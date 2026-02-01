Známé autonehody: Jak bourají slavní
Před 25 lety zemřel při dopravní nehodě komik Jiří Wimmer. Pod vlivem alkoholu přelézal zábradlí v pražských Dejvicích a spadl pod autobus. Nebyla to ale jeho první nehoda. Podívali jsme se na nehody známých osobností.
Ani slavným osobnostem se bouračky nevyhýbají. A stejně jako my běžní smrtelníci i oni umírají coby řidiči či spolujezdci nebo chodci. Mikrospánek dechovkového krále Josefa Zímy stál za vážnou nehodou, při které v roce 1959 zemřel režisér Jiří Jungwirth. Zíma usnul a u Dobříše narazil do stromu.
Nedání přednosti německým řidičem vedlo k vážnému zranění slovenského zpěváka Joža Ráže. Chybějící kus obrubníku a chuť pokochat se krásou okolní přírody zapříčinily smrt belgické královny Astrid roku 1935. Oběťmi rychlosti byli herci James Dean či Paul Walker. Dean jako řidič, Walker, který si zahrál v sérii Rychle a zběsile, jako spolujezdec.
Právě nehodám, a to nejen těm smrtelným našich i zahraničních celebrit, se bude věnovat další Knihovnička Světa motorů. Bude se jmenovat Nehody slavných. Vyjde v březnu a kromě známých případů Jiří Štaidla, Tomáše Holého, lady Diany či Alexandra Dubčeka si přečtete i o bouračkách polského herce Jerzyho Stuhra, známého z komedie Sexmise, české herečky Adiny Mandlové nebo hned několika profesionálních závodníků, kteří nezahynuli na okruzích, ale v běžném provozu. Za všechny jmenujme třeba Gustava Havla nebo Stanislava Malinu.
Náraz do stromu
V neděli uplynulo 25 let od smrtelné nehody komika Jiřího Wimmera. Pád pod autobus v pražských Dejvicích nebyl Wimmerův první incident na silnici. Už v 80. letech usnul za volantem a narazil do stromu. O tomto případu není nic bližšího známo. Wimmer trpěl po celý život depresemi, pokusil se i o sebevraždu. A byl zřejmě takzvaným kvartálním alkoholikem. Tato diagnóza se označuje též jako dipsománie. To je stav, kdy po určitou dobu dotyčný pije naprosto nekontrolovaně, ale pak se dostaví období, kdy nemá na alkohol vůbec chuť nebo pije střídmě. A nejde přitom o snahu se zbavit závislosti, prostě alkohol dotyčnému pár týdnů či měsíců nic neříká, a pak do toho, lidově řečeno, zase spadne. Je to závislost, která není vyloženě fyzická, ale na alkohol je navyklá spíše psychika.
V období, kdy Wimmer pil, se často nedostavoval na domluvená natáčení nebo vystoupení. To samozřejmě vedlo k tomu, že nedostával další kšefty, měl z toho deprese a ty léčil opět pitím. V 90. letech zrestituoval nemovitosti v centru Prahy. Byl finančně zajištěný, nemusel tedy pracovat. Bohužel hmotné zajištění deprese neřeší. Paradoxně měl možná víc času na alkohol a své chmury. Trápil se mimo jiné i tím, že řada lidí si nepamatovala jeho jméno a byl pro ně jen tím, kdo vystupuje s Černochem.
Prohra na Vítězňáku
Dodnes není jasné, zda smrt nešťastného komika byla „jen“ nehodou, nebo šlo o další, tentokrát bohužel úspěšný pokus o sebevraždu. Krátce po poledni ve čtvrtek 25. ledna 2001 přecházel Jiří Wimmer přes silnici v pražských Dejvicích. U kruhového objezdu na Vítězném náměstí se snažil dostat přes ústí ulice Jugoslávských partyzánů.
Nejenže šel přes rušnou komunikaci mimo přechod, ale dokonce zvolil cestu přes zábradlí a vlezl do cesty právě přijíždějícímu autobusu Karosa B732, který toho dne obsluhoval linku číslo 217. Ta vedla z areálu vysokých škol v Dejvicích na Smíchov na autobusové nádraží Na Knížecí. Jak vyšlo krátce po tragédii najevo, Wimmer byl pod vlivem alkoholu. Naměřili mu 2,44 promile, u řidiče alkohol policie vyloučila. Neobjevila ani technickou závadu. Ostatně autobus evidenčního čísla 7073, pod který Wimmer spadl nebo skočil, jezdil pak ještě mnoho let. Na webu prazsketramvaje.cz je vyfocen, jak v dubnu 2004 tankuje naftu ve své domovské garáži Dejvice. Nakonec dojezdil u soukromého dopravce na východě Čech.
Výročí nehod
- Letos na podzim to bude třicet let od nehody šéfa Škodovky Ludvíka Kalmy. Zemřel na jihu Čech 24. listopadu 1996.
- Loni uplynulo 40 let od smrti zpěváka Petra Sepešiho na přejezdu ve Františkových Lázních. Zemřel 29. července 1985.
- Na podzim uteklo 45 let od nehody zpěvačky Mariky Gombitové na dálnici D2, po které zůstala upoutaná na invalidní vozík.
- Před skoro 80 lety, 28. září 1946, sjelo auto se švédským králem Gustafem V. do příkopu v zatáčce u Stockholmu. Královi ani nikomu dalšímu se nic nestalo. Místo se dodnes jmenuje Králova zatáčka. Je to dokonce i název obchodního centra, které tam později vyrostlo.
- Letos taky uplyne 60 let od nehody zpěváka Milana Chladila, při které málem přišel o život Karel Gott. Chladil totiž naboural a spolujezdec Gott se vážně zranil. Do nemocnice ho odvezl kamarád Jiří Štaidl. Přijet o pár minut později, Gott by asi vykrvácel.