Audi chystá elektrický kombík: Ujede 700 km, na cestu Praha-Olomouc dobijete za 10 minut

Manažerský model Audi A6 se v průběhu roku 2024 dočká elektrického ekvivalentu s dobře známým označením e-tron. Kromě sedanu se počítá také s praktickým kombíkem, fanoušci rychlého svezení zase nezůstanou ochuzeni o sportovní „ereso“. Jen burácení osmiválce vystřídá hvízdot elektromotorů.

Ale pojďme popořadě. V loňském roce představilo Audi koncepty A6 e-tron a A6 Avant e-tron. Oba sázejí na futuristický a uhlazený design a podle zdrojů britského Autocaru se vozy do sériové produkce už příliš změnit nemají. Novinka se stane konkurencí BMW i5, což je zase elektrická obdoba řady 5, která se představí ještě letos.

Nejnovějším vizím Audi bychom měli věnovat zvýšenou pozornost. Příští generace Audi A8 má totiž vycházet z působivého konceptu Grandsphere. Projekt Activesphere zase kombinuje tvary Audi A7 s prvky známými pro verze Allroad. „Z dnešního pohledu vypadá tento koncept možná zvláštně, ale nezapomeňme, že mluvíme o voze, který se na trhu objeví v roce 2027,“ připomíná Marc Lichte, šéf designu Audi.

Video se připravuje ...

Audi e-tron má být posazen na platformě Premium Platform Electric (PPE), jež vzniká ve spolupráci s Porsche a která utvoří technický základ také pro Porsche Macan a Audi Q6 e-tron. Nová platforma spojuje prvky základny J1 (dnes Porsche Taycan, Audi e-tron GT) s architekturou MEB, jíž využívá koncern Volkswagen u mainstreamových značek.

Na technické podrobnosti je ještě příliš brzy, ale krom dvou karosářských variant je potvrzen také elektrický nástupce Audi RS6 Avant, jenž přislíbil výkon nad hranicí 600 koňských sil. Už teď víme, že elektrická A6 bude preferovat zadní nápravu (s elektromotorem vzadu), ale k dispozici budou i čtyřkolky se dvěma elektromotory. U těch nejvýkonnějších se prý můžeme těšit na zrychlení na stovku „hluboce pod čtyřmi sekundami“.

Novinka čtyř kruhů by měla dostat akumulátor s kapacitou kolem 100 kWh, jenž by měl ve specifikaci s nejdelším dojezdem vystačit na 700 kilometrů dojezdu. Audi A6 e-tron má navíc disponovat rychlonabíjením o výkonu 270 kW, které by za ideálních podmínek mělo dodat 300 km dojezdu za deset minut. To zní slibně, už teď jsme zvědavi na cenu…