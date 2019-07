Arquus Scarabée: Nový francouzský Humvee umí jezdit tiše, bokem a to i bez řidiče

Vzpomínáte si na doby, kdy se některé automobily značky Volvo označovaly za silniční tanky? Na tuhle tradici navazuje francouzská společnost Arquus Defense, jedna ze společností Volvo Group, která nedávno prezentovala svůj nový lehký obrněný automobil Scarabée. A věřte, že kromě odolnosti a drsného vzhledu dokáže nabídnout i řadu nevídaných vlastností.

Obrněnec Scarabée, což ve francouzštině znamená brouk, se ve fázi prototypu objevil již zhruba před rokem, minulý měsíc však automobilka prezentovala hotový stroj na akci Paris Air Show, kde proběhla i ukázka jeho schopností. Scarabée je totiž jedním z mnoha kandidátů na rozsáhlý tendr modernizace lehkých obrněných automobilů ve francouzské armádě, jak uvádí web Popular Science.

Zhruba 6.6 tuny vážící vozidlo je konstruováno pro přepravu čtyřčlenné posádky, kterou chrání moderní kompozitní a ocelové pancéřování. Pod kapotou by se měl ukrývat blíže nespecifikovaný naftový motor o výkonu cca 300 koní, který doplňuje elektromotor o výkonu dalších cca 130 koní. Obě pohonné jednotky by měly být umístěny v zadní části stroje.

Hybridní řešení je u armádní techniky možná nevšední, podle výrobce však nabízí celou řadu zajímavých benefitů. Například v momentě, kdy bude potřeba prudce akcelerovat, by měl mít Scarabée funkci na způsob „boostu,“ která mu umožní okamžitě využít plný potenciál stroje.

Jako každý správný hybrid však dokáže Scarabée jezdit i pouze na elektřinu, což mu umožní se takřka neslyšeně pohybovat terénem „bez termálních a akustických stop,“ jak uvádí výrobce Arquus. O elektrický dojezd se starají v podlaze uložené baterie, které by mělo chránit speciální pancéřování (odolné i vůči výbuchům). Vojáci by tak měli mít možnost provádět dlouhé a téměř neslyšné patroly, během kterých budou moci využívat i veškeré technologické vybavení vozu.

Nesmírně zajímavý je však i podvozek, který dostal adaptivní tlumiče, nastavitelnou světlou výšku a také řízení všech kol. Pokud tedy řidič potřebuje lepší manévrovatelnost, může otočit přední a zadní kola do opačných směrů a točit se takřka na místě. Scarabée však umí natočit kola i stejným směrem, díky čemuž se pohybuje šikmo do stran.

Výškově nastavitelný adaptivní podvozek pak najde využití třeba během jízdy v náročném terénu, během přepravy po silnici i během letecké přepravy. Scarabée byl totiž navržen tak, aby se vešel do nejčastěji používaných přepravních letadel i vrtulníků. Vůz může být na speciální platformě dokonce i shazován ze vzduchu, přičemž k plnému použití bude připraven již zhruba 15 minut od přistání.

Scarabée může být vybaven příslušenstvím pro průzkumné mise, jako jsou různé radary a sledovací zařízení, nebo mise bojové, kdy může být osazen zbraněmi různých ráží, raketami a zbraňovými nástavbami, které zatím nebyly veřejnosti prezentovány, jak uvádí web TheDrive.

Jak už jsme výše psali, interiér je uzpůsoben pro přepravu čtyřčlenné posádky, přičemž řidič sedí vpředu uprostřed. Společnost Arquus však již údajně pracuje i na možnosti řízení pomocí dálkového ovládání, podobného jako u dronu, díky kterému by mohl řidič sedět v bezpečí daleko za frontou. Popular Science pak zmiňuje i možnost, kdy by Scarabée mohl být transformován na autonomní motorizovanou platformu, které by byla využívána například k přepravě zásob. Pokud by tedy Scarabée nezaujal francouzskou armádu, dá se očekávat, že si najde i řadu dalších zájemců.