Audi letos slibuje 20 nových modelů, velká část bude elektrifikovaná

Automobilka se ve zprávě shrnující výsledky za rok 2019 pochlubila dosažením finančních cílů a současně prozradila něco málo o plánech na rok 2020. Opět bychom se tak měli dočkat zhruba 20 nových modelů, z nichž část budou představovat různě elektrifikované modely.

Elektrifikace a redukce emisí CO 2 představují pro Audi klíčové body ve strategii pro nadcházející období. Do konce roku 2025 by tak automobilka chtěla zákazníkům nabídnout 30 elektrických modelů, z nichž bude cca 20 čistě elektrických, a podíl tzv. „new energy vehicles“ (elektrifikované modely) ve výrobě by měl vzrůst z 3,5 procenta na cca 40 procent.

V případě Audi se navíc nejedná jen o prázdné sliby, jak naznačují ekonomické plány. Jen do roku 2024 chce totiž automobilka vydat pouze na elektrifikaci svého portfolia sumu 12 miliard euro. Přitom prý ale nechce nijak omezit své cíle ziskovosti.

Rok 2025 je ale ještě daleko a tak se pojďme podívat na bližší období. Co pro nás chystá značka letos? „V roce 2020 představí Audi opět zhruba 20 modelů a bude systematicky pokračovat na svém kursu elektrifikace,“ uvádí tisková zpráva.

Ke konci roku by měla značka představit pětici čistě elektrických modelů a nabídka plug-in hybridních motorizací by se měla do konce roku rozrůst na celkově 12 vozů. Plug-in hybridní pohonná jednotka by tak měla být dostupná pro více než polovinu všech modelových řad v nabídce značky.

Kvůli situaci způsobené šířením nového koronaviru se však zástupci automobilky letos zdrželi odhadů na ekonomické výsledky v tomto roce. Automobilka pouze přislíbila, že se pokusí omezit dopady na své zaměstnance po celém světě a současně se pokusí maximálně ochránit likviditu a stabilitu společnosti.