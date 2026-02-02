Předplatné
Propadák Tesla Y to v Evropě nedotáhla ani do první desítky. Vítězem roku 2025 jsou Renault s Dacií

Před dvěma roky to vypadalo, že elektrická budoucnost je zde a prodejům dominovala elektrická Tesla Model Y. Poslední dva roky se ale ukazuje, že Evropané mají stále zájem především o úplně obyčejný levný hatchback se spalovacím motorem.

Rok 2023 byl pro automobilový svět přelomový, poprvé se totiž nejprodávanějším vozem vůbec stal elektromobil. Vítězná Tesla Model Y navíc nebyla silná jen na jednom důležitém trhu, ale jedničkou se stala na více místech včetně Evropy. V roce 2024 už to neplatilo a zejména Evropa se vrátila do starých kolejí a loni tento trend pokračoval ještě silněji.

Tesla Model Y z prvních míst vypadla celosvětově a třeba v Číně místo ní na první pozici zamířil malinký elektromobil Wuling Hongguang Mini EV. Tesla Model Y tam ale stále zůstala na hezkém čtvrtém místě, zatímco v Evropě se už nedostala ani do první desítky. A stejně jako loni se v Evropě na prvních pozicích usídlily vozy francouzské automobilky.

Deset nejprodávanějších modelů v Evropě v roce 2025
Pořadí (2025)ModelProdeje 2025Změna (%)Prodeje 2024Pořadí (2024)
1.Dacia Sandero243676-9,8 %2702561.
2.Renault Clio229778+5,8 %2171553.
3.VW T-Roc211241+3,8 %2034705.
4.VW Tiguan197000+0,8 %1954017.
5.VW Golf195455-9,8 %2167013.
6.Toyota Yaris Cross190565-2,1 %1946278.
7.Peugeot 208185096-7,3 %1996736.
8.Peugeot 2008171438+5,9 %16186014.
9.Dacia Duster168182-4,3 %17570211.
10.Toyota Yaris165833-8,4 %18101610.

Když Renault v první dekádě tohoto století oživoval značku Dacia, s prodeji jejich modelů v západní Evropě se vůbec nepočítalo. Nepředpokládal se totiž zájem o jednoduché vozy mezi lidmi z vyspělejších trhů. Nakonec Dacia přeci jen zamířila i na západ a dnes se prodává po celé Evropě. Jak dobré rozhodnutí to bylo, dokazuje to, že už druhý rok za sebou je dacia sandero vůbec nejprodávanějším vozem Evropy.

A opět nejde jen o sílu jediného trhu, v Rumunsku se sandero nedostalo ani do první trojky a skončilo čtvrté za dusterem, loganem a cliem. Sandero bylo velmi silné ve Francii, kde skončilo se 64 339 kusy na třetím místě a ve Španělsku se s 38 549 kusy stalo jedničkou. Slabší je největší evropský trh Německo, kde se sandero se 26 438 kusy dostalo až na 29. pozici, v Česku s 2 364 kusy skončilo na 21. místě. Proti loňskému roku ale malá dacia zažila propad o 9,8 procenta, v Evropě se jí prodalo dohromady 243 676 kusů, zatímco loni 270 256 kusů.

Renaultu patří i druhá příčka, kde se umístilo clio, opět stejně jako minulý rok. V tomto případě jde o růst 5,8 % a celkově se prodalo 229 778 kusů malého renaultu. Ten se na podzim představil v nové generaci, většinu roku se tedy zákazníkům dodávaly vozy z generace předchozí, nová se do prodejů naplno promítne až letos a bude rozhodně zajímavé sledovat, jak to s čísly zamíchá.

Na třetím místě evropských prodejů je Volkswagen T-Roc, který už u této značky před pár lety na pozici premianta prodejů nahradil dlouholetou stálici golf. I T-Roc se loni objevil v nové generaci a stihl to o kus dříve než Renault Clio, část zákazníků se tak už novinky dočkala. I to mohlo mít vliv na lehký růst prodejů o 3,8 % na 211 241 kusů. Čtvrté místo patří Volkswagenu Tiguan a až na pátém je golf.

Na šesté pozici je Toyota Corolla Cross, sedmé a osmé si zabírají Peugeoty 208 a 2008, na devátém je dacia duster a na desátém Toyota Yaris. Škoda Octavia se jako nejprodávanější škodovka Evropy dostala na třinácté místo se 160 681 kusy, šlo ale o propad o 12,5 %. Jednu z největších ztrát ale zažila zmíněná Tesla Model Y. Ta proti roku 2024, kdy skončila na čtvrtém místě, padla o 28 % na 151 500 kusů a 15. pozici celkově.

Mezi značkami se opět na první pozici umístil Volkswagen, následovaný Toyotou a Škodovkou. Na čtvrtou pozici se propadlo BMW a na pátou se o jednu pozici vyšplhal Renault. Do první desítky se dostala i Dacia, která stejně jako loni skončila na deváté pozici, Tesla se propadla ze 16. místa na 20.

Pořadí značek dle prodejů v Evropě za rok 2025
Pořadí 2025ZnačkaProdeje 2025ZměnaProdeje 2024Pořadí 2024
1Volkswagen1444194+ 6,0 %13627291
2Toyota858717– 7,3 %9265042
3Skoda838688+ 9,5 %7661144
4BMW798525+ 3,3 %7727953
5Renault751971+ 7,3 %7010066
6Mercedes707679– 0,8 %7131035
7Audi665906+ 0,2 %6645887
8Peugeot642184– 0,3 %6442288
9Dacia595260+ 3,7 %5739509
10Hyundai532279+ 0,2 %53134011
11Kia514749– 3,3 %53220710
12Ford490528+ 5,0 %46713912
13Opel/Vauxhall399435– 3,8 %41541513
14Citroën357304– 2,2 %36544615
15Volvo332226– 9,9 %36883614
16MG307282+ 26,4 %24316320
17Cupra296778+ 33,3 %22260221
18Nissan289890– 4,9 %30481318
19Fiat280171– 8,8 %30735417
20Tesla239027– 26,9 %32700616
21Seat214304– 17,3 %25917219
22BYD186568+ 276,2 %4959031
23Suzuki173261– 15,3 %20465422
24Mini169574+ 14,5 %14808724
25Mazda155086– 9,9 %17203923
26Jeep128529– 3,6 %13331925
27Land Rover106873– 10,6 %11957926
28Porsche91452– 14,5 %10694927
29Lexus76011– 1,6 %7723928
30Honda70811– 5,1 %7464329
31Alfa Romeo60749+ 33,8 %4540332
32Jaecoo56944+ 2186,9 %249056
33Omoda52950+ 264,2 %1454041
34Polestar47579+ 55,8 %3054735
35Mitsubishi46581– 23,4 %6080730
36Leapmotor33567+ 2559,8 %126263
37DS28932– 22,8 %3747033
38KG Mobility24567+ 2,6 %2394337
39Xpeng20757+ 154,7 %814842
40Subaru20475– 9,8 %2271238
41DR Automobiles16801– 10,9 %1886340
42Smart13100– 47,7 %2505436
43Ebro12459+ 44396,4 %2897
44Lancia11719– 64,0 %3256834
45Alpine10516+ 145,1 %429150
46DFSK10387+ 108,2 %498947
47Chery10247+ 204840,0 %5-
48Lynk & Co9571+ 59,8 %599145
49EVO7905+ 11,1 %711844
50Beijing/BAIC7039+ 129,5 %306753
51Ferrari5408– 0,5 %543646
52Zeekr5291+ 136,9 %223358
53Maserati3774– 19,6 %469349
54Lamborghini3773+ 6,9 %353151
55Geely3533+ 240,4 %103869
56GWM3433– 30,6 %494648
57Jaguar2759– 87,8 %2254839
58Bentley2757+ 14,2 %241557
59Lotus2524– 27,0 %345852
60Genesis2476– 6,7 %265354
61Aston Martin2404– 4,3 %251255
62Forthing2360+ 176,7 %85372
63Dongfeng2333+ 645,4 %31382
64Abarth2182– 72,7 %800343
65Sportequipe2123+ 173,6 %77673
66EMC1821+ 38,8 %131261
67Man1403– 18,7 %172659
68NIO1387– 19,5 %172460
69Chevrolet1356+ 24,1 %109367
70Ineos1206– 6,9 %129562
71SWM1145+ 143,1 %47179
72Hongqi1073+ 40,8 %76275
73Tiger962nové0-
74Rolls-Royce960– 7,8 %104168
75Dodge944– 24,9 %125764
76Voyah818+ 95,7 %41880
77JAC802+ 189,5 %27785
78Iveco747– 36,2 %117066
79Cadillac741– 3,8 %77074
80Mahindra661+ 195,1 %22487
81ICH-X654+ 618,7 %9190
82Alpina640– 34,5 %97770
83Seres622+ 65,4 %37681
84Maxus530– 44,7 %95871
85McLaren473– 28,1 %65876
86Elaris341+ 487,9 %5892
87Lucid266– 46,7 %49978
88Cirelli263– 14,3 %30783
89Livan223+ 337,3 %5193
90Bestune190nové0-
91Morgan169– 28,1 %23586
92Aiways119– 76,9 %51577
93Caterham118– 38,2 %19188
94Vinfast99– 66,9 %29984
95Chrysler75– 19,4 %9389
96Lada66+ 37,5 %4894
97Jetour66+ 2100,0 %3108
98Fisker61– 94,9 %120565
99GMC53+ 381,8 %11100
100Denza44+ 1366,7 %3109
101Skywell32+ 33,3 %2498
102Exeed28nové0-
103Moke25nové0-
104Togg24nové0-
105Deepal23nové0-
106Yudo17– 79,8 %8491
107AION15nové0-
108Xiaomi13nové0-
109Dallara11– 62,1 %2996
110Bugatti10+ 100,0 %5105
111KTM9– 80,4 %4695
112Mhero7nové0-
113Pagani6+ 200,0 %2113
114Ram5– 44,4 %9102
115Jiayuan3– 66,7 %9101
116Donkervoort3+ 50,0 %2111
117E-Go3nové0-
118Zhidou1– 83,3 %6103
119LEVC1– 80,0 %5106
120Rimac1– 75,0 %4107
121Arcfox1– 50,0 %2110
122Koenigsegg1– 50,0 %2112
123Daihatsu1n/a0-
124Hiphi1nové0-
125Infiniti1n/a0-

Zdroj: Bestsellingcarsblog.com, zdroj foto: Auto.cz, zdroj videa: Auto.cz

