Arctic Rally po 2. dnu: Tänak nedává soupeřům šanci

Soutěž s centrem v Rovaniemi v blízkosti polárního kruhu se jede výhradně na sněhu. Dramaticky zakončil den obhájce titulu Francouz Sebastien Ogier, který uvízl v závěji.

Druhý den bylo na programu šest rychlostních zkoušek. Tři v dopolední sekci, které se odpoledne opakovaly. Celkem 144,04 kilometrů většinou za slunečného počasí, ale poslední se už jely pod světly.

Okamžik zděšení ve sněhu

Lídr soutěž Tänak vyhrál z šesti sobotních erzet tři a zvýšil svůj náskok na druhého v pořadí z 16,2 na 24,1 sekundy. Složitý okamžik zažil na čtvrtém měřeném úseku, kde jeho vůz „zakopl“ mezi sněhovými bariérami. V erzetě byl osmý a ztratil 6,1 sekundy na svého pronásledovatele Kalleho Rovanperu (Toyota). „Neměl jsem dost rychlosti na výjezdu ze zatáčky a trefili jsme hromadu sněhu na okraji tratě. Nemohl jsem v tu chvíli aktivovat stěrače, takže nebylo nic vidět. Byl to okamžik zděšení. Naštěstí jsme nijak nezapadli, takže se nám povedlo dostat se ven,“ řekl Tänak.

Estonský jezdec začal odpolední sekci rychlostních zkoušek nejrychlejším časem a v dalších dvou měřených úsecích byl druhý. „Měl jsem respekt z poslední erzety, takže jsem na sedmé zkoušce šetřil pneumatiky a té poslední se mi tahle taktika vyplatila. Na povrchu bylo podobně jako ve včerejším průjezdu hodně štěrku. Bylo nutné být na trati opatrnější,“ dodal Tänak.

Chyběla přilnavost i gumy

Dvacetiletý Kalle Rovanperä vyhrál v sobotu jednu rychlostní zkoušku. Začátek dne však pro něj moc příznivý nebyl. „Ráno jsme změnili nastavení, ale abych byl upřímný, nezlepšilo se to. Nemohl jsem jet takové tempo, jaké bych chtěl. Musím hodně tlačit, ale to už není bezpečné. Na mnoha rychlých místech jsem ztratil hodně času,“ říkal finský pilot, který vyvázl se štěstím z krizového okamžiku v jedné rychlé pravé zatáčce. Jeho Yaris WRC trefil levým bokem sněhovou bariéru. Naštěstí se od ní odrazil zpět na trať a mohl pokračovat.

Odpoledne si finský pilot nastavení auta pochvaloval, ale zase nebyl spokojený s pneumatikami. „Mám pocit, že se nám volba úplně nepovedla. Ostatní byli buď ke gumám šetrnější, nebo při volbě chytřejší. Myslím, že zejména Thierry (Neuville) na téhle situaci dokázal vydělat,“ řekl Rovanperä, jenž má sebou svého soupeře pouze o 1,8 sekundy zpět.

Hledal řeč se spolujezdcem

Na třetí místo si polepšil Thierry Neuville (Hyundai), přestože stále vázla jeho komunikace v autě s novým spolujezdcem Martijnem Wydaeghem. „Místy slyším hodně motor a jeho hlas nezněl jasně. Opravdu jsem se snažil, abych si byl jist, zda poznámkám dobře rozumím. Občas jsem musel být opatrnější, když jsem si nebyl v zatáčce jistý,“ říkal Neuville a dodal: „Problém v naší komunikaci nesouvisí pouze s interkomem. Martinovým rodným jazykem není francouzština, ale on na tom pracuje, aby pochopil spoustu detailů, které mohou být ve velké rychlosti důležité.“

Neuville byl v průběhu soboty v měřených testech dvakrát druhý a poslední zkoušku dne pod světly dokonce vyhrál. V neděli může pomýšlet na útok na druhé místo, od kterého ho dělí necelé dvě sekundy. Před dalším soupeřem, kterým je jeho irský týmový kolega Craig Breen, má k dobru 27,5 sekundy. „Byl to pro mě docela frustrující den. Chtěli jsme předvést špičkový výkon, ale vůbec se nám to nepovedlo,“ uvedl Breen.

Výborně si počínal devatenáctiletý Oliver Solberg (Hyundai), jehož slavný otec Petter byl mistrem světa v roce 2003. Mladý Seveřan debutuje se speciálem kategorie WRC a polepšil si z osmé na šestou příčku. „Na začátku dne jsem nemohl chytit rytmus. Ve čtvrté erzetě to byla hrozná jízda. V některých rychlých úsecích jsem si nevěřil, ale to je tím, že se učím. Na páté zkoušce jsem byl s časem i jízdou spokojený.“

Bohužel na sedmé zkoušce chyboval a ocitl se v bariéře sněhu. Stálo ho to asi deset sekund, to je daň nováčka. O jeho nasazení svědčí jeho slova po dojetí osmé erzety. „Ztratil jsem brýle, tak jsem jel naplno, protože jsem nic neviděl,“ prohlásil Oliver Solberg.

Hurá do sněhu

Vinou chyby Solberga si polepšil na šestou pozici obhájce titulu Francouz Sebastien Ogier (Toyota). V sobotu začal devátý, jenomže pak přišla poslední zatáčka závěrečné erzety dne. Do cíle chybělo sotva padesát šedesát metrů. „Pneumatiky ztratily najednou grip (přilnavost). Zavadili jsme o sněhový břeh a auto se zapíchlo předkem hluboko do sněhu,“ popsal Francouz situaci.

S ohledem na to, že kvůli opatřením proti covidu-19, nemohli být kolem trati diváci, kteří by mohli pomoci, musela se posádka postarat sama. V erzetě ztratili deset minut a zítra by měla pokračovat v soutěži. „První den jsme hodně ztratili, v sobotu se nám podařilo nějaké sekundy umazat a pak se stane tohle. Myslím, že tahle soutěž bude patřit k těm, na které nebudu rád vzpomínat,“ řekl k situaci Ogier.

Prokop letěl tobogánem

Český jezdec Martin Prokop debutuje s vozem kategorie Rally2 (dříve R5). Navíc na sněhu, na kterém závodil naposledy před šesti lety ve Švédsku, kde dojeli ve voze Ford Fiesta RS WRC s Janem Tománkem na osmém místě. „Ráno se nám úplně nedařilo, v dalších jsme se maličko zlepšili, ale pořád je to strašně těžké. Někdy to uklouzne, jindy strašně drží. Bylo to zjevné zejména za páté erzetě. Připadám si jako při letu sněhovým tobogánem. Jedou se strašné kule a chce to velkou odvahu posílat auto ve sněhovém korytu a věřit rozpisu. Člověk sviští jako v tunelu, nikde záchytné body a zlepšovat se je opravdu hodně složité,“ komentoval Prokop první část soboty.

Den dokončil na 21. místě a ve srovnání s pátkem si polepšil o sedm pozic. „Máme za sebou velmi příjemný den a úžasné podmínky na trati. Zase jsme se naučili nové věci s novým autem. Závody ve Finsku jsou vždy skvělé a mám tady rád všechno. V létě je to šílenější, ale současné podmínky jsou úžasné,“ shrnul Martin Prokop své sobotní účinkování.

Výsledky (po 8 z 10 RZ):

1. Tänak, Jarveoja (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) 1:43:32,1; 2. Rovanperä, Haltunen Fin./Toyota Yaris WRC) +24,1; 3. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +25,9; 4. Breen, Nagle (Irl./Hyundai i20 Coupé WRC) +53,4; 5. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +1:03,5; 6. Solberg, Marshall (Švéd., Brit./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:26,8; 7. Katsuta, Barritt (Brit./Toyota Yaris WRC) +1:34,4; 8. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta WRC) +1:49,3; 9. Greensmith, Edmondson (Brit./Ford Fiesta WRC) +3:01,8; 10. Lappi, Ferm (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) +4:48,8 (1. v kategorii WRC2); 11. Mikkelsen, Floene (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) +5:38,6; 12. Gryjazin, Alexandrov (Rus./Volkswagen Polo GTI R5) +6:14,6; 13. Tuohino, Hämäläinenová (Fin./Ford Fiesta WRC) +6:17,4; 14. Asunmaa, Salminen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +6:37,1 (1. v kategorii WRC3); 15. Kaur, Simm (Est./Volkswagen Polo GTI R5) +6:49,6; 16. Brynildsen, Enganová (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) +7:20,3; 17. Veiby, Andersson (Nor., Švéd./Hyundai i20 R5) +7:42,6; 18. Pietarinen, Linnaketo (Fin./Škoda Fabia R5) +7:55,1; 19. Häikkilä, Luhtinen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +7:56,5; 20. Ekström, Bergqvist (Švéd./Škoda Fabia Rally2 evo) +8:59,4; 21. Prokop, Ernst (ČR/Ford Fiesta Rally2) +10:52,5; 22. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +11:04,5.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Arctic Rally Finland

Neděle 28. ledna – 9.08 RZ9 (22,47 km), 12.18 RZ10 (22,47 km).