. Pro Evropany jsou ale tamní auta stále poměrně žíznivá. V roce 2005 šlo o 9,4 litru, nyní o 8,7 litru benzinu na sto kilometrů. Letos by podle předběžných čísel mělo jít o 8,4 litru. V roce 1975 měla nově prodávaná auta podle dostupných dat průměrnou reálnou (nikoliv laboratorní) spotřebu rovných 18 litrů. A to jde o průměr, který každé menší japonské auto táhlo dolů.

Stávající údaje zlepšuje rostoucí podíl elektromobilů, u nich se podle amerických pravidel používá spotřeba v ekvivalentech benzinu. Například Volkswagen ID.4, tedy ekvivalent Škody Enyaq, má udávanou spotřebu 2,2 litru ekvivalentu benzinu na 100 kilometrů.

I v přiložené tabulce se pracuje s ekvivalenty paliva. Všechny vozy do zásuvky průměr výrazně snižují, stále se jich ale prodává relativně málo. Tvoří jednom desetinu amerického trhu. Nejvyšší podíl mají čistě elektro-značky jako je například Tesla či Rivian, z těch klasických kraluje Mercedes. Elektromobily tvoří pětinu jeho amerických prodejů. Proto je také po Tesle “nejčistší” větší automobilkou na americkém trhu.

Průměrná reálná spotřeba podle automobilek (2024, předběžná čísla) Automobilka Průměrná spotřeba (l/100 km) Tesla 2,0 Mercedes 7,8 Hyundai 7,8 Honda 7,9 Kia 7,9 BMW 8,1 Nissan 8,2 Toyota 8,3 Subaru 8,4 VW 8,4 Mazda 8,5 GM 9,8 Ford 9,9 Stellantis 10,1 Celkem 8,4

U jednotlivých značek samozřejmě hraje klíčovou roli, jaké přesně vozy prodávají, čím více velkých SUV nebo trucků mají v nabídce, tím horší je i průměrná spotřeba. To je příklad i Stellantisu, se kterým si Evropan spojí spíše úsporné Peugeoty či Fiaty, v USA jde ale o velké Jeepy, trucky Ram a výkonné vozy Dodge. Koneckonců i Chrysler dnes prodává hlavně velký minivan Pacifica a model 300, opět nic, co by bylo úsporné.

Z hlediska spotřeby jsou v USA za poslední čtyři dekády vidět v podstatě tři hlavní vlny. Tou první je ropná krize, ve které benzin citelně zdražil a Američané začali objevovat menší a úspornější vozy. Velká část národa doslova přesedla z obřích sedanů s osmiválci do malých japonských hatchbacků se čtyřválcem a manuální převodovkou.

Efekt to mělo výrazný. Do roku 1987 se průměrná spotřeba snížila o 41 procent. Pak ale začal růst. Jednak si lidé zvykli na to, že benzin není zadarmo, zároveň ale nastupovala SUV a auta se začala zvětšovat. Posledních dvacet let se zase projevuje tlak na snižování emisí skleníkových plynů, nástup hybridů a elektromobility.

Automobilky čelí v Americe podobnému emise hledajícímu systému jako v Evropě. Zjednodušeně jde o emisní povolenky. Kdo má vysokou průměrnou spotřebu a nemá bonusy za inovace a snahu, musí platit. Naopak zelenější a inovativnější automobilky si mohou prodejem takzvaných kreditů i přivydělat. Jde hlavně o Teslu, ale z minulosti mají velké množství bonusů i Toyota a Honda,a to hlavně za své hybridy.

Nejúspornější vozy na americkém trhu Rok Model Palivo Reálná spotřeba (l/100 km) 1975 Honda Civic benzin 8,3 1980 VW Rabbit (Golf) diesel 5,8 1985 GM Sprint benzin 4,7 1990 GM Metro benzin 4,4 1995 Honda Civic benzin 5,0 2000 Honda Insight hybrid 4,1 2005 Honda Insight hybrid 4,4 2010 Honda FXC vodík 3,9 2015 BMW i3 elektro 1,9 2020 Tesla 3 elektro 1,7 2024 Hyundai Ioniq 6 elektro 1,7

Výrobci jsou v důsledku tlačeni ke snižování spotřeb, vyšší si mohou dovolit jen u modelů, na kterých mají dostatečně velkou marži. Jinak jsou nuceni k co nejatraktivnější nabídce elektromobilů. Ty už více než dekádu kralují v tabulce nejúspornějších aut. Pokud se vyloučí elektromobily, vodíkové vozy a hybridy, je nyní nejúspornějším vozem na americkém trhu Mitsubishi Mirage s reálnou spotřebou 5,9 litru na sto kilometrů, toto auto se prodává i v Česku a to pod názvem Spacestar.

Amerika podobně jako Evropa musí čelit i trendům, které spotřebě nenahrávají. Pokračuje pokles podílu normálních aut, tedy sedanů, kombíků a hatchbacků, naopak roste podíl SUV. Vozy také těžknou.Z amerického trhu zcela zmizela lehčí auta, tedy ta do 1250 kilogramů pohotovostní hmotnosti, naopak rychle roste podíl těch s hmotností nad dvě tuny a v posledních letech nastupují i ty nad tři tuny. Zde se projevují velká elektrická auta s mohutnými bateriemi.