Audi A8 hledá nástupce. Jako luxusní sedan už do nového světa nepatří
Model A8 je na trhu již osm let, o nástupci se zatím pouze mluví. S ohledem na dnešní trendy jím asi luxusně vybavený sedan nebude. Dostaneme místo něj opulentní SUV?
Mít v portfoliu vlajkový sedan bylo pro prémiovou automobilku ještě nedávno nutností. Jenže měnící se chutě zákazníků, kteří stále častěji tíhnou k SUV, ovlivňuje i tento okrajový, avšak nesmírně prestižní segment. V poslední době se z něj proto stáhl Jaguar XJ, pravděpodobně se nedočkáme ani nové generace Lexusu LS, minimálně ne v původní podobě. A něco podobného čeká i Audi A8.
Tenhle tradiční zástupce německé prémiové školy v aktuálním vydání ani zdaleka nedosahuje prodejů BMW 7 či Mercedesu S. Loni bylo celosvětově prodáno pouze 14.995 (meziročně -26,3 %) Audi A8, sedmička od BMW si spolu s řadou 8 připsala 56.542 vozů, Mercedes údaje u třídy S nezveřejnil, přesto budou výsledky nepochybně lepší než u audi.
Současná, čtvrtá generace Audi A8 se představila již v roce 2017 a pro mnohé je příliš konzervativní. Ačkoliv je to obecně vynikající sedan (zejména ve verzi S8 s osmiválcem 4.0 TFSI), zavedenější konkurence od Mercedesu a BMW (navzdory kontroverznímu designu) zkrátka táhne více.
V Ingolstadtu proto přemýšlejí, jakým směrem se u A8 vydat. Je jasné, že další sedan nevznikne. Ačkoliv se dříve mluvilo o čistě elektrické variantě, pomalejší nástup lokálně bezemisního pohonu tuhle variantu odsoudil k nezdaru.
Jaký je tedy plán? Audi by mohlo životnost modelu A8 se spalovacími motory prodloužit použitím platformy PPC s delším rozvorem. Tuhle novou architekturu v konvenční podobě známe například z modelů A5 , Q5 , A6 a Q6, přičemž nová Q7 a Q9 budou následovat příští rok.
Rozhodnutí se očekává v nadcházejících týdnech. I kdyby nástupce se spalovacím motorem nakonec zelenou dostal, pravděpodobně se na trh nedostane před rokem 2029. Životnost současné generace modelu byla již prodloužena do konce roku 2026, kdy jí bude již devět let. Stáří ovšem hraje v segmentu dražších aut větší roli než u levnějších modelů, prodeje Audi A8 se proto velmi pravděpodobně opět o něco propadnou. Automobilce ovšem poskytne o něco více času na vývoj nového modelu, ať už bude mít podobu jakoukoliv.
