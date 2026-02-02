Great Wall Motors staví budoucnost na jedné platformě pro 50 modelů. Bude je skládat dle trhu
Padesát modelů s pěti typy pohonů napříč sedmi segmenty. Takové má plány Great Wall Motors s platformou, která využívá umělou inteligenci k tomu, aby vůz fungoval jako jeden učenlivý celek. Automobilka zároveň slibuje aktualizace, jež mají průběžně vylepšovat jednotlivé funkce včetně asistenčních systémů.
Čínský koncern Great Wall Motors (GWM) plánuje své budoucí modely postavit na jediné platformě nazvané Guiyuan. Tvrdí o ní, že jde o globálně první nativní AI základ pro různé aplikace.
To znamená, že je od začátku navržený tak, aby umělá inteligence nebyla jen doplňkem v infotainmentu, ale aby přímo řídila a optimalizovala klíčové funkce auta. Průběžné aktualizace během životního cyklu mají zdokonalovat řídicí jednotky, palubní software, asistenty i management pohonu.
GWM přirovnává koncept platformy k čínskému knihtisku, kde se jednotlivé litery skládají do výsledného textu. Stejně tak má být koncern schopen poskládat vůz přesně na míru požadavkům trhu. Modelů má být až 50 napříč sedmi segmenty, od sedanů přes městská SUV a různé stupně SUV až po pick-upy, MPV a sportovní vozy.
Stěžejní vlastností je podpora širokého rozpětí pohonů, od samostatného spalovacího motoru přes hybrid a plug-in hybrid až po čistě elektrický a dokonce vodíkový. Ve vývoji je i varianta s dieselem, která má přinést 9procentní úsporu paliva v běžném cyklu a 15procentní v městském. Akcelerace se má zlepšit o 40 procent.
Po softwarové stránce bude auto rozloženo na více než 300 znovupoužitelných funkčních jednotek a jejich schopnosti budou označeny více než 2000 štítky. AI má tyto prvky skládat a řídit podle situace, aby byla zajištěna co nejlepší efektivita.
Veškeré prvky vozu tak mají fungovat jako jeden celek. To má platit i pro bezpečnostní asistenty testované v reálných scénářích od aktivního zpomalení až po kolizi. Pro přesnější výsledky má GWM vyvíjet první figurínu pro fyzické ověřování těchto režimů.
Zdroj: Car buzz, Car Expert, Great Wall Motors I Video: Great Wall Motors