Jízdní dojmy s Audi RS 4 Avant/RS 5 competition plus: Podvozek, jaký svět neviděl!

Asi jste někdy zaslechli soutěžáky, jak mluvili o „překlikání tlumičů“ třeba před rychlostní zkouškou, která proti té předchozí dramaticky změnila povrch. Je to dost věda, takto detailní nastavení už vyžaduje zkušenosti. Doporučení pro konkrétní typ soutěžního speciálu a daný povrch pak mívají cenu zlata. Je to pár týdnů nazpátek, kdy jsem seděl vedle Honzy Kopeckého v nové Fabii RS Rally2 a český zkušený pilot mluvil právě o tlumičích. „Je to naprostý základ, tlumiče dělají strašně moc,“ říkal Honza, který s jednotlivými novináři jezdil zhruba tříkilometrový úsek pořád dokola. „Tohle je právě skvělá příležitost k překlikávání tlumičů, stejný úsek za totožných podmínek, můžu si s nastavením krásně vyhrát,“ liboval si.

Toto tedy profíci a určitě i fanoušci rallye a závodů znají, ale znovu se ptám, zažili jste někdy něco podobného u sériového auta? Pozor, ani náhodou nemluvím o tlačítku na přístrojové desce, které v rámci různých jízdních režimů přitvrdí/změkčí tlumiče. V případě Audi RS 5 Avant/RS 5 s balíčkem competition plus musíte sundat kola, abyste se ke kompletním možnostem nastavení tlumičů dostali. Sílu roztažnosti ještě regulujete v horní části tlumiče, kam nakouknete po otevření kapoty, rychlost reakce se však už nastavuje kolečkem ve spodní části tlumiče. A tady to už bez demontáže kola nejde.

Je to už poměrně sofistikovaná disciplína, kombinací jsou zhruba tři tisícovky, vlastnosti vozu na rozbité silnici nebo i okruhu tak můžete docela dramaticky měnit. U Audi počítali s tím, že si balíček competition plus nebudou pořizovat jenom Honzové Kopečtí, nechybí tak brožura s tipy pro správné nastavení třeba právě na zmíněnou rozbitou cestu nebo okruh s dokonalým, případně méně dokonalým povrchem. Hračičkové se tak nemusí bát, že by si nesprávnou manipulací auto „rozklikali“ do nepoužitelného stavu. Bude stačit nakouknout do chytré brožury.

Klikáním to nekončí

Když jsme u té brožury – ta se dodává v úhledném balení, v němž najdeme ještě dvojici klíčů. Ty slouží… nápad? Nebudu vás napínat, já bych na to rozhodně nepřišel, znovu se totiž jedná o nastavení, jaké jsem u žádného jiného sériového auta v životě neviděl. Takže, znovu kola dolů, klíč do ruky a tentokrát snižujeme světlou výšku! Proti standardním verzím je competition plus blíž k zemi o deset milimetrů, klíčem se posunete o dalších deset.

Tohle je celkem jednoduchá a rychlá cesta, jak si třeba v rámci track day pomoct k okruhovějšímu nastavení. I podle inženýrů od Audi. Když jsem se snažil pochopit, co vše lze klikáním na tlumiči ovlivnit a případně zpackat (odskok kola v nerovnostech, utahování stopy na kvalitním povrchu a asi tisíc dalších věcí), až jsem si říkal, jestli se do takového dobrodružství bude vůbec někdo pouštět… U Audi si také nejsou jistí a spíše se domnívají, že půjde o výjimky. Jako téma k diskuzi třeba právě v boxech při track days je to ale přece úžasná záležitost, kdo se bude moct podobnou specialitkou pochlubit? Viz tento článek, kolikrát jsem už napsal, že jsem u sériového auta nikdy nic podobného neviděl? I kdyby na tlumiče nikdo nesáhl, je to skvělý marketing.

Snižování světlé výšky by však už mohlo být využíváno hojněji, přece jenom nejde o tak složitou operaci.

A přesně takto jsme měli připraveny modely RS 4 Avant a RS 5 competition plus pro jízdu na úžasném okruhu Ascari. Dodatečné desetimilimetrové snížení bylo patrné na první pohled, skoro to vypadalo, jako by audiny měly poruchu odpružení, asfaltu se podvozkem najednou skoro dotýkaly.

Zase ten Frank

Mága a rekordmana z Nürburgringu – Franka Stipplera, jsem poprvé potkal na akci k uvedení nové RS 3, kde se mě pokoušel naučit driftovat (se střídavými úspěchy), zajezdili jsme si tehdy i na okruhu. Sympaťák a velký profík, který se díky svým technickým znalostem a řidičským schopnostem přímo podílí na vývoji nejnovějších RS modelů.

Stejně tak přiložil ruku k dílu i v případě modelů Audi RS 4 Avant/RS 5 competition plus a ještě před jízdou sdělil pár svých dojmů. „Hodně jsme se zaměřili na přední nápravu a nejen na přilnavost, která je proti výchozím RS 4 Avant a RS 5 samozřejmě o hodně lepší, ale i na celkovou přesnost auta. Do zatáčky tak stačí jemnější práce s volantem, abyste předek nasměrovali tam, kam chcete,“ pochvaloval si změny Frank. „Na okruhu je logicky velmi cítit snížená světlá výška, chování se pak velmi změní,“ dodal. A ještě nezapomněl zmínit, že zadek umí být přece jenom trošku neklidnější. A že bychom si raději měli nechat zapnutou stabilizaci. Respektive, organizátoři nám její deaktivaci vyloženě zakázali.

Nemusel jsem smutnit, už ve vláčku za Frankem jsem si všiml, že v nejdynamičtějším nastavení je příjemně benevolentní. Nestalo se mi, že by mě ani při rozevlátějším stylu omezovala. Dokud není skutečně potřeba, nevíte o ní.

Frank za to vzal hned od začátku, prý tak postupuje vždy, aby si osahal, jestli vláček stíhá. Stíhali jsme, neřekl bych s vypětím všech sil, ale jak jsem se přesvědčil za chvilku, o moc rychleji už to nešlo. Po dvou kolech Frank zmizel a nechal nás samotné napospas okruhu Ascari. Jak to říct… svoboda byla fajn, okruh je to ale natolik složitý a nebál bych se říct až skoro nebezpečný, že bych se ani v dalších kolech za Franka nezlobil.

Ascari je totiž klubový okruh, takže nemusí splňovat obvyklé bezpečnostní standardy. Tu a tam tak na vás na výjezdu ze zatáčky čeká zeď, v lepším případě minimální výjezdová zóna, oblouky jsou často klopené a přes slepé horizonty. Je to krásný okruh, s velkými možnostmi konfigurace, ale abych ho alespoň částečně dostal do krve, potřeboval bych víc času než jen čtyři kola. A možná i o něco slabší auto než audiny s výkonem 331 kW.

Každopádně jsem se snažil trošku přidat, mírně posouval brzdné body, v některých částech okruhu jsem byl agresivnější. A velmi zvědavý, jak by se s těmito komplikovanými pasážemi popral Frank v jeho opravdu ostrém tempu.

Sedl jsem si tedy vedla Franka, aby mi ukázal, co je s Audi RS 4 Avant/RS 5 competition plus na Ascari možné. A musím se pochválit, Frank jel celý okruh velmi podobně. Tím myslím hlavně stopu a brzdné body, obojí proti jízdě ve vláčku pro své rychlejší tempo významně upravil. Nepochybně byl rychlejší než já, čas si nedovolím odhadovat, jeho jízda však byla nepřekvapivě plynulejší, spojitější, hladší. Při dobrzďování do jedné rychlé zatáčky, kde brzdný manévr končil někde kolem apexu, jsem zaznamenal… přesněji řečeno vůbec neznamenal přechod mezi brzděním a plynem, Frankovi tahle pasáž neuvěřitelně hladce navazovala. Zatímco u mě byste v telemetrii viděli výrazný zub, kdy jsem prudce pustil brzdu a pravačku přesunul na plyn, a určitě zaznamenali mírné škubnutí, u Franka vůbec nic. Přišlo mi to až nemožné, takto plynule přejít z tvrdých brzd do akcelerace. Řešil jsem to pak v boxech i s Jirkou Rozkošným z Audi, který strávil mládí na závodech na zídce před počítačem. Je to prý jeden z největších rozdílů mezi skutečnými závodníky a gentleman drivery – zatímco profíci pouštějí brzdy plynule, v jasně oddělených úsecích, na telemetrii jsou pak vidět takové jakoby schůdky, poučený laik pedál prostě skokově uvolní. A připraví se tak o plynulý a tedy rychlejší průjezd třeba právě mírnější zatáčkou.

A jak to celé vlastně funguje…

To jsem se nějak rozpovídal o okruhu a zážitku z jedné zatáčky s Frankem Stipplerem, ještě bych možná mohl něco málo říct k samotným Audi RS 4 Avant/RS 5 competition plus. Už na samotný okruh jsme dorazili top specifikacemi competition plus, ani takto disponované RS 4 Avant a RS 5 nebyly přehnaně tvrdé, i když jsem si čas od času vyzkoušel nejsportovnější jízdní režim. Samozřejmě vztahuji k po většinu času dokonalým španělským silnicím, zkušenosti z posledních RS audin však dávají velkou naději, že ani top verze competition plus nebudou v českých podmínkách nepoužitelné. Minimálně tedy v nejkomfortnějším módu. Uvidíme.

Na okruhu jsme však přesedli do snížených audin (specifikace tlumičů měly být standardní) a co byste asi tak řekli… obrovský, obrovský rozdíl. O deset milimetrů snížená světlost samozřejmě radikálně zostřila jízdní projev, Frankova slova o přesnosti a přilnavosti předku bych mimořádně podepsal. Pochopitelně, proti taky už zmíněné RS 3 jsou větší audiny… já chtěl napsat těžkopádnější, to bych ale dvojici Audi RS 4 Avant/RS 5 competition plus velmi křivdil. Vyšší hmotnost cítíte, RS 4 Avant a RS5 samozřejmě nemají driftovací mód, takže na jízdu bokem potřebujete hlubší znalosti. Ale předek je o tolik agresivnější a navíc si borci mohou do zatáčky pomoct zadkem, že na poněkud sterilní efektivitu některých starších RS modelů zapomenete. U Audi prý velmi makají na tom, aby skoncovali s nudnější pověstí i svých některých sportovnějších modelů, a tady máme další pozoruhodně zábavný výsledek snažení. Zatímco RS 4 Avant/RS 5 jsou takové „závodění podle pravítka“ (takto hodnotil moderní motocyklové závody legendární Milan Chalupník, už jsem tuhle jeho hláškou myslím jednou použil), Audi RS 4 Avant/RS 5 competition plus mohou být pod rukama jenom trochu zkušenějšího řidiče daleko živější.

O výkon se nebojte

Prakticky celou dobu mluvím o balíčku competition plus, ony jsou ale k dispozici dva – výchozí stupeň představuje paket competition (srovnání balíčků včetně cen najdete na konci článku). Ani v jednom případě však nedošlo k navýšení výkonu (stále tedy 331 kW), stejný zůstává i točivý moment (max 600 Nm). Změny v rámci balíčků však stačily na to, aby se zlepšilo zrychlení na stovku. Zanedbatelně, ale posun tady je – kombík je tak na stovce za 3,9 s (paket competition plus srazil čas o dvě desetinky), RS 5 Sportback competition plus je se svými 3,8 s svižnější o desetinku. Jak píšu, nic zásadního.

Pánové od Audi si však celkem pochopitelně neodpustili rýpnutí, že na rozdíl od některých konkurentů zůstávají u šestiválců. A prý se v tomto směru nemáme bát ani o budoucnost. Ano, nejrůznější emisní a už i hluková omezení šestiválec 2.9 TFSI možná lehce otupily nebo spíš obrousily, ale viz výše – buďme rádi už jenom za to, že s námi zůstal.

Je tedy fakt, že kdyby mi neřekli, že balíčky obsahují „RS sportovní výfukový systém plus“, asi bych si podle spíš decentní zvukové kulisy ničeho výjimečného nevšiml. Motor má pak nepřekvapivě plošší křivku točivého momentu (maximum možného od 1900 do 5000 otáček), ve vyšších otáčkách vás žádná přidaná špička netrkne, že byste už měli přeřadit. Naštěstí však stále musíte přeřadit sami, elektronika to za vás neudělá, k omezovači vás pustí. Super.

Opravdu zábava

Jasným highlightem jsou pro mě klikací tlumiče, jakkoliv si uvědomuji, že se drtivá většina majitelů do takové alchymie pouštět nebude. Možnost je to ale mimořádně zajímavá a skutečně dokazuje, že se Audi pokouší nejen u svých RS modelů zatočit s pověstí sterilnějších a přísně efektivních strojů.

Hlavně modely RS 4 Avant/RS 5 s pokročilejším balíčkem competition plus (verze bez pluska jsme k dispozici neměli) jsou skutečně řidičtější, vypiplanější stroje, je na nich strašně znát, že lidé jako Frank Stippler měli při vývoji velké slovo. Nejde jen o přitvrzenou verzi s hlasitějším výfukem a vyšším výkonem (ten se ostatně neměnil, jak víte), s paketem competition plus však skutečně dostanete vytříbenější a ryzejší řidičský zážitek. A tu světlou výšku zvládne mechanicky snižovat určitě každý…

Možná je to tak trochu labutí píseň, těžko říct, jak budou RS audiny vypadat za pět, deset let. Teď ale vypadají, řekl bych, nejlíp za dobu své existence. Rozhodně to platí pro RS 3 a teď už i RS 4 Avant/RS 5 s paketem competition plus.

Co všechno pakety (mimo jiné) obsahují

Paket RS competition (233.900 Kč)

20“ litá kola

RS sportovní výfukový systém plus s matně černými koncovkami výfuků

Paket černé optiky plus s kruhy Audi a logy RS 5 v lesklé černé barvě

Světlomety Matrix LED

Zadní svítilny LED s dynamickou světelnou animací

Čalounění sedadel mikrovláknem Dinamica a kůží

Zvýšení maximální rychlosti na 290 km/h

Paket RS competition plus (352.700 Kč)