Audi A4 Avant 35 TDI (120 kW) – Po dálnici za hubičku

Kolega David Bureš se v prosincovém testu sedanu Audi A4 zamýšlel nad faktem, proč á-čtyřku nepotkáváme na českých cestách tolik. Byť prodejně za svými nejbližšími konkurenty z prémiového německého tria zaostává, ve výsledku to není vůbec špatné auto. Kromě sedanu nás o tom nyní přesvědčil i praktičtější kombík.

Střed stačí

Technika je shodná s Davidovým exemplářem. Také tady máme pod kapotou středně silnou variantu dvoulitrového turbodieselu TDI s výkonem 120 kW, jíž Audi značí jako 35 TDI. Sáhnout můžete po slabším 30 TDI o síle 100 kW, případně silnějším provedení 40 TDI se 150 kilowatty. Nejvýkonnější z trojlístku lze pojit s pohonem všech kol quattro, ostatní jsou předokolky. Standardem je vždy samočinná převodovka, v případě „našeho“ kombíku sedmistupňová dvouspojka s marketingovým označením S tronic. Tím však paleta dostupných nafťáků nekončí, pořídit lze i verzi 50 TDI. Pod nic neříkajícím štítkem se schovává třílitrový šestiválec o výkonu 210 kW s pohonem 4x4. Oproti nejsilnější dvoulitrové čtyřkolce je o 145.000 Kč dražší.

Agregát 2.0 TDI (konkrétně 1968 cm3) je osazen 48V elektrickou sítí, jde tedy o takzvaný mild hybrid, jenž za určitých situací zcela vypíná spalovací motor a jede výhradně na elektřinu, jíž získal rekuperací brzdné energie a uložil do malého akumulátoru.

Pokud nejste na drobnou elektrifikovanou výpomoc zvyklí, ničeho se nebojte. Práci mild hybridu nemáte šanci postřehnout, fungování celého systému je totiž zcela neznatelné. Samotný agregát plní roli středně silného nafťáku chvalitebně, možná až nadstandardně. Automatická převodovka jej zbytečně nevytáčí, někdy jej drží možná až zbytečně nízko, což doprovázejí jemné vibrace spalovací jednotky. Z nižších pater se ale agregát zvedá poslušně a nad 1500 ot/min začíná pořádně táhnout. Papírových 163 koní není důvod nevěřit, předjížděcí manévry zvládá á-čtyřka levou zadní, zatímco při jízdě ustálenou rychlostí je to na poměry turbodieselů tichý a kultivovaný společník.

Audi A4 Avant 35 TDI (120 kW)

Jinak si ale sladění s automatem zaslouží pochvalu. Dvouspojka nezmatkuje, kvalty střídá logicky a na rozdíl od některých jiných koncernových kombinací tady nejsou problémem ani manipulace v nejnižších rychlostech, třeba při parkování. Od manuálního řazení pádly pod volantem si ale mnoho zábavy navíc neslibujte. Reakce jsou sice okamžité, ale ústrojí nenechá střídání kvaltů zcela na vás. Jakmile se nebezpečně rychle blížíte červenému pásmu, převodovka manuál nemanuál přeřadí za vás.

Ještě než na svou á-čtyřku potvrdíte objednávku, nezapomeňte se ujistit, že jste si přiobjednali větší palivovou nádrž. Verze 35 TDI má standardně čtyřicetilitrovou, za příplatek rovných 0 Kč však můžete mít 54 litrů. Ano, i takovéto bizarní obstrukce nám přinášejí stále se zpřísňující emisní normy.

Ale pojďme k samotné spotřebě. Mou tradiční cestu domov-redakce jsem v testech vzpomínal nesčetněkrát. Je to 20 kilometrů okresek, 60 km dálnice a 20 kilometrů popojíždění po Praze. Na dálnici jsem se nikam nehnal, ale ani nebyl brzdou provozu, tempomat jsem měl nastavený na 135 km/h. Výsledkem na tomto úseku byl apetit 4,8 litru, což mi přijde velice, velice dobré. Dlužno říct, že mi do karet hrál jen minimální provoz, ani v jiných situacích ale A4 Avant nemá problém jezdit za hodnoty kolem pěti. Vynulujete-li počítadlo při nájezdu na dálnici a dodržujete rychlostní limity, na sjezdu nepřekročíte hranici 6 litrů. V kombinaci s větší nádrží je to na jedno natankování do plna pořádná porce kilometrů.

Jediné mrzení

Kromě spotřeby mě á-čtyřka při dálničních přesunech potěšila svým projevem. Vyjma zdárně odhlučněného agregátu jsem neregistroval ani zvýšený aerodynamický svist či valivý hluk od obouvaných osmnáctipalcových kol. Motor ostatně při předpisové stotřicítce točí kolem 1700 otáček, takže je celkový jízdní dojem hodně příjemný.

Manažér pořizující si praktičtější kombík ale asi nebude jezdit jen a pouze po dálnici. Nevadí. A4 Avant si totiž rozumí i s okreskami, které nejsou v úplně stoprocentním stavu. Kromě příplatkových osmnáctek má vzadu pětiprvkovou nápravu, avšak jen obyčejné neadaptivní tlumiče. Jejich naladění však není moc co vytknout. Jasně, není to žádné tuhé sportovní dobrodružství, ale očekávat něco takového od dané konfigurace by bylo hodně bláhové. Podvozek naopak potěší odfiltrováním většiny nerovností, na těch velkých se od zadních kol ozve jen tlumená rána.

Audi A4 Avant 35 TDI (120 kW)

V zatáčkách to není žádná nedotáčivá audina, kombík pokyny volantem poslouchá na slovo a dlouho umí být neutrální. K tomu se nikterak nenaklání a zvolenou stopu drží jistě, i když asfalt pod ním už něco pamatuje. Opět platí, že byste na trhu jistě našli zábavnější kombíky, jejichž jízdní projev vás za srdíčko chytne víc, střízlivé provedení 35 TDI však svou roli plní na jedničku.

A ono mrzení? Vlastně mě napadá jen jediná věc – nemožnost pohonu všech kol. Psal to už David ve svém testu a stalo se to i mně při zkoušení kombi. Stačí plyn při rozjezdu na oslizlé vozovce sešlápnout trošku víc a už na vás začne blikat kontrolka stabilizačního systému. Neříkám, že by pohon 4x4 měl být nutností, ale jako příplatek bych jej určitě uvítal. Připlatit 65.000 Kč navíc si za něj můžete až v případě silnějšího dvoulitru se 150 kW.

Stará, skvělá škola

Poznávacím znamením velkých audin jsou dnes dvě velké dotykové obrazovky uprostřed, skrz které se ovládá drtivá většina funkcí. Oku takové řešení lahodí, o tom žádná. Z uživatelského hlediska mi ale mnohem více vyhovují stará dobrá tlačítka a otočné ovladače. Audi A4 Avant naštěstí zůstává takové obsluze věrna, takže stačí nasednout, nastavit si sedačku a vyrazit na cestu. Pracoviště řidiče je velice intuitivní, obrazovka příplatkového infotainmentu s navigací (za příplatek 64.200 Kč, uf) je dostatečně vysoko, takže neodvádí pozornost od řízení a širokou škálu zobrazení nabízí i digitální přístrojový štít.

Kromě klasických ovladačů pro nastavování teploty najdeme na středové konzole i malý a vcelku nenápadný ovladač, kterým můžete přepnout písničku a snížit či zcela ztlumit hlasitost přehrávání. Ptal jsem se českého zastoupení Audi, jak je možné, že zatímco v Golfu, Leonu či Octavii musíme skousnout ovládání dotykem a nedotaženou dotykovou lištu, nové menší audiny (kromě A4 třeba i A3, vlastní sourozenec Golfu a spol.) mají staré dobré řešení. Dozvěděl jsem se, že technický základ je sice shodný, finální provedení si ale Audi ladí samo, aby zapadalo do vlastní filozofie a konceptu značky. Díky za to!

S výškou 178 centimetrů si nemám nač stěžovat ani v otázce vnitřního prostoru. Za volantem mám místa dostatek, stejně jako sám za sebou ve druhé řadě. To ale takřka v každém autě. Pravdou je, že kolega s výškou 190 cm už si na jistou stísněnost stěžoval, a to jak před koleny, tak i nad hlavou. Kombík má nízkou siluetu, takže se do něj o něco hůře nastupuje. To ale nechápejte jako kritiku, spíše jsem si na něco takového v dnešní přemíře SUV, crossoverů a nespočtu podobných zvýšených odvozenin odvykl.

Audi A4 Avant 35 TDI (120 kW)

Závěr

Pod milion korun se kombík čtyř kruhů vejde jen se základní motorizací 2.0 TFSI/110 kW (tedy pardon, 35 TFSI) a šestistupňovou manuální převodovkou. Testovaný agregát už stojí minimálně 1.109.900 Kč, a to bez všemožných příplatků, které šroubují cenu zkoušeného kousku k 1,7 milionu korun. Třeba takové BMW řady 3 Touring v provedení 318d ždímá z naftového dvoulitru o 10 kW méně, zase je ale o 88.100 Kč levnější.

Audi A4 Avant potěšilo pohodovým jízdním projevem, ergonomicky podařeným interiérem s klasickým ovládáním a především nízkým odběrem paliva. Zamrzí absence čtyřkolky a oproti nejbližší konkurenci vyšší pořizovací cena. A hodně by mě štvalo, kdybych náhodou zapomněl na zaškrtnutí větší palivové nádrže.

Nejlevnější verze modelu 950.900 Kč (35 TFSI/110 kW) Základ s testovaným motorem 1.109.900 Kč (35 TDI/120 kW) Testovaný vůz bez příplatků 1.142.900 Kč (35 TDI/120 kW Advanced) Testovaný vůz s výbavou 1.676.800 Kč (35 TDI/120 kW Advanced)

Plusy

Zpracování a provedení interiéru

Příjemný motor

Nízká spotřeba

Odhlučnění a jízdní komfort

Minusy