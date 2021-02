Arctic Rally po 1. dnu: Tänakovi nikdo nestačí

Estonec Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC) vede po prvním dnu Arctic Rally Finland, což je druhý podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích. Soutěž s centrem v Rovaniemi v blízkosti polárního kruhu se jede výhradně na sněhu. Do seriálu byla zařazena poté, co byl odvolán tradiční podnik ve Švédsku.

Úvodní den byly na programu sice „jen“ dvě rychlostní zkoušky. Jednalo se však o opakovaný průjezd nejdelším měřeným úsekem soutěže v délce 31,05 kilometrů. Poprvé se jelo odpoledne, podruhé už za tmy. Pod světly pojedou účastníci také v sobotu na konci sobotního soutěžního dne.

Lídr zůstává na zemi

Mistr světa z roku 2019 Ott Tänak úvodní podnik v Monte Carlu nedokončil vinou dvou defektů pneumatik na jedenácté zkoušce. Na sever Finska přijel s velkým odhodláním snížit své bodové manko z úvodu šampionátu. Hodně už napověděl shakedown (měřený trénink) v pátek dopoledne, kde se mezi šest nejrychlejších vozů vešlo pět speciálů Hyundai i20 Coupé WRC. Mezi ně se vklínil jeden Yaris WRC, ovšem řízeným tím nejméně zkušeným z tovární sestavy Japoncem Takamoto Katsutou.

Tänak byl nejrychlejší za světla i ta tmy a jak on, tak i převážná většina jeho soupeřů při opakovaném průjezdu zrychlovala. Ve svých komentářích však byl spíše střídmý. „Je těžké říci, že je to perfektní. Naše auto je stále hodně neotáčivé. Trať je hodně náročná, ale podmínky byly odpoledne pěkné, večer už méně. Na začátku druhé zkoušky jsem se snažil šetřit pneumatiky, ale po deseti kilometrech mi připadalo, že úplně odešly. Napadlo mě, jak zvládnu další dvacet do cíle,“ řekl v pátek večer.

Zůstanou ve stínu prvního?

Stejně jako loni, při svém zatím posledním vystoupení ve světovém šampionátu (Estonsko 2020), opět zdatně sekundoval svému týmovému kolegovi irský pilot Craig Breen. Ačkoliv v úvodním měřeném úseku zaostal jen o 3,6 sekundy, spokojený tedy rozhodně nebyl. „V této hře musíte být od začátku mezi nejrychlejšími, jinak nemáte později nárok. Měl jsem perfektní auto a perfektní silnici, ale spokojený nejsem. Byl jsem asi příliš opatrný jako bych nevěřil svým poznámkám. Zkrátka se mi nepovedlo využít podmínky, které mi trať nabízela. Druhý průjezd už byl složitější, protože se oteplilo a na trati bylo mnohem více štěrku než odpoledne. Poslední tři kilometry jsem vůbec necítil předek auta. Dosažený čas je proto překvapením,“ tvrdil závodník z britských ostrovů.

Působivými mezičasy začal soutěž Kalle Rovanperä (Toyota), který byl v polovině první erzety nejrychlejší o 1,9 sekundy před Tänakem. Pak však udělal podle svých slov hloupou chybu. „Myslel jsem na křižovatku, která mě čekala v domnění, že mám více času, než jsem předpokládal. Byl jsem trochu více široký, než bylo vhodné. Zadek auta narazil na sněhovou bariéru a chvíli jsem tam zůstal zaseknutý. Naštěstí se nám podařilo dostat se ven, ale podobné chyby si nemůžu dovolit,“ uvedl Rovanperä. Podle svého odhadu ztratil osm až deset sekund. Večer o několik sekund zrychlil, ale i tak je stále třetí. „Bylo to mnohem horší než odpoledne a gumy hodně trpěly. V posledním úseku erzety jsem už dost ztrácel,“ dodal.

Propadák Ogiera, Solberg zářil

Propadákem se stal úvodní den pro obhájce titulu Sebastiena Ogiera, který vyhrál v Monte Carlu a vzhledem ke své pozici v šampionátu vyrážel na trať jako první. V úvodní zkoušce byl devátý, v další desátý a průběžně mu patří devátá příčka. Dokonce ztrácí 3,9 sekundy na devatenáctiletého Švéda Olivera Solberga, který s vozem WRC ve Finsku debutuje! „Na první erzetě jsem jel lépe než na shakedownu a ve druhé lépe než na té první. Nevím co se děje. Vypadá to, že nás tady nečeká dobrý příběh a asi budeme pořád ztrácet,“ prohlásil bez velkých emocí sedminásobný světový šampion.

V ohromné pohodě je naopak právě zmiňovaný Solberg. Syn legendárního mistra světa z roku 2003 Pettera jede s náhradním navigátorem. Brit Seb Marshall nahradil Solbergova stálého spolujezdce Ira Aarona Johnstona, jenž měl před soutěží pozitivní test na covid-19. V týmu Hyundai poprvé v kariéře Solberg zakouší, co to je řídit speciál WRC. Hned na začátek zvládl osmý čas a večer pod světly byl dokonce čtvrtý! „Na první erzetě jsem moc nevěřil předním pneumatikám. Na jednom místě bylo dokonce nutné couvat, což mě stálo asi deset sekund. Večer to byla zábava. Když jedete ve tmě bokem, tak netušíte, co trefíte. Začínám tomu všemu kolem sebe rozumět,“ prohlásil Solberg v pátečním cíli.

Šestadvacáté místo celkově a sedmé v kategorii WRC 2 patří jedinému českému zástupci v soutěži Martinu Prokopovi (Ford Fiesta Rally2). Zkušený dakarský harcovník má na svém kontě také 123 startů v mistrovství světa v rallye, ale poprvé jede se speciálem třídy Rally2 (dříve R5). Těsně před soutěží se vedle něj posadil jeho dřívější navigátor, zkušený Michal Ernst. Po shakedownu Prokop řekl: „Tahle soutěž bude o velkém učení a budeme se snažit si to oba užívat. Vůz má na sněhu neuvěřitelný grip (přilnavost) a dobře se řídí. Mám však s jeho ovládáním minimální zkušenosti a o konečném výsledku nechci v tuhle chvíli mluvit.“ Časové odstupy však nejsou nijak dramatické a můžeme věřit, že se ostřílený jezdec posune v dalších dnech pořadím vzhůru.

Výsledky (po 2 ze 12 RZ):

1. Tänak, Jarveoja (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) 31:50,7; 2. Breen, Nagle (Irl./Hyundai i20 Coupé WRC) +16,2; 3. Rovanperä, Haltunen Fin./Toyota Yaris WRC) +20,4; 4. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +29,8; 5. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +32,0; 6. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta WRC) +34,5; 7. Katsuta, Barritt (Brit./Toyota Yaris WRC) +38,8; 8. Solberg, Marshall (Švéd., Brit./Hyundai i20 Coupé WRC) +45,9; 9. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +49,8; 10. Greensmith, Edmondson (Brit./Ford Fiesta WRC) +1:05,8; 11. Lappi, Ferm (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) +1:28,2 (1. v kategorii WRC2); 12. Gryjazin, Alexandrov (Rus./Volkswagen Polo GTI R5) +1:41,8; 13. Mikkelsen, Floene (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) +1:44,5; 14. Lindholm, Korhonen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +1:48,2 (1. v kategorii WRC3); 15. Asunmaa, Salminen (Fin./Škoda fabia Rally2 evo) +1:59, 16. Bertelli, Scattolin (It./Ford Fiesta WRC) +2:03,3; 17. Kaur, Simm (Est./Volkswagen Polo GTI R5) +2:09,5; 18. Brynildsen, Enganová (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) +2:10,4; 19. Fourmaux, Jamoul (Fr./Ford Fiesta Rally2) +2:14,5; 20. Pietarinen, Linnaketo (Fin./Škoda Fabia R5) +2:21,9; … 23. Kristoffersson, Barth (Švéd./Volkswagen Polo TI R5) +2:25,0; 24. Veiby, Andersson (Nor., Švéd./Hyundai i20 R5) +3:04,0; 25. Ekström, Bergqvist (Švéd./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:11,9; 26. Prokop, Ernst (ČR/Ford Fiesta Rally2) +3:13,4; … 33. Loubet, Landais (Fr./Hyundai i20 Coupe WRC) +4:08,6.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Arctic Rally Finland

Sobota 27. ledna – 8.08 RZ3 (24,43 km), 9.38 RZ4 (19,91 km), 11.08 RZ5 (27,68 km), 14.38 RZ6 (24,43 km), 16.08 RZ7 (19,91 km), 17.38 RZ8 (27,68 km).

Neděle 28. ledna – 9.08 RZ9 (22,47 km), 12.18 RZ10 (22,47 km).