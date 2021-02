Arctic Rally v cíli: Tänak vedl od startu do cíle

Soutěž s centrem v Rovaniemi v blízkosti polárního kruhu se jela výhradně na sněhu a byla nováčkem v letošním šampionátu. Poslední den byla na programu jedna rychlostní zkouška v délce 22,47 kilometru. Při opakovaném průjezdu byla hodnocena jako Power Stage, kde dostávalo ke klasickému hodnocení pět nejrychlejších bonusové body od pěti do jednoho.

Suverénní cesta pro výhru

Mistr světa z roku 2019 Ott Tänak nedokončil úvodník podnik šampionátu v Monte Carlu vinou dvou defektů v jedné erzetě, po které už neměl k dispozici náhradní pneumatiku. V bitvě o titul to byla citelná ztráta, o to větší motivaci měl, aby uspěl v nejsevernějším regionu Finska.

Vedl od úvodní do poslední rychlostní zkoušky a vyhrál pět z deseti měřených testů. S výjimkou jednoho okamžiku ve čtvrté rychlostní zkoušce, neudělal během 251 měřených kilometrů žádnou výraznou chybu. „Byl to nepříjemný okamžik, protože přestaly fungovat stěrače ve chvíli, kdy bylo čelní sklo plné sněhu. Naštěstí jsme nezůstali hluboko a mohli po několika sekundách pokračovat,“ vzpomněl si Tänak na krizový okamžik. „Když přijedete na novou akci, nikdy nevíte, co vás čeká. Tento víkend jsme přišli do Finska, kde se čekalo, že domácí Toyota a Kalle Rovanperä budou silní. Nakonec si myslím, že máme za sebou dobrý, takže tlak tam byl jistě,“ řekl v cíli Tänak pro kterého to byla čtrnáctá vítězná soutěž v kariéře v mistrovství světa.

Nejmladší stříbro Rovanperay

O 17,5 sekundy zpět byl v cíli druhý Kalle Rovanperä, který však nebyl ze svého výkonu a výsledku nadšený. „Tento víkend jsem chtěl bojovat o nejlepší umístění, ale udělal jsem chybu a nebyl v optimálním tempu. Druhý den se mi nepodařilo dobře nastavit auto, odpoledne byly zase problémy s volbou pneumatik. Udělal jsem nakonec všechno, co šlo. Nebyl to ideální víkend, ale docela pěkný,“ řekl Rovanperä.

Dvacetiletý Fin nastupoval do závěrečného dne soutěže s náskokem 1,2 na třetího Belgičana Thierryho Neuvilla, ale svého soupeře nepustil k útoku. V průběhu víkendu vyhrál dvě rychlostní zkoušky, přičemž závěrečnou Power Stage průměrnou rychlostí 134,7 km/h, což byl nejvyšší průměr v soutěži. Stříbrná příčka je pro Rovanperu nejlepším výsledkem kariéry a vylepšil tak třetí místo ze Švédska 2020. Ve věku 20 let a 150 dnů se stal historicky nejmladším jezdcem, který dosáhl na druhé místo v podniku světového šampionátu.

Neuville měl v průběhu soutěže problémy s komunikací se svým navigátorem. Jednak ho zlobil interkom a také ještě ne zcela perfektní francouzština jeho spolujezdce Martina Wydaeghoa, který startoval s Neuvillem podruhé ve světovém šampionátu. „Jsem s naším výkonem ve Finsku i přes drobné problémy spokojený,“ uvedl Neuville.

Otec může být hrdý

Potlesk za výkon zaslouží devatenáctiletý Oliver Solberg (Hyundai), který startoval premiérově se speciálem kategorie WRC. Nakonec skončil sedmý se ztrátou 1,2 sekundy na šestého Japonce Takamoto Katsutu (Toyota). Přibližně dvacet sekund před cílem závěrečné zkoušky trefil sněhovou bariéru a jeho vůz se otočil do protisměru. Stalo se to ve chvíli, kdy Solberg útočil na nejrychlejší čas v rychlostní zkoušce. „Díval jsem se v tu chvíli na přístrojovou desku. Omlouvám se za svou chybu,“ komentoval situaci Solberg. Jeho otec Petter, který je mistrem světa v rallye 2003 a dvojnásobným šampionem v rallyekrosu, může být na svého syna pyšný.

Těší se na šotolinu

Jedenadvacáté místo celkově a šesté v kategorii WRC 2 obsadil český jezdec Martin Prokop, který startoval poprvé s vozem specifikace Rally2 (dříve R5). „Máme za sebou soutěž, kterou jsme si užili, jak to jenom šlo. Byl to s tímhle autem hodně rychlý debut, na sněhu jsem jel naposledy před šesti lety. Už se těším na starty na šotolině, kterou znám a navíc, tohle auto má opravdu velký potenciál,“ řekl Prokop v cíli.

Konečné pořadí:

1. Tänak, Jarveoja (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) 2:03:49,6; 2. Rovanperä, Haltunen Fin./Toyota Yaris WRC) +17,5; 3. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +19,8; 4. Breen, Nagle (Irl./Hyundai i20 Coupé WRC) +52,6; 5. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +1:01,5; 6. Katsuta, Barritt (Brit./Toyota Yaris WRC) +1:37,8; 7. Solberg, Marshall (Švéd., Brit./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:39,0; 8. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta WRC) +2:09,0; 9. Greensmith, Edmondson (Brit./Ford Fiesta WRC) +3:39,4; 10. Lappi, Ferm (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) +6:07,0 (1. v kategorii WRC2); 11. Mikkelsen, Floene (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) +6:54,7; 12. Gryjazin, Alexandrov (Rus./Volkswagen Polo GTI R5) +7:37,3; 13. Asunmaa, Salminen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +8:05,7 (1. v kategorii WRC3); 14. Kaur, Simm (Est./Volkswagen Polo GTI R5) +8:09,9; 15. Brynildsen, Enganová (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) +8:51,9; 16. Veiby, Andersson (Nor., Švéd./Hyundai i20 R5) +9:01,2; 17. Heikkilä, Luhtinen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +9:44,3; 18. Pietarinen, Linnaketo (Fin./Škoda Fabia R5) +9:51,0; 19. Ekström, Bergqvist (Švéd./Škoda Fabia Rally2 evo) +10:39,6; 20. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +11:06,2; 21. Prokop, Ernst (ČR/Ford Fiesta Rally2) +13:07,1.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí MS (po 2 z 12 rallye):

1. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 39 bodů; 2. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 35; 3. Ogier (Fr./Toyota Yaris WRC) 31; 4. Evans (Brit./Toyota Yaris WRC) 31; 5. Tänak (Est./Hyundai i20 Coupe WRC) 27; 6. Breen (Irl./Hyundai i20 Coupe WRC) 16; 7. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 16; 8. Sordo (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 11; 9. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 10. Solberg (Švéd./Hyundai i20 Coupé WRC) 6; 11. Greensmith (Brit./Ford Fiesta WRC) 6; 12. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC) 4; 13. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta Rally2) 2; 14. Camilli (Fr./Citroën C3 Rally2) 1; 15. Lappi (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) 1.

Značky: 1. Toyota 88 bodů; 2. Hyundai 77; 3. Ford 24; 4. Hyundai 2C Competition 22.

Vedení v soutěži: Tänak 14, Ogier 11, Rovanperä 1.

Vyhrané RZ: Ogier 8, Tänak 7, Evans 4, Neuville 3, Rovanperä 2.

Výsledky jsou neoficiální.

Dalším podnikem MS je Chorvatská rallye (25.- 28. dubna).