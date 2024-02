Audi po letech opouští šéf designu. Na jeho místo usedne Ital z Jaguar Land Roveru

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Na poli designérů dochází k zásadní změně. Po 10 letech opouští funkci hlavního designéra Audi Němec Marc Lichte, který se v Ingolstadtu přesouvá na blíže nespecifikovanou pozici.

Od roku 2014 pomáhal Lichte tvořit designový směr Audi. Mimo nové generace zaběhlých modelů má čtyřiapadesátiletý rodák z Arnsbergu na svědomí koncepty Grandsphere a elektrické modely Q4, Q8 e-tron nebo e-tron GT. Za jeho nejlepší práci můžeme považovat pravděpodobně posledně jmenovaný model, elektrické kupé e-tron GT sdílící techniku s Porsche Taycan.

„Společně se svým týmem formoval Marc Lichte evoluci designu značky do éry elektromobility. Marcovi děkujeme za to, že byl celé desetiletí kreativní myslí a vizionářem tváře naší značky,” prohlásil generální ředitel Audi Gernot Döllner.

Na jeho místo usedne italský designér Massimo Frascella, který přichází z automobilky Jaguar Land Rover. Dvaapadesátiletý Frascella začal svoji kariéru v dnes již zaniklé společnosti Bertone, poté jeho kroky směřovaly k automobilkám Ford a Kia. Od roku 2011 působil v Jaguar Land Rover, kde se později stal vedoucím designového oddělení pro obě značky.

Frascella bere přestup k Audi jako velkou výzvu: „Připojit se k Audi je pro mě velmi speciální. Jsem poctěn převzít roli šéfdesignéra a vést tak talentovaný tým při utváření budoucnosti značky k novým výšinám inovace a odlišnosti. Věřím v sílu inspirace, spojení a podněcování změn pomocí designu a jsem tu, abych vše živil a podporoval jako bijící srdce naší značky.”

Podle Döllnera bude nyní víc než kdy jindy důležité do designu vštípit slogan „Náskok díky technice”. Nová, moderní technologie by měla být více na očích a to jak v exteriéru, tak v kabině nových modelů Audi. To je úkol, se kterým se musí Frascella v nejbližších letech popasovat.