Americké úřady vyšetřují Waymo, autonomní vůz srazil dítě
K vážným zraněním nedošlo a s největší pravděpodobností je viníkem nehody malý chodec, NHTSA přesto zkoumá, zda nemohl autonomní vůz firmy Waymo projíždět místem s větší opatrností.
Je to noční můra každého řidiče – zpoza zaparkovaného vozidla vyběhne dítě přímo v moment, kdy projíždíte kolem rohu. Nestačíte ani zareagovat a dítě je sraženo. Reagovat by nestačil nikdo a i ten nejlepší systém autonomního nouzového brzdění by nehodu jen zmírnil, ne odvrátil. Jenže – stalo se.
Přesně do této situace se minulý týden dostal autonomní vůz americké společnosti Waymo, která patří pod Google, v kalifornské Santa Monice. V ranních hodinách, kdy rodiče vozí děti do školy, projížděl samořídící vůz ulicí právě před školou. Kromě aut zaparkovaných v řadě u krajnice tu stála ještě řada dalších aut, která zastavila v druhé řadě.
Právě zpoza jednoho takového školák vyběhl do cesty projíždějícímu robotaxíku, uvedl Úřad pro bezpečnost silniční dopravy (NHTSA) k začátku vyšetřování. V oblasti byla spousta dalších dětí a také asistent řízení dopravy pro přecházení.
Firma Waymo uvedla, že dítě „najednou vstoupilo do vozovky zpoza vysokého SUV přímo do dráhy našeho vozu“. Vůz dítě okamžitě zpozoroval a začal brzdit, takže snížil rychlost z 27 km/h na 10 km/h, v nichž došlo ke střetu. Školák tak utrpěl jen lehká zranění. Po nehodě se hned zvedl a vůz sám zavolal policii.
Dopadlo to tedy velmi dobře a pro školáka to nejspíš nebude víc než cenná lekce, jak se chovat při přecházení vozovky. Přesto NHTSA bude zkoumat, jestli vůz firmy Waymo jel místem dostatečně opatrně vzhledem k tomu, že se jednalo o ulici před školou v době, kdy děti jdou do školy.
Plánuje prozkoumat, „jak se má vozidlo chovat ve školních zónách a sousedících oblastech, zejména během běžných hodin, kdy děti chodí do školy a z ní, včetně dodržování rychlostních limitů“.
Společnost je také pod drobnohledem Národního úřadu pro bezpečnost dopravy (NTSB), protože jen od začátku školního roku měla její vozidla 19× objet stojící a blikající školní autobus, což je zakázáno. Waymo koncem roku 2025 upravilo software svých vozidel, aby se to nestávalo, podle zástupců Austinu v Texasu se to však opět stalo pětkrát i po aktualizaci. Firma uvádí, že při těchto situacích nedošlo k žádné nehodě, a odmítla pozastavit své fungování v okolí škol.
