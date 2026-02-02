Propadák Tesla Y to v Evropě nedotáhla ani do první desítky. Vítězem roku 2025 jsou Renault s Dacií
Před dvěma roky to vypadalo, že elektrická budoucnost je zde a prodejům dominovala elektrická Tesla Model Y. Poslední dva roky se ale ukazuje, že Evropané mají stále zájem především o úplně obyčejný levný hatchback se spalovacím motorem.
Rok 2023 byl pro automobilový svět přelomový, poprvé se totiž nejprodávanějším vozem vůbec stal elektromobil. Vítězná Tesla Model Y navíc nebyla silná jen na jednom důležitém trhu, ale jedničkou se stala na více místech včetně Evropy. V roce 2024 už to neplatilo a zejména Evropa se vrátila do starých kolejí a loni tento trend pokračoval ještě silněji.
Tesla Model Y z prvních míst vypadla celosvětově a třeba v Číně místo ní na první pozici zamířil malinký elektromobil Wuling Hongguang Mini EV. Tesla Model Y tam ale stále zůstala na hezkém čtvrtém místě, zatímco v Evropě se už nedostala ani do první desítky. A stejně jako loni se v Evropě na prvních pozicích usídlily vozy francouzské automobilky.
|Deset nejprodávanějších modelů v Evropě v roce 2025
|Pořadí (2025)
|Model
|Prodeje 2025
|Změna (%)
|Prodeje 2024
|Pořadí (2024)
|1.
|Dacia Sandero
|243676
|-9,8 %
|270256
|1.
|2.
|Renault Clio
|229778
|+5,8 %
|217155
|3.
|3.
|VW T-Roc
|211241
|+3,8 %
|203470
|5.
|4.
|VW Tiguan
|197000
|+0,8 %
|195401
|7.
|5.
|VW Golf
|195455
|-9,8 %
|216701
|3.
|6.
|Toyota Yaris Cross
|190565
|-2,1 %
|194627
|8.
|7.
|Peugeot 208
|185096
|-7,3 %
|199673
|6.
|8.
|Peugeot 2008
|171438
|+5,9 %
|161860
|14.
|9.
|Dacia Duster
|168182
|-4,3 %
|175702
|11.
|10.
|Toyota Yaris
|165833
|-8,4 %
|181016
|10.
Když Renault v první dekádě tohoto století oživoval značku Dacia, s prodeji jejich modelů v západní Evropě se vůbec nepočítalo. Nepředpokládal se totiž zájem o jednoduché vozy mezi lidmi z vyspělejších trhů. Nakonec Dacia přeci jen zamířila i na západ a dnes se prodává po celé Evropě. Jak dobré rozhodnutí to bylo, dokazuje to, že už druhý rok za sebou je dacia sandero vůbec nejprodávanějším vozem Evropy.
A opět nejde jen o sílu jediného trhu, v Rumunsku se sandero nedostalo ani do první trojky a skončilo čtvrté za dusterem, loganem a cliem. Sandero bylo velmi silné ve Francii, kde skončilo se 64 339 kusy na třetím místě a ve Španělsku se s 38 549 kusy stalo jedničkou. Slabší je největší evropský trh Německo, kde se sandero se 26 438 kusy dostalo až na 29. pozici, v Česku s 2 364 kusy skončilo na 21. místě. Proti loňskému roku ale malá dacia zažila propad o 9,8 procenta, v Evropě se jí prodalo dohromady 243 676 kusů, zatímco loni 270 256 kusů.
Renaultu patří i druhá příčka, kde se umístilo clio, opět stejně jako minulý rok. V tomto případě jde o růst 5,8 % a celkově se prodalo 229 778 kusů malého renaultu. Ten se na podzim představil v nové generaci, většinu roku se tedy zákazníkům dodávaly vozy z generace předchozí, nová se do prodejů naplno promítne až letos a bude rozhodně zajímavé sledovat, jak to s čísly zamíchá.
Na třetím místě evropských prodejů je Volkswagen T-Roc, který už u této značky před pár lety na pozici premianta prodejů nahradil dlouholetou stálici golf. I T-Roc se loni objevil v nové generaci a stihl to o kus dříve než Renault Clio, část zákazníků se tak už novinky dočkala. I to mohlo mít vliv na lehký růst prodejů o 3,8 % na 211 241 kusů. Čtvrté místo patří Volkswagenu Tiguan a až na pátém je golf.
Na šesté pozici je Toyota Corolla Cross, sedmé a osmé si zabírají Peugeoty 208 a 2008, na devátém je dacia duster a na desátém Toyota Yaris. Škoda Octavia se jako nejprodávanější škodovka Evropy dostala na třinácté místo se 160 681 kusy, šlo ale o propad o 12,5 %. Jednu z největších ztrát ale zažila zmíněná Tesla Model Y. Ta proti roku 2024, kdy skončila na čtvrtém místě, padla o 28 % na 151 500 kusů a 15. pozici celkově.
Mezi značkami se opět na první pozici umístil Volkswagen, následovaný Toyotou a Škodovkou. Na čtvrtou pozici se propadlo BMW a na pátou se o jednu pozici vyšplhal Renault. Do první desítky se dostala i Dacia, která stejně jako loni skončila na deváté pozici, Tesla se propadla ze 16. místa na 20.
|Pořadí značek dle prodejů v Evropě za rok 2025
|Pořadí 2025
|Značka
|Prodeje 2025
|Změna
|Prodeje 2024
|Pořadí 2024
|1
|Volkswagen
|1444194
|+ 6,0 %
|1362729
|1
|2
|Toyota
|858717
|– 7,3 %
|926504
|2
|3
|Skoda
|838688
|+ 9,5 %
|766114
|4
|4
|BMW
|798525
|+ 3,3 %
|772795
|3
|5
|Renault
|751971
|+ 7,3 %
|701006
|6
|6
|Mercedes
|707679
|– 0,8 %
|713103
|5
|7
|Audi
|665906
|+ 0,2 %
|664588
|7
|8
|Peugeot
|642184
|– 0,3 %
|644228
|8
|9
|Dacia
|595260
|+ 3,7 %
|573950
|9
|10
|Hyundai
|532279
|+ 0,2 %
|531340
|11
|11
|Kia
|514749
|– 3,3 %
|532207
|10
|12
|Ford
|490528
|+ 5,0 %
|467139
|12
|13
|Opel/Vauxhall
|399435
|– 3,8 %
|415415
|13
|14
|Citroën
|357304
|– 2,2 %
|365446
|15
|15
|Volvo
|332226
|– 9,9 %
|368836
|14
|16
|MG
|307282
|+ 26,4 %
|243163
|20
|17
|Cupra
|296778
|+ 33,3 %
|222602
|21
|18
|Nissan
|289890
|– 4,9 %
|304813
|18
|19
|Fiat
|280171
|– 8,8 %
|307354
|17
|20
|Tesla
|239027
|– 26,9 %
|327006
|16
|21
|Seat
|214304
|– 17,3 %
|259172
|19
|22
|BYD
|186568
|+ 276,2 %
|49590
|31
|23
|Suzuki
|173261
|– 15,3 %
|204654
|22
|24
|Mini
|169574
|+ 14,5 %
|148087
|24
|25
|Mazda
|155086
|– 9,9 %
|172039
|23
|26
|Jeep
|128529
|– 3,6 %
|133319
|25
|27
|Land Rover
|106873
|– 10,6 %
|119579
|26
|28
|Porsche
|91452
|– 14,5 %
|106949
|27
|29
|Lexus
|76011
|– 1,6 %
|77239
|28
|30
|Honda
|70811
|– 5,1 %
|74643
|29
|31
|Alfa Romeo
|60749
|+ 33,8 %
|45403
|32
|32
|Jaecoo
|56944
|+ 2186,9 %
|2490
|56
|33
|Omoda
|52950
|+ 264,2 %
|14540
|41
|34
|Polestar
|47579
|+ 55,8 %
|30547
|35
|35
|Mitsubishi
|46581
|– 23,4 %
|60807
|30
|36
|Leapmotor
|33567
|+ 2559,8 %
|1262
|63
|37
|DS
|28932
|– 22,8 %
|37470
|33
|38
|KG Mobility
|24567
|+ 2,6 %
|23943
|37
|39
|Xpeng
|20757
|+ 154,7 %
|8148
|42
|40
|Subaru
|20475
|– 9,8 %
|22712
|38
|41
|DR Automobiles
|16801
|– 10,9 %
|18863
|40
|42
|Smart
|13100
|– 47,7 %
|25054
|36
|43
|Ebro
|12459
|+ 44396,4 %
|28
|97
|44
|Lancia
|11719
|– 64,0 %
|32568
|34
|45
|Alpine
|10516
|+ 145,1 %
|4291
|50
|46
|DFSK
|10387
|+ 108,2 %
|4989
|47
|47
|Chery
|10247
|+ 204840,0 %
|5
|-
|48
|Lynk & Co
|9571
|+ 59,8 %
|5991
|45
|49
|EVO
|7905
|+ 11,1 %
|7118
|44
|50
|Beijing/BAIC
|7039
|+ 129,5 %
|3067
|53
|51
|Ferrari
|5408
|– 0,5 %
|5436
|46
|52
|Zeekr
|5291
|+ 136,9 %
|2233
|58
|53
|Maserati
|3774
|– 19,6 %
|4693
|49
|54
|Lamborghini
|3773
|+ 6,9 %
|3531
|51
|55
|Geely
|3533
|+ 240,4 %
|1038
|69
|56
|GWM
|3433
|– 30,6 %
|4946
|48
|57
|Jaguar
|2759
|– 87,8 %
|22548
|39
|58
|Bentley
|2757
|+ 14,2 %
|2415
|57
|59
|Lotus
|2524
|– 27,0 %
|3458
|52
|60
|Genesis
|2476
|– 6,7 %
|2653
|54
|61
|Aston Martin
|2404
|– 4,3 %
|2512
|55
|62
|Forthing
|2360
|+ 176,7 %
|853
|72
|63
|Dongfeng
|2333
|+ 645,4 %
|313
|82
|64
|Abarth
|2182
|– 72,7 %
|8003
|43
|65
|Sportequipe
|2123
|+ 173,6 %
|776
|73
|66
|EMC
|1821
|+ 38,8 %
|1312
|61
|67
|Man
|1403
|– 18,7 %
|1726
|59
|68
|NIO
|1387
|– 19,5 %
|1724
|60
|69
|Chevrolet
|1356
|+ 24,1 %
|1093
|67
|70
|Ineos
|1206
|– 6,9 %
|1295
|62
|71
|SWM
|1145
|+ 143,1 %
|471
|79
|72
|Hongqi
|1073
|+ 40,8 %
|762
|75
|73
|Tiger
|962
|nové
|0
|-
|74
|Rolls-Royce
|960
|– 7,8 %
|1041
|68
|75
|Dodge
|944
|– 24,9 %
|1257
|64
|76
|Voyah
|818
|+ 95,7 %
|418
|80
|77
|JAC
|802
|+ 189,5 %
|277
|85
|78
|Iveco
|747
|– 36,2 %
|1170
|66
|79
|Cadillac
|741
|– 3,8 %
|770
|74
|80
|Mahindra
|661
|+ 195,1 %
|224
|87
|81
|ICH-X
|654
|+ 618,7 %
|91
|90
|82
|Alpina
|640
|– 34,5 %
|977
|70
|83
|Seres
|622
|+ 65,4 %
|376
|81
|84
|Maxus
|530
|– 44,7 %
|958
|71
|85
|McLaren
|473
|– 28,1 %
|658
|76
|86
|Elaris
|341
|+ 487,9 %
|58
|92
|87
|Lucid
|266
|– 46,7 %
|499
|78
|88
|Cirelli
|263
|– 14,3 %
|307
|83
|89
|Livan
|223
|+ 337,3 %
|51
|93
|90
|Bestune
|190
|nové
|0
|-
|91
|Morgan
|169
|– 28,1 %
|235
|86
|92
|Aiways
|119
|– 76,9 %
|515
|77
|93
|Caterham
|118
|– 38,2 %
|191
|88
|94
|Vinfast
|99
|– 66,9 %
|299
|84
|95
|Chrysler
|75
|– 19,4 %
|93
|89
|96
|Lada
|66
|+ 37,5 %
|48
|94
|97
|Jetour
|66
|+ 2100,0 %
|3
|108
|98
|Fisker
|61
|– 94,9 %
|1205
|65
|99
|GMC
|53
|+ 381,8 %
|11
|100
|100
|Denza
|44
|+ 1366,7 %
|3
|109
|101
|Skywell
|32
|+ 33,3 %
|24
|98
|102
|Exeed
|28
|nové
|0
|-
|103
|Moke
|25
|nové
|0
|-
|104
|Togg
|24
|nové
|0
|-
|105
|Deepal
|23
|nové
|0
|-
|106
|Yudo
|17
|– 79,8 %
|84
|91
|107
|AION
|15
|nové
|0
|-
|108
|Xiaomi
|13
|nové
|0
|-
|109
|Dallara
|11
|– 62,1 %
|29
|96
|110
|Bugatti
|10
|+ 100,0 %
|5
|105
|111
|KTM
|9
|– 80,4 %
|46
|95
|112
|Mhero
|7
|nové
|0
|-
|113
|Pagani
|6
|+ 200,0 %
|2
|113
|114
|Ram
|5
|– 44,4 %
|9
|102
|115
|Jiayuan
|3
|– 66,7 %
|9
|101
|116
|Donkervoort
|3
|+ 50,0 %
|2
|111
|117
|E-Go
|3
|nové
|0
|-
|118
|Zhidou
|1
|– 83,3 %
|6
|103
|119
|LEVC
|1
|– 80,0 %
|5
|106
|120
|Rimac
|1
|– 75,0 %
|4
|107
|121
|Arcfox
|1
|– 50,0 %
|2
|110
|122
|Koenigsegg
|1
|– 50,0 %
|2
|112
|123
|Daihatsu
|1
|n/a
|0
|-
|124
|Hiphi
|1
|nové
|0
|-
|125
|Infiniti
|1
|n/a
|0
|-
Zdroj: Bestsellingcarsblog.com, zdroj foto: Auto.cz, zdroj videa: Auto.cz