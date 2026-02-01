Mercedes-Benz jako americká značka? Donald Trump se pokusil o další anexi
Donald Trump rozhodně není tradiční prezident, jak dokazují jeho výroky zhruba každou půlhodinu. Vliv má i na automobilový svět, a dokonce chtěl do Spojených států přesunout sídlo nejstarší automobilky světa, což mu naštěstí nevyšlo.
Mercedes-Benz je jakožto vynálezce automobilu nejstarší automobilovou značkou světa a je celou svou existenci spojen s Německem. Ve Stuttgartu sídlící automobilka má ostatně německost jako součást své identity a ve světě na to nepochybně slyší. Také jde dnes o jednu z nejprodávanějších prémiových značek a jednoho z největších evropských výrobců aut.
To vše ale nevadilo Donaldu Trumpovi, který je částečně německého původu, aby se nepokusil o další z neotřelých pokusů. Generální ředitel Mercedesu Ola Källenius prozradil, že se Trumpova administrativa pokusila společnost přimět k přesunu hlavního sídla do Spojených států. V rozhovoru pro deník The Pioneer Källenius uvedl, že se je ministr obchodu Howard Lutnick snažil přesvědčit k přesunu do Ameriky pomocí daňových úlev a dalších pobídek.
V Německu se ale nesetkal s pochopením, Källenius prý o tento nápad neměl ani sebemenší zájem. Podle agentury Bloomberg prohlásil, že: „Trojcípá hvězda je globální společností již více než 100 let, ale naše kořeny jsou ve Švábsku. Tyto kořeny nemohou – a ani by neměly – být vytrženy ze země.“ Nejde nicméně o novou záležitost, nabídka byla údajně učiněna téměř před rokem, tedy došlo k ní v počátcích druhé Trumpovy administrativy.
Zahraniční vozy, a to především ty evropské, Trumpovi podle jeho vyjádření rozhodně leží v žaludku. Během svého prezidentství prohlásil mimo jiné: „Když jdete po Páté Avenue, každý má před domem Mercedes-Benz. Kolik Chevroletů vidíte v Berlíně? Možná žádný. Je to jednosměrná ulice.“ „Chci, aby se německé automobilky staly americkými automobilkami. Chci, aby stavěly své továrny v USA.“ „Evropská unie zní tak hezky, ale je k nám v obchodu velmi brutální... Posílají k nám miliony svých aut a my tam nemůžeme poslat téměř nic.“
Realita je však taková, že Mercedes-Benz díky své továrně v Alabamě patří k největším exportérům aut z USA. Z linek podniku v Tuscaloose sjíždí pro celý svět populární SUV GLE a GLS, ke kterým se v posledních letech přidala i elektrická řada EQE a EQS a plánuje se to i pro vůbec nejprodávanější model Mercedesu, novou generaci GLC.
Další německá značka BMW je dokonce vůbec největším vývozcem aut z USA podle finanční hodnoty. Továrna v Jižní Karolíně je největším výrobním závodem značky na světě a chrlí většinu populárních SUV modelů X3, X5, X6 či luxusní X7 a XM. Tyto vozy odtud nemíří jen k americkým zákazníkům, ale vyváží se do více než 120 zemí světa.
Ani tato značka neunikla výhrůžkám staronového prezidenta, který si ji vzal na paškál zejména v souvislosti s výstavbou továrny v Mexiku. Už během prvního prezidentství v roce 2017 v rozhovoru pro německý deník Bild vzkázal vedení automobilky, že pokud plánují vyrábět auta jižně od hranic a vozit je do USA, mají na to bez pětatřicetiprocentního cla zapomenout. Bavorská značka však od svých plánů neustoupila a závod v San Luis Potosí, kde dnes vzniká například řada 3 nebo nové kupé M2, nakonec skutečně postavila.
Zdroj: Carscoops, zdroj foto: Auto.cz, zdroj videa: Auto.cz