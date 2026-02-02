Limitka Cupry Formentor VZ5 vstupuje na český trh. Poprvé bez omezovače rychlosti
Cupra aktualizovala vrcholný Formentor VZ5 a novinku posílá i na český trh, kde startuje na 1.684.900 Kč. Vzhledem k limitu 4.000 vyrobených kusů celosvětově půjde o exkluzivní záležitost, která vedle modernizovaného vzhledu a Matrix HD světel staví hlavně na pětiválci 2,5 a pohonu všech kol.
Na český trh míří modernizovaná Cupra Formentor VZ5 s cenovkou startující na částce 1.684.900 Kč. Váhání není na místě, protože výrobní kapacita je omezená na 4000 kusů pro celý svět včetně verzí s volantem vpravo. To reflektuje rozšiřující se působnost značky.
Nový modelový ročník poznáte zepředu podle upraveného nárazníku s maskou v černém provedení a vylepšenými světlomety s technologií Matrix HD. Ty poskytují adaptivní dálkový režim a kvalitnější osvětlení vozovky. Zajímavostí je projekce loga nebo nápisu Cupra před vozem a předními dveřmi.
Zboku zaujmou zpětná zrcátka s možností příplatkových karbonových krytů a 20" kola. Zadní nárazník je také nový s párovým vertikálním umístěním koncovek výfuku. Na karoserii najdeme řadu detailů z karbonu a loga v černém chromu. Na výběr jsou metalické i matné odstíny.
Ve sportovně laděném interiéru najdeme základní sedadla Dinamica, která lze za příplatek nahradit závodně střiženým provedením Cup. Pobyt za volantem zpříjemňují dekory z kartáčovaného hliníku a ambientní osvětlení. Stěžejním prvkem je 10,25" displej coby přístrojový štít s různými režimy grafiky. Jízdní profil Cupra zde přináší informace o otáčkách motoru, točivém momentu, plnicím tlaku, zrychlení a ukazateli řazení.
Dvanáctipalcový displej infotainmentu má bezdrátové spárování s telefony, možnost navigace 3D a je spojený se 390W audiosoustavou Sennheiser. K dispozici je čtveřice portů USB-C a indukční nabíjení.
Srdce vozu tradičně tvoří přeplňovaný pětiválec o objemu 2,5 litru s výkonem 287 kW (390 koní), spojený se sedmistupňovou dvouspojkou a pohonem všech kol s variabilním rozdělením hnací síly mezi zadní kola. Motor má hliníkový blok, vysokotlaké vstřikování paliva a proměnlivý zdvih ventilů. Výsledkem je akcelerace z 0 na 100 km/h za 4,2 sekundy a maximální rychlost 280 km/h díky odstranění omezovače. Když je potřeba přibrzdit, vstupují do hry brzdy Akebono o rozměrech 375 × 36 mm se šestipístkovými třmeny.
Podvozek je ve srovnání s klasickým formentorem snížený o 10 mm. Vpředu využívá zavěšení McPherson, vzadu je víceprvková náprava. Adaptivní tlumiče mají 15 různých nastavení pro dynamický prožitek na různých typech povrchu. Alternativně lze formentor naladit v šesti jízdních režimech (Comfort, Sport, CUPRA, Drift, Individual a Offroad). Z bezpečnostních asistentů vyzdvihuje automobilka monitoring mrtvého úhlu a samočinné držení jízdního pruhu.
Zdroj info, foto, videa: Cupra