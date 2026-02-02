Registrace nových aut v Evropě v roce 2025: Německo největší, Česko jedenácté
Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA) zveřejnilo údaje o registracích v jednotlivých evropských zemích. Česko si na počty vedlo překvapivě dobře. Největším trhem zůstává tradičně Německo.
Začátek nového roku bývá nejen v automobilovém průmyslu o bilancování předchozího období. Údaje z českého trhu známe již několik týdnů, přičemž přečíst si můžete jak o celkových číslech, tak o situaci v jednotlivých segmentech.
Český trh se loni poprvé od roku 2019 přiblížil čtvrtmilionové hranici, přičemž s ohledem na velikost, ekonomický výkon a kupní sílu se podle některých odborníků potenciál našeho trhu pohybuje okolo 280 až 300 tisíc nových automobilů ročně. Tomu jsme se ostatně blížili na konci minulé dekády. A nebýt globální pandemie covidu-19 a ruské invazi na Ukrajinu, pravděpodobně bychom se vyšším číslům přiblížili už před několika lety.
V rámci trhů Evropské unie, Velké Británie a zemí EFTA je největším odbytištěm Německo, které si tuto pozici drží dlouhodobě. Na druhém místě je Velká Británie, následují Francie s Itálií.
|Registrace nových aut v Evropě v roce 2025 podle zemí
|Země
|Prodeje 2025 (ks)
|Prodeje 2024 (ks)
|Meziroční změna (%)
|Belgie
|414.770
|448.277
|-7,5
|Bulharsko
|49.419
|42.941
|15,1
|Česko
|248.719
|231.600
|7,4
|Dánsko
|184.641
|172.995
|6,7
|Estonsko
|13.055
|25.386
|-48,6
|Finsko
|71.881
|74.070
|-3
|Francie
|1.632.152
|1.718.416
|-5
|Chorvatsko
|69.841
|65.020
|7,4
|Irsko
|124.954
|121.316
|3
|Itálie
|1.524.843
|1.558.071
|-2,1
|Kypr
|14.634
|15.057
|-2,8
|Lotyšsko
|22.506
|17.131
|31,4
|Litva
|41.974
|30.122
|39,3
|Lucembursko
|47.158
|46.656
|1,1
|Maďarsko
|129.440
|121.611
|6,4
|Malta
|6468
|7663
|-15,6
|Německo
|2.857.591
|2.817.331
|1,4
|Nizozemsko
|388.024
|381.463
|1,7
|Polsko
|597.435
|551.567
|8,3
|Portugalsko
|225.039
|209.712
|7,3
|Rakousko
|284.978
|253.789
|12,3
|Rumunsku
|156.803
|151.105
|3,8
|Řecko
|144.199
|137.075
|5,2
|Slovensko
|93.103
|93.409
|-0,3
|Slovinsko
|57.556
|53.018
|8,6
|Španělsko
|1.148.650
|1.016.963
|12,9
|Švédsko
|272.998
|269.582
|1,3
|EU celkem
|10.822.831
|10.631.346
|1,8
|Island
|14.547
|10.218
|42,4
|Norsko
|179.632
|128.837
|39,4
|Švýcarsko
|233.737
|239.535
|-2,4
|EFTA celkem
|427.916
|378.590
|13
|Velká Británie
|2.020.523
|1.952.778
|3,5
|EU + EFTA + UK
|13.271.270
|12.962.714
|2,4
|Zdroj: ACEA
V Rakousku s počtem obyvatel okolo 9,2 milionu bylo loni zaregistrováno téměř 285 tisíc aut, v Česku s necelými 10,9 miliony to bylo o nějakých 36 tisíc méně. Na první pohled zaujme vysoké čísla u Polska (597.435 registrací). Náš severní soused má ovšem přibližně 37,9 milionu obyvatel, tedy téměř 3,5krát více než Česko, přesto zde bylo zapsáno „pouze“ 2,4krát více nových aut.
Podobně dobře si náš trh vede i ve srovnání s dalšími zeměmi V4. Maďarsko s 9,6 miliony obyvatel má jen 129.440 registrací, Slovensko s 5,45 miliony pak lehce přes 93 tisíc vozů.
Zdroj: ACEA a autorský článek, foto a video: auto.cz