JCB představilo svůj nový vodíkový motor, oproti dieselu je o 98 % čistší

Britská společnost JCB, známý výrobce těžké stavební a zemědělské techniky, se pochlubila novým motorem spalujícím vodík, který má nulové emise CO 2 i výrazně nižší emise NO x . Pro společnost se tak jedná o velký krok směrem k bezemisní budoucnosti bez nutnosti elektrifikace, která by byla drahá na vývoj i pro zákazníky.

Ostatně nový motor spalující vodík není tak úplně nový. Jeho základem je totiž původně naftový vznětový čtyřválec JCB Dieselmax 448, který prošel několika modifikacemi. Výsledkem jsou však nulové emise CO 2 a několik zásadních výhod oproti elektrifikaci za využití baterií i vodíkových palivových článků. Včetně výrazně nižší ceny.

Vodíkový motor společnosti JCB je pochopitelně určen především pro nasazení v specifických strojích společnosti. Ostatně už jeho první testy měly probíhat při zástavbě do bagru, který by však měl mít na motor podstatně náročnější požadavky, než většina osobních a užitkových vozidel. Technici JCB však podle Autocaru, který na novinku upozornil, věří, že nový motor najde uplatnění v široké škále vozidel.

Lord Anthony Bamford, předseda představenstva JCB, přitom vytvořil samostatný tým zaměřený na vývoj vodíkových motorů v rámci vývojového centra teprve v říjnu loňského roku. Důvodem byla rostoucí obava z možné ztráty odborných znalostí a infrastruktury pístových spalovacích motorů a s tím související ztráta dodavatelského řetězce.

„Už se nebudeme hádat za naftu, na to už je pozdě. Cílem musí být nulové emise, ale nevěříme, že baterie a palivové články jsou jediným řešením,“ cituje Autocar slova Lorda Bamforda. JCB už přitom v minulosti představilo úspěšnou řadu elektrických bagrů nebo 20tunový prototyp bagru s palivovými články.

Spalování vodíku, namísto jeho využívání k zisku elektřiny, však může mít řadu výhod. Společnosti totiž mohou využívat své zkušenosti se spalovacími motory, zlevní se výroba a navíc vodík určený ke spalování nemusí mít tak vysokou kvalitu, jako vodík určený do systémů s palivovými články.

Konkrétně prototyp vodíkového motoru JCB má zcela nová sání, nové písty, konstruktéři snížili komprese a přidali nový systém vysokotlakého vstřikování common rail. Výkonem a charakteristikou by se pak nový vodíkový motor měl vyrovnat soudobým běžným motorům.

Jak navíc víme, při spalování vodíku nevzniká žádný CO 2 . Drobnou nevýhodou je sice vznik NO x , jenže i zcela „surové“ emise NO x z výfuku vodíkového motoru JCB jsou stále výrazně nižší, než emise NO x dieselových motorů. Dokonce i ve srovnání s naftovými motory osazenými nejnovější technologií pro omezení emisí by měly být emise vodíkového motoru až o cca 98 % nižší.

Díky dalším úpravám výfukových plynů by však mělo být možné snížit emise až na úroveň, kterou Tim Burnhope, šéf inovační divize JCB, označil jako „zero-impact level“ – tedy na měření až příliš malá hodnota, která by neměla mít žádné výraznější dopady na okolí. Kolegové z Autocar pak dodávají, že jediné výfukové emise, kterých si všimli, byl obláček páry po nastartování.