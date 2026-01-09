Nový Hyundai Staria Electric má 800V dobíjení. Na jeden zátah ujede až 400 kilometrů
Korejská automobilka představuje elektrickou verzi své extravagantní dodávky. Novinka disponuje 800V dobíjecí sítí a pohonem předních kol. Akumulátor s kapacitou 84 kWh vystačí až na 400 kilometrů.
Extravagantní dodávka Hyundai Staria byla v Evropě zprvu nabízena výhradně se čtyřválcovým dieselem 2.2 CRDi. Později tuhle jednotku nahradil hybridní pohon se zážehovou šestnáctistovkou. A k ní se nyní přidává také klasický elektromobil.
Na právě probíhajícím autosalonu v Bruselu totiž korejská automobilka představuje novou variantu s přídomkem Electric. Ta se vyznačuje dosavadní platformou i prakticky totožným designem. Zaujme ovšem 800V dobíjecí sít podporující vyšší výkon. Hyundai v tiskových materiálech bohužel konkrétní maximální dobíjecí výkon nezmiňuje. Píše však, že 84kWh trakční akumulátor se z 10 na 80 % kapacity zhruba za 20 minut. Nechybí ani palubní nabíječka o výkonu 11 kilowattů. Za aktuálních mrazivého počasí potěší vyhřívání víčka nabíjecí zásuvky.
Síla míří výhradně na přední kola, přičemž automobilka udává maximální dojezd až 400 kilometrů. S ohledem na velkou čelní plochu ovšem v praxi očekávejte nižší čísla. Staria Electric je ovšem určená hlavně na městský a příměstský provoz, byť díky zmíněné 800V síti můžete vyrazit i na delší výlety. Jen musíte počítat s častějšími zastávkami u nabíječky.
K dispozici budou opět dvě varianty, jako to známe u běžné starie. Sáhnout můžete po 7místném provedení Luxury s komfortnějším interiérem a variabilním uspořádáním sedadel. V tomhle případě dostanete zavazadlový prostor o objemu 435 litrů.
Alternativou je varianta Wagon s devíti sedadly, která je určena pro větší rodiny, skupiny nebo přepravní služby. Za třetí řadou sedadel nabízí zavazadlový prostor o objemu až 1303 litrů. Díky posuvným a sklopným sedadlům lze konfiguraci interiéru rychle přizpůsobit požadavkům na komfort cestujících a prostor pro přepravu zavazadel. Hyundai Staria Electric Wagon je tak ideální pro velké rodiny, zájezdy menších skupin, hotelové přepravní služby nebo lokální kyvadlovou dopravu. Do téhle varianty pak naskládáte přes 1300 litrů nákladu.
Staria Electric o délce 5255 milimetrů zaujme slušnou tažnou silou. Utáhne totiž přívěsný vozík o hmotnosti až 2000 kilogramů. A jak tomu u korejských elektromobilů bývá, nechybí podpora funkce V2L, díky které můžete přes integrované zásuvky dobíjet nejen notebooky, ale třeba napájet i elektrickou pilu.
Novinka je vybavena nejmodernějším multimediálním systémem ccNC (Connected Car Navigation Cockpit). Standardně dodávaný systém pro bezdrátové aktualizace softwaru OTA (Over-the-Air) udržuje nejdůležitější elektronicky řízené funkce vozidla v aktuálním stavu. V obchodě Bluelink Store si mohou uživatelé pořídit motivy zobrazování a předplacené datové balíčky pro streamování. Nechybí ani bezdrátová podpora rozhraní Apple CarPlay a Android Auto.
Samozřejmostí je celá plejáda jízdních a bezpečnostních asistentů, mezi nimiž nechybí třeba adaptivní tempomat, panoramatický parkovací systém, asistent pro odvrácení kolize s překážkou vpředu či pomocník pro jízdu na dálnici, jenž kombinuje zmíněný adaptivní tempomat s asistentem pro jízdu v jízdním pruhu.
Na domácí, korejský trh a do Evropy se nový Hyundai Staria Electric dostane v první polovině letošního roku.
Zdroj: Hyundai, foto a video: Hyundai