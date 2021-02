Před startem Arctic Rally: Pro koho bude sníh výhodou?

Podnik v zemi tisíců jezer se jezdí od roku 1966 a je součástí národního šampionátu. Nejinak tomu bylo i v letos v lednu, kdy vyhrál Juho Hänninen s Toyotou Yaris WRC. Po šesti týdnech se bude soutěž konat znovu, tentokrát na světové úrovni.

Soutěž s velkou tradicí

V historii vyhrálo Arctic Rally pět mistrů světa a všechno domácí jezdci - Marcus Grönholm, Tommi Mäkinen, Hannu Mikkola, Timo Salonen a Ari Vatanen. Startovali zde také piloti formule 1 – JJ Lehto, Mika Häkkinen, Mika Salo, debutoval zde Kimi Räikkönen a poslední tři roky se účastní soutěže Valtteri Bottas, aktuálně jezdec stáje Mercedes formule 1.

Centrum soutěže se nachází v Rovaniemi, to je hlavní město Laponska, nejsevernější oblast Finska. Začátkem tohoto týdne se pohybovaly teploty kolem mínus dvaceti stupňů, ale v době konání soutěže se mělo oteplit a rtuť teploměru se má vyšplhat k nule. Na sněhovou pokrývku by to však větší následky mít naštěstí nemělo. Vysoké bariéry sněhu po stranách silnice využívají jezdci, aby o ně opřeli své vozy a dosahovali vyšších rychlostí.

Diváci mají vstup k trati zakázaný a případné narušitele bude nahánět policie vybavená drony a sněhovými skútry. Pro posádky je absence diváků poněkud nepříjemnou zprávou. V případě zapadnutí vozu jim totiž nebude mít kdo pomoci dostat auto zpět na trať. Na úzkých tratích hrozí riziko ucpání tratě nepojízdným vozem. Podél trati proto budou vytvořeny ostrůvky, kde mohou posádky auto odstavit.

První etapa Arctic Rally startuje v pátek (26. února) ve 13:30 v Rovaniemi. První dvě rychlostní zkoušky se jedou na stejném úseku v délce 31,05 kilometru a jedná se o nejdelší erzety soutěže. Při druhém průjezdu pojedou posádky za tmy. Druhý den je na programu šest měřených testů, které se uskuteční v dopolední a odpolední sekci v celkové délce 144 kilometrů. Neděli uzavřou dva průjezdy jednou zkouškou, přičemž závěrečný test se pojede jako Power Stage. Tady dostává pět nejrychlejších bonusové body od pěti do jednoho. Deset zkoušek zhuštěného programu představuje 251,08 měřených kilometrů.

Chceme zopakovat výhru

Toyota vstupuje do druhého podniku šampionátu jako lídr v hodnocení jezdců i značek. Úvodní podnik letošního ročníku Rallye Monte Carlo totiž vyhrál obhájce titulu Francouz Sebastien Ogier před Britem Elfynem Evansem a nejmladší člen týmu Fin Kalle Rovanperä byl čtvrtý.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Výsledek na Rallye Monte Carlo byl opravdu skvostným zahájením sezóny, a měl jsem radost z toho, jak je tým výborně sladěný. Roky se hodně mluví o tom, jak by bylo dobré zařadit Arktickou rallye ve Finsku do WRC s ohledem na zaručenou sněhovou nadílku. Letos tato příležitost nečekaně nastala a všichni lidé zapojení do této akce odvedli ve značně zkrácené době spoustu práce, aby se tento podnik vůbec mohl uskutečnit. V televizi to bude určitě nádherná podívaná s čistým bílým sněhem a jasnou oblohou. Pro Laponsko jsou typické dlouhé a rychlé zatáčky, kde při nedostatku jistoty můžete ztratit spoustu času, takže je zde hodně důležitá stabilita vozu.“

Sébastien Ogier: „Měli bychom mít ty pravé zimní podmínky, které se budou dost lišit od toho, co jsme v několika posledních letech ve WRC zažívali. Když jsem testoval auto v oblasti kolem Rovaniemi, moc jsem si to užíval. Myslím si, že jsme připraveni. Vím, že se musím nachystat na tvrdou konkurenci ze strany stájových kolegů. Elfyn bude mít určitě velkou motivaci a Kalle na domácí půdě pravděpodobně ještě vyšší. Očekávám, že vyhrát bude těžké, ale jsem na tuto výzvu dostatečně připraven.“

Elfyn Evans: „Budu usilovat o podobný výsledek jako loni ve Švédsku (Evans zde vyhrál). Podmínky se budou lišit od toho, co jsme v posledních letech zažívali právě ve Švédsku, kde bylo jen hodně málo ledu a sněhu. Takže jsme se na to zaměřili během testování za hodně nízkých teplot. Celkově mám pocity dobré a už se na tuto rallye těším.“

Kalle Rovanperä: „Mám radost, že budeme opět soutěžit v Laponsku. Doposud jsem tam jel rallye jen jednou, kdy to byl můj první podnik s Yarisem WRC. Tato zkušenost určitě trochu pomůže. V rámci testování jsme se museli zaměřit na správné nastavení pro nové obutí, protože pneumatiky se liší od dosavadních. Bude na mne větší tlak než obvykle, zejména ze strany domácích fanoušků.“

Hyundai si náramně věří

Tovární tým Hyundai obsadil v úvodním podniku sezony Rallye Monte Carlo třetí místo zásluhou belgické posádky Thierry Neuville a Martijn Wydaeghe, který před sezonou vystřídal dlouholetého Neuvilleova navigátora Nicolase Gilsoula. Pátá byla španělská dvojice Dani Sordó a Carlos del Barrio. Mistr světa z roku 2019 Estonec Ott Tänak musel odstoupit po dvojitém defektu pneumatik na jedenácté erzetě.

Šéf jihokorejské stáje se sídlem v Německu Andrea Adamo srší před startem optimismem a věří ve vítězství. „Sezona nezačala v Monte Carlu tak, jak jsme plánovali. Finský start nám dává příležitost to napravit. Všichni tři jezdci skončili v menších soutěžích před startem v Rovaniemi na stupních vítězů, takže víme, že dokážou ve složitých podmínkách dosáhnout vysoké rychlosti. Nic menšího než vítězství nebude dobrým výsledkem,“ prohlásil Adamo. Na Arctic Rally nastoupí Tänak, Neuville, ale Sorda vystřídá irský pilot Craig Breen.

Trojici doplní v záložním týmu ještě francouzský mladík Pierre-Louis Loubet a Oliver Solberg, syn mistra světa z roku 2003 Pettera Solberga. Devatenáctiletého mladíka nebude navigovat jeho stálý parťák Aaaron Johnston z Irska, který měl pozitivní test na covid-19. Jeho místo zaujal Brit Sebastian Marshall, který naposledy působil jako spolujezdec Krise Meeka v sezoně 2019 u továrního týmu Toyota.

Prokop do světa

Český jezdec Martin Prokop se vrací do mistrovství světa v automobilových soutěžích (rallye). Pojede v kategorii WRC2 s vozem Ford Fiesta MkII pod hlavičkou továrního M-Sport Ford World Rally Teamu. Pokud by šlo všechno ideálně, chtěl by Prokop startovat po Arctic rallye letos ještě v Portugalsku, na Sardinii, Safari, Finsku a v Chile. Záleží ovšem, co dovolí situace kolem covidu-19.

„Rozhodla dlouholetá spolupráce s M-Sportem, Fordem Česká republika a Fordem Europe. Oznámili jsme, že jednáme s někým jiným a jsme blízko dohody s jinou značkou. Společně nám dali takové podmínky, že to nešlo odmítnout,“ řekl Prokop. Poprvé se představí tento týden na Arctic Rallye Finland a bude to jeho premiéra s vozem kategorie R5, nyní označované Rally2. „Chtěl bych závodit jen na šotolině a těch tolik není. Navíc hrozí, že některé budou zrušené,“ řekl Prokop.

Původně měl být jeho dakarský navigátor Viktor Chytka, ale na poslední chvíli došlo ke změně. Vedle Prokopa se objeví Michal Ernst. „S Viktorem jsme se po testu shodli, že společný start do našeho WRC2 projektu odložíme z bezpečnostních důvodů na jinou soutěž. Arctic Rally je velice náročná a rychlá soutěž bez orientačních bodů, což klade na práci spolujezdce extrémní nároky. Viktor je každopádně zdravý a zprávy o jeho covid-19 pozitivitě se nezakládají na pravdě,“ uvedl Prokop na svém facebookovském profilu. Chytka má za sebou zatím jen dakarské zkušenosti a klasickou rallye ještě neabsolvoval.

Prokop a Ernst startovali společně na čtrnácti podnicích mistrovství světa. Kromě dvou podniků v sezoně 2014 mají za sebou mimořádně úspěšnou sezonu 2013, kdy obsadili v konečném pořadí šampionátu deváté místo s 63 body. S vozem Ford Fiesta RS WRC byli čtvrtí v Německu, pátí na Sardinii, šestí v Británii, sedmí v Monte Carlu, Švédsku, Portugalsku, Řecku a ve Španělsku, devátí v Mexiku a desátí v Argentině.

Mikkelsen se těší na driftování

Arctic Rally ve Finsku slibuje při premiéře v mistrovství světa v rallye vzrušující souboje na sněhu a ledu. Soutěž patří mezi jezdci k nejoblíbenějším. To dokládá už jen fakt, že ve skupině Rally2 startuje 39 vozů, což je více než polovina účastníků soutěže. Přesně uprostřed startovního pole vyrazí do boje vedoucí posádka průběžného pořadí kategorie WRC2 Andreas Mikkelsen a jeho spolujezdec Ola Fløene. Tito Norové v týmu Toksport WRT se za podpory Škoda Motorsport zúčastní v kategorii WRC2 celé letošní sezony. Na Arctic Rally ve Finsku bude druhou posádkou jedoucí s vozem Škoda Fabia Rally2 evo v týmu Toksport WRT další norská dvojice Eyvind Brynildsen a Veronica Enganová.

V současné době po svém vítězství na Rallye Monte-Carlo vede kategorii WRC2 Andreas Mikkelsen, jedoucí s vozem Škoda Fabia Rally2 evo. Stejně jako další jezdci je tento norský pilot mistrem v této speciální technice jízdy. „Driftování na ledu a sněhu ve voze s pohonem všech kol je pro každého rallyeového jezdce snem. Přesně vím, jak náročné bude v Rovaniemi v kategorii WRC2 zvítězit. Mnoho soupeřů, a mezi nimi zejména Esapekka Lappi, mi bude chtít život velmi znepříjemnit,“ vysvětluje před soutěží Mikkelsen. Ví, o čem hovoří, protože právě Esapekka Lappi se v roce 2016 s vozem Škoda Fabia R5 stal mistrem světa v kategorii WRC2.

Šéf týmu Toksport WRT Serkan Duru k tomu dodává: „Úvodní podnik letošní sezóny v Monte-Carlu byl pro nás velmi dobrý. Vedeme v kategorii WRC2 hodnocení jezdců i týmů. Andreas je jednoduše pilot světové úrovně, jehož zkušenosti a profesionalita náš tým opravdu posunuly vpřed.“

Souboj rallyekrosových šampionů

V kategorii WRC3 určené pro privátní posádky jedoucí s vozy skupiny Rally2 se pozornost zaměřuje na duel mezi dvěma mistry světa v rallyekrosu. Šampion z roku 2016 Mattias Ekström ze Švédska nastoupí se spolujezdcem a krajanem Emilem Bergkvistem s vlastním vozem Škoda Fabia Rally2 evo a postaví se proti dalšímu Švédovi a úřadujícímu mistru světa v rallyekrosu Johanu Kristoffersonovi, jemuž bude dělat navigátora Patrick Barth. Ekströmův tým současně nasadí ještě druhý vůz Škoda Fabia Rally2 evo, s nímž pojede německo-rakouská posádka ve složení Albert von Thurn und Taxis a Bernhard Ettel. Dalšími favority kategorie WRC3 jedoucími s vozy Škoda Fabia Rally2 evo budou také tři domácí finské posádky Teemu Asunmaa - Marko Salminen, Emil Lindholm - Mikael Korhonen a Eerik Pietarinen - Antti Linnaketo.

Škoda je oficiálním dodavatelem vozů pro finskou Arctic Rally. Helkama-Auto, importér vozů Škoda ve Finsku, poskytuje organizátorské organizaci AKK Sports flotilu vozů Superb, Kodiaq, Karoq, Octavia a Scala. Škoda je na finském trhu třetí nejoblíbenější značkou.

Věděli jste, že…

Rovaniemi je hlavním městem Laponska a nachází se v severním Finsku poblíž polárního kruhu?

Rovaniemi si říká „oficiální domov Santa Clause“ a je proslulé polární září, vědecky nazývanou Aurora Borealis?

Region kolem Rovaniemi běžně používají výrobci automobilů, jako je Škoda Auto, k testování prototypů vozidel v arktických podmínkách?

Na zasněžených lesních cestách finské Arctic Rally dosahuje Škoda Fabia Rally2 evo díky speciálním pneumatikám s hroty rychlosti až 200 km/h?

Program Arctic Rally Finland

Pátek 26. února – 14.08 RZ1 (31,05 km), 17.38 RZ2 (31,05 km).

Sobota 27. ledna – 8.08 RZ3 (24,43 km), 9.38 RZ4 (19,91 km), 11.08 RZ5 (27,68 km), 14.38 RZ6 (24,43 km), 16.08 RZ7 (19,91 km), 17.38 RZ8 (27,68 km).

Neděle 28. ledna – 9.08 RZ9 (22,47 km), 12.18 RZ10 (22,47 km).

Průběžné pořadí MS (po 1 z 12 rallye)

1. Ogier (Fr./Toyota Yaris WRC) 30 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota Yaris WRC) 21; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 17; 4. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 16; 5. Sordo (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 11; 6. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 8; 7. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 8. Greensmith (Brit./Ford Fiesta WRC) 4; 9. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta Rally 2) 2; 10. Camilli (Fr./Citroën C3 Rally2) 1.

Značky: 1. Toyota 52; 2. Hyundai 30; 3. Ford 10; 4. Hyundai 2C Competition 8.

Vedení v soutěži: Ogier 11, Tänak 2, Rovanperä 1.

Vyhrané RZ: Ogier 8, Tänak 2, Evans 2, Neuville 2.