Škoda Vision Fun: Praktičtější reinkarnace ikony devadesátek
Kdybyste si mohli dovolit jedno auto jen na letní ježdění k vodě, jaké by to bylo? Náš dvorní grafik zpracoval vizi takového stroje, kdyby ho Škodovka chtěla skutečně postavit. Ta má ovšem na reinkarnaci felicie Fun vlastní názor.
Felicia Fun je dnes mezi fanoušky mladoboleslavské automobilky velmi ceněná, ovšem Škoda od té doby nepostavila nic podobného, pomineme-li spíše teoretický pokus o volnočasové auto jménem Roomster Scout.
Náš dvorní grafik Honza Lušovský se tedy zamyslel, jak by mohla vypadat moderní škodovka pro volný čas, která by navazovala na felicii i favorit Fun. Nazval ji Vision Fun a přidal jí i trochu praktičnosti v podobě protisměrně otvíraných zadních polodveří po vzoru Mazdy RX-8.
Cílem bylo vytvořit „moderně pojatý elektrický crossover s dostatečně velkou světlou výškou pro horší terén,“ píše Lušovský. Na současný designový styl konceptů Škodovky navazují v podstatě jen přední světla, která jako by z oka vypadla těm na Visionu O. Zbytek vozu by znamenal jistý odklon jak od současného designového jazyka Modern Solid, tak i od nápadů zmíněného Visionu O.
Karoserie vypadá trochu jako landaulet, inspirace zde je však právě ve felicii Fun, která měla nad předními místy pevnou střechu a zadní lavice se vyklápěla na korbu spolu se zadním čelem kabiny, takže pokud jste nenainstalovali plátěnou střechu, ti vzadu jeli jako v tarze.
Protisměrně otvírané zadní polodveře samozřejmě zásadně zlepší přístupnost zadních sedaček, které na rozdíl od vzoru nejsou vyklápěcí. Za nimi je malá korba s klasickým vyklápěcím čelem a na přepravu rozměrných věcí, jako třeba paddleboardu, když se vám ho nechce vyfukovat, slouží nosič na střeše. Pohon je samozřejmě elektrický.
Výsledek je právě přidaným druhým párem dveří praktičtější než reinkarnace felicie Fun, kterou v srpnu loňského roku odhalila sama automobilka Škoda. Na druhou stranu, chybí mu tradiční žlutá barva. A tak se ptáme, který nápad si získal vaši přízeň víc?
zdroj: Autorský text | foto: Jan Lušovský