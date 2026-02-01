Největší světové automobilové trhy: Čína je pětkrát větší než v roce 2005
Druhá nejlidnatější země je s obrovským náskokem největším odbytištěm nových aut na světě. Druhé Spojené státy ztrácejí zhruba jedenáct milionů aut.
Zatímco v celé Evropské unii, v zemích EFTA (Island, Norsko, Švýcarsko a Lucembursko) a ve Spojeném království se loni registrovalo přes 13,2 milionu aut, v Číně to loni bylo více než dvakrát tolik. Před 21 lety se přitom čísla pohybovala v mnohem nižších patrech. V roce 2005 totiž bylo v říši středu zapsáno 5,36 milionu aut. Od té doby se odbyt tudíž zpětinásobil.
Na druhém místě najdeme Spojené státy, třetí je Indie. Tahle obrovská země s více než 1,4 miliardy obyvatel je na tom podobně jako Čína v polovině první dekády 21. století. Loni zde přibylo 5,54 milionu nových osobních vozů. Dynamika tamního růstu je ovšem výrazně slabší než v případě Číny. Pokud se tedy Indie vůbec někdy dostane na podobná čísla, bude to nejdříve v druhé polovině tohoto století.
V Evropě je jednoznačnou jedničkou Německo, které podle této tabulky hlásí lepší výsledky než zveřejnila ACEA. Před našeho západního souseda se dostalo Japonsko, jež si navzdory dlouhodobému poklesu populace s necelými 123 miliony obyvatel nadále drží přední místo mezi ostatními státy.
Mezi desítkou největších trhů je Evropa vedle Německa zastoupena ještě Spojeným královstvím, Francií a Itálií, která má o něco nižší čísla než prakticky o třetinu méně lidnatá Kanada.
|Největší automobilové trhy světa
|Pořadí
|Země
|Registrace 2025 (ks)
|Registrace 2024 (ks)
|Meziroční změna (%)
|1.
|Čína
|27.302.000
|25.587.629
|6,7
|2.
|USA
|16.278.555
|15.920.807
|2,2
|3.
|Indie
|5.540.029
|5.233.821
|5,9
|4.
|Japonsko
|4.565.777
|4.421.494
|3,3
|5.
|Německo
|3.153.186
|3.134.153
|0,6
|6.
|Brazílie
|2.551.429
|2.479.380
|2,9
|7.
|Spojené království
|2.335.942
|2.304.612
|1,4
|8.
|Francie
|1.992.747
|2.100.249
|-5,1
|9.
|Kanada
|1.897.058
|1.854.966
|2,3
|10.
|Itálie
|1.714.734
|1.757.407
|-2,4
|Zdroj: Národní statistiky
Pokud bychom s desítkou největších trhů srovnali Česko, které v roce 2025 zaznamenalo 248.719 registrací, dostaneme se hodnoty, které například v USA zaznamenají za pouhých šest dní. Ve srovnání s Čínou jsme pak úplně miniaturní. Když celkových 27,3 milionu aut vydělíme počtem 365 dní, zjistíme, že na celoroční český objem se v Číně dostanou asi za 3,5 dne, respektive dříve, jelikož jsem do výpočtu zahrnul i nepracovní dny.
Zdroj: Národní statistiky a Motor1, foto a video: auto.cz