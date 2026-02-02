Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Limitka Cupry Formentor VZ5 vstupuje na český trh. Poprvé bez omezovače rychlosti

Cupra Formentor VZ5
Cupra Formentor VZ5
Cupra Formentor VZ5
Cupra Formentor
29 Fotogalerie
Mario Rychtera
Mario Rychtera
Diskuze (0)

Cupra aktualizovala vrcholný Formentor VZ5 a novinku posílá i na český trh, kde startuje na 1.684.900 Kč. Vzhledem k limitu 4.000 vyrobených kusů celosvětově půjde o exkluzivní záležitost, která vedle modernizovaného vzhledu a Matrix HD světel staví hlavně na pětiválci 2,5 a pohonu všech kol.

Na český trh míří modernizovaná Cupra Formentor VZ5 s cenovkou startující na částce 1.684.900 Kč. Váhání není na místě, protože výrobní kapacita je omezená na 4000 kusů pro celý svět včetně verzí s volantem vpravo. To reflektuje rozšiřující se působnost značky.

Nový modelový ročník poznáte zepředu podle upraveného nárazníku s maskou v černém provedení a vylepšenými světlomety s technologií Matrix HD. Ty poskytují adaptivní dálkový režim a kvalitnější osvětlení vozovky. Zajímavostí je projekce loga nebo nápisu Cupra před vozem a předními dveřmi.

Zboku zaujmou zpětná zrcátka s možností příplatkových karbonových krytů a 20" kola. Zadní nárazník je také nový s párovým vertikálním umístěním koncovek výfuku. Na karoserii najdeme řadu detailů z karbonu a loga v černém chromu. Na výběr jsou metalické i matné odstíny.

Ve sportovně laděném interiéru najdeme základní sedadla Dinamica, která lze za příplatek nahradit závodně střiženým provedením Cup. Pobyt za volantem zpříjemňují dekory z kartáčovaného hliníku a ambientní osvětlení. Stěžejním prvkem je 10,25" displej coby přístrojový štít s různými režimy grafiky. Jízdní profil Cupra zde přináší informace o otáčkách motoru, točivém momentu, plnicím tlaku, zrychlení a ukazateli řazení.

Dvanáctipalcový displej infotainmentu má bezdrátové spárování s telefony, možnost navigace 3D a je spojený se 390W audiosoustavou Sennheiser. K dispozici je čtveřice portů USB-C a indukční nabíjení.

Srdce vozu tradičně tvoří přeplňovaný pětiválec o objemu 2,5 litru s výkonem 287 kW (390 koní), spojený se sedmistupňovou dvouspojkou a pohonem všech kol s variabilním rozdělením hnací síly mezi zadní kola. Motor má hliníkový blok, vysokotlaké vstřikování paliva a proměnlivý zdvih ventilů. Výsledkem je akcelerace z 0 na 100 km/h za 4,2 sekundy a maximální rychlost 280 km/h díky odstranění omezovače. Když je potřeba přibrzdit, vstupují do hry brzdy Akebono o rozměrech 375 × 36 mm se šestipístkovými třmeny.

Podvozek je ve srovnání s klasickým formentorem snížený o 10 mm. Vpředu využívá zavěšení McPherson, vzadu je víceprvková náprava. Adaptivní tlumiče mají 15 různých nastavení pro dynamický prožitek na různých typech povrchu. Alternativně lze formentor naladit v šesti jízdních režimech (Comfort, Sport, CUPRA, Drift, Individual a Offroad). Z bezpečnostních asistentů vyzdvihuje automobilka monitoring mrtvého úhlu a samočinné držení jízdního pruhu.

Video placeholder
Cupra Formentor VZ5 (2026) • Zdroj: Cupra

Zdroj info, foto, videa: Cupra

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů