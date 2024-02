Asistenty pro vycouvávání nejsou dokonalé, odhalila americká studie

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Tu situaci známe všichni – je třeba vycouvat z parkovacího místa, ovšem vedle stojí dodávka a není přes ni do ulice vidět. Zákon sice říká, že v takové situaci je třeba zajistit poučenou osobu, která vám ukáže, ale co když nemáte spolujezdce a nikde žádný ochotný kolemjdoucí?

Spoléhat na to, že případný projíždějící řidič si uvědomuje váš svízel a umožní vycouvat, i když má dle zákona přednost, nelze – i proto, že přijíždějícím řidičem může být cyklista, po němž nikdo žádnou znalost pravidel či zásad ohleduplnosti na silnici nevyžaduje. A volat na pomoc policii nebo asistenční službu a hodiny na ně čekat je nesmysl.

Automobilky na tuto situaci své moderní vozy připravují buď couvací kamerou s velmi širokým úhlem záběru, anebo prvkem, který je u luxusnějších aut standardem, u těch levnějších často aspoň příplatkem – radary v nárazníku, které hlídají, zda se ze strany neblíží jiné auto či cyklista. A pokud ano, zobrazí varování, příp. zvládnou váš vůz samy zastavit.

Právě na tyto systémy se zaměřila studie AAA – American Automobile Association. Studie nebyla široká – zkoumala čtyři crossovery modelových let 2023 a 2024. Byly to Hyundai Tucson, Lexus RX 350, Mazda CX-30 a Volkswagen Tiguan.

Cílem bylo zjistit, jak se vůz chová, když „vycouvává z parkovacího místa do dráhy přijíždějícího vozidla a vůz zaparkovaný vedle překáží ve výhledu“. Kromě toho studie zkoumala, jak bude vůz reagovat na dítě stojící za autem.

Výsledky nejsou příliš lichotivé. Se zavazejícím vozidlem v příčných parkovacích místech zkoušený vůz zabrzdil jen v 65 % případů. Vypadá to dobře, ale podle AAA systémy „zabránily kolizi v 2,5 % zkoušek při couvání“ s příčným provozem.

Výzkumníci testovací řidiče instruovali, aby vycouvávali pomalu a opatrně, podobně jako by to dělali v reálném světě. Tím dali autu delší čas na reakci. Co tisková zpráva věnující se experimentu bohužel neuvádí, je, jaká byla úspěšnost varování – jinými slovy, v kolika případech by kolizi zabránil sám řidič, kdyby v reakci na pískání auta přestal couvat.

Systémy byly úspěšnější při detekci dítěte stojícího uprostřed za vozem. Auta sama zabrzdila v 75 % případů a ke kolizi nedošlo v polovině testů. Tato zkouška nicméně působí zbytečně, jelikož v USA jsou u všech nových aut povinné couvací kamery od roku 2018. Řidič by tedy dítě skrz kameru viděl a nerozjel by se.

„Řidiči by se neměli spoléhat pouze na to, že pokročilé asistenční systémy předejdou kolizi. Spíše by je měli používat k rozšíření vlastního přehledu o situaci kolem vozu,“ komentoval výsledky Greg Brannon z organizace AAA. „Testování těchto systémů by mělo být aktualizováno a standardizováno a mělo by brát v potaz neobvyklé objekty a realističtější scénáře s cílem co nejvíce zlepšit bezpečnost řidičů, chodců i cyklistů,“ dodal.