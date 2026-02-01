Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Největší světové automobilové trhy: Čína je pětkrát větší než v roce 2005

Ondřej Šámal
Druhá nejlidnatější země je s obrovským náskokem největším odbytištěm nových aut na světě. Druhé Spojené státy ztrácejí zhruba jedenáct milionů aut.

Zatímco v celé Evropské unii, v zemích EFTA (Island, Norsko, Švýcarsko a Lucembursko) a ve Spojeném království se loni registrovalo přes 13,2 milionu aut, v Číně to loni bylo více než dvakrát tolik. Před 21 lety se přitom čísla pohybovala v mnohem nižších patrech. V roce 2005 totiž bylo v říši středu zapsáno 5,36 milionu aut. Od té doby se odbyt tudíž zpětinásobil.  

Na druhém místě najdeme Spojené státy, třetí je Indie. Tahle obrovská země s více než 1,4 miliardy obyvatel je na tom podobně jako Čína v polovině první dekády 21. století. Loni zde přibylo 5,54 milionu nových osobních vozů. Dynamika tamního růstu je ovšem výrazně slabší než v případě Číny. Pokud se tedy Indie vůbec někdy dostane na podobná čísla, bude to nejdříve v druhé polovině tohoto století.

V Evropě je jednoznačnou jedničkou Německo, které podle této tabulky hlásí lepší výsledky než zveřejnila ACEA. Před našeho západního souseda se dostalo Japonsko, jež si navzdory dlouhodobému poklesu populace s necelými 123 miliony obyvatel nadále drží přední místo mezi ostatními státy.

BYD Seal 5 DM-i zpoza volantu • Zdroj: Marek Bednář/Auto.cz

Mezi desítkou největších trhů je Evropa vedle Německa zastoupena ještě Spojeným královstvím, Francií a Itálií, která má o něco nižší čísla než prakticky o třetinu méně lidnatá Kanada.

Největší automobilové trhy světa  
PořadíZeměRegistrace 2025 (ks)Registrace 2024 (ks)Meziroční změna (%)
1.Čína27.302.00025.587.6296,7
2.USA16.278.55515.920.8072,2
3.Indie5.540.0295.233.8215,9
4.Japonsko4.565.7774.421.4943,3
5.Německo3.153.1863.134.1530,6
6.Brazílie2.551.4292.479.3802,9
7.Spojené království2.335.9422.304.6121,4
8.Francie1.992.7472.100.249-5,1
9.Kanada1.897.0581.854.9662,3
10.Itálie1.714.7341.757.407-2,4
Zdroj: Národní statistiky  

Pokud bychom s desítkou největších trhů srovnali Česko, které v roce 2025 zaznamenalo 248.719 registrací, dostaneme se hodnoty, které například v USA zaznamenají za pouhých šest dní. Ve srovnání s Čínou jsme pak úplně miniaturní. Když celkových 27,3 milionu aut vydělíme počtem 365 dní, zjistíme, že na celoroční český objem se v Číně dostanou asi za 3,5 dne, respektive dříve, jelikož jsem do výpočtu zahrnul i nepracovní dny.

Zdroj: Národní statistiky a Motor1, foto a video: auto.cz

