Audi Q5 – Skoro dokonalý pohodář

Co se vzhledu týče, německá automobilka přistoupila v rámci faceliftu Q5 k decentním úpravám, jak to má ostatně už tradičně ve zvyku. SUV dostalo například pozměněnou masku chladiče, modifikovaný přední nárazník, přepracované boční prahy nebo nový designový prvek mezi zadními světlomety. Vzhled vozu pak u Audi lehce ovlivňuje ještě konkrétní výbavová verze – v případě testovaného auta jde o provedení Advanced.

Proměnou prošly také světlomety. Náš exemplář měl v přídi lampy typu Matrix LED (za příplatek 66.900 Kč), které fungují fantasticky. Svítí moc hezky, hlavně díky schopnosti adaptivně vypínat jednotlivé segmenty. V praxi tak v noci můžete jet se zapnutými dálkovými světly, ale přitom nikoho neoslníte – svítilny ony segmenty vypínají tak, aby auto před vámi zůstalo ve tmě. Ale to už známe i od jiných značek.

Zajímavější je zadní svícení. Součástí paketu s Matrix LED jsou totiž světla s technologií OLED, která má nabízet nejen vyšší hospodárnost a homogenní světelnou plochu, ale také (zatím) neobvyklé vychytávky. První spočívá v tom, že si zákazníci mohou vybrat jeden tří personalizovaných světelných podpisů. „Grafika“ zadních lamp se ovšem může měnit i v závislosti na zvoleném jízdním režimu.

Další novinka je praktičtější: zadní světla reagují na zezadu přijíždějící vozy, takže pokud Q5 stojí a zezadu se k ní přiblíží jiné auto na méně než dva metry, svítilny se rozzáří výrazněji. Po opětovném rozjetí se jejich intenzita vrátí do normálu.

Audi Q5

Už bez „kolečka“

K revoluci během modernizace nedošlo ani v interiéru. Je tu lehce upravená palubní deska s „omlazenými“ dekory a Q5 dostala nový multimediální systém s možnostmi využít různých online služeb nebo si další funkce dokoupit. K jeho ovládání slouží 10,1palcový dotykový displej.

V souvislosti s výměnou infotainmentu došlo k ještě jedné změně, která mě osobně trochu mrzí. Audi totiž z kabiny vymazalo otočný ovladač systému, tedy ovládací prvek, který mám moc rád. Jeho místo zaujala odkládací schránka.

Infotainment od Audi je naštěstí poměrně dobře odladěný, svižný a přehledný, takže ztráta „kolečka“ není až tak bolestná – zvlášť když výrobce v Q5 ponechal tradiční fyzické ovladače nejen pro klimatizaci a hudbu. Takže vyhřívání sedadel, deaktivaci systému stop/start či třeba výběr jízdního režimu řidič obstará hezky jednoduše a rychle přes tlačítka. Díky za to.

U této audiny také platí, že si zákazníci mohou dopřát luxusně vybavený interiér. Mezi příplatky najdeme například vyhřívaný volant, chlazená sedadla, vyhřívané zadní sedačky nebo například masážní funkci u těch předních. Už známým prvkem je digitální přístrojový panel.

Q5 dovede být velice praktická a poměrně variabilní, i když to opět znamená zaškrtávání v ceníku. Pokud si vyberete položku „zadní sedadla plus“ za 10.400 Kč, dostanete posunovatelnou zadní lavici s nastavitelným sklonem opěradel dělených v poměru 40:20:40 a se sklopitelnou loketní opěrkou s držáky na nápoje. Vzadu je každopádně dost místa ve všech podstatných směrech.

Pro odkládání různých drobností a zavazadlový prostor má Audi zase „paket odkládacích prostor a paket zavazadlového prostoru“ za 6.300 Kč, který zahrnuje odkládací síť na zadní straně opěradel předních sedadel, uzamykatelnou přihrádku na straně spolujezdce a fixační prvky v kufru, kolejnicový systém za 6.100 Kč pak ještě přidává kolejnice v zavazadelníku s teleskopickou tyčí pro variabilní rozdělení prostoru a čtyři kovová oka pro zachycení upínačů.

Kufr je jednoduše velký, základní objem ostatně činí 550 litrů. Po sklopení opěradel vůz uveze až 1.550 litrů.

Sametové TDI

U Q5 můžete aktuálně vybírat z pěti motorizací: zážehové Q5 45 TFSI quattro (čtyřválec o objemu 2,0 litrů, výkon 195 kW), vznětových 35 TDI (čtyřválec o objemu 2,0 litrů, výkon 120 kW), 40 TDI quattro (čtyřválec o objemu 2,0 litrů, výkon 150 kW) a 50 TDI quattro (šestiválec o objemu 3,0 litrů, výkon 210 kW), dále plug-in hybridní 50 TFSIe quattro (220 kW) a 55 TFSIe quattro (270 kW) a konečně „sportovní naftu“ SQ5 TDI quattro (šestiválec o objemu 3,0 litrů, výkon 251 kW).

Testované auto pak bylo ve verzi, která by měla být u zákazníků nejžádanější: Audi Q5 40 TDI quattro. To spoléhá na přeplňovaný dvoulitrový naftový čtyřválec s nejvyšším výkonem 150 kW a maximálním točivým momentem 400 N.m, spojený výhradně se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou a pohonem všech kol.

Audi Q5

Před modernizací měla srovnatelná varianta výkon „jen“ 140 kW, ale to není jediný rozdíl. Motor v rámci faceliftu dostal hliníkový blok válců, v porovnání s předchůdcem lehčí o zhruba 20 kilogramů, a novou klikovou hřídel, lehčí o asi 2,5 kilogramu. A také je doplněn o mild-hybridní systém, který tvoří řemenem poháněný 12V startér/generátor, který ukládá a čerpá energii z lithium-iontové baterie. Řešení vozu umožňuje plachtit s vypnutým motorem (namísto odpojení motoru od kol) a aktivaci stop-start systému při rychlostech pod 22 km/h.

Pohon všech kol v této motorizaci (quattro ultra) primárně pohání přední kola, zadní se připojují pouze v případě potřeby. Systém ovšem vyhodnocuje celou řadu aspektů, díky čemuž umí kola připojit ještě dřív, než dojde k prokluzu těch předních.

První věcí, která mě po nastartování a prvních metrech zaujala, bylo ticho v kabině. Čtyřválcový turbodiesel ohromí jemným a tichým chodem, který sympaticky maskuje tradiční charakter vznětového motoru. Ten má navíc skvělý projev i co se dynamiky týče, síly má tenhle dvoulitr zkrátka dost na to, aby zvládl všechny nástrahy českého provozu. Dokonce bych řekl, že nabízí ještě něco víc.

Dokonale si „tédéíčko“ rozumí s převodovkou, která řadí plynule a ve správný moment. Navíc dovede využít jeho přednosti, zejména velký točivý moment dostupný už od relativně nízkých otáček. Při klidné jízdě automat neváhá poslat dvoulitr jen lehce nad 1000 min -1, samozřejmě hlavně kvůli spotřebě a emisím. A nezdálo se mi, že by se diesel v hodně nízkých otáčkách trápil – neduněl a vibrace jsem také nepostřehl.

A spotřeba? Ve městě jsem jezdil za 8,5 l/100 km, po dálnici za 7,8 l/100 km a „mimo“ za 6,2 l/100 km. Průměr v kombinaci činil rovných sedm na sto.

Stejně jako jsem chválil kultivovanost motoru, musím vyzdvihnout také ticho v kabině během jízdy. Slyšet v ní prakticky není ani aerodynamický hluk, dokonce ani na dálnici. Proto mě mrzí, že Q5 nedokáže stoprocentně tlumit nerovnosti.

Audi Q5

Audi zákazníkům dává na výběr ze různých druhů podvozku: standardního, sportovního, s elektricky nastavitelnou tuhostí tlumičů a také vzduchového. Testované auto bylo vybaveno tlumiči s elektricky nastavitelnými tlumiči a bohužel musím hlásit, že s nimi nebylo vyloženě plavné. Svou vinu určitě nesou velká kola o průměru 20 palců obutá do pneumatik o rozměru 255/45, ale komfort jízdy jednoduše nebyl takový, jak bych si představoval.

Po většinu času se Q5 sice na silnici příjemně pohupuje, jenže když kolem trefíte díru či výmol (a nemusí být vyloženě strašidelný), ozve se od spodku auta zřetelné bouchnutí. Na sérii nerovností zase Audi trošku poskakuje. Fakt to není cestování na obláčku – bohužel.

Tohle auto by jinak bylo na pohodové cestování jako dělané, je tiché (to už jsem psal), zmíněného pohupování podvozku působí konejšivě, v příplatkových kožených sedadlech se moc pěkně sedí… A pak to řízení: to je sice docela přesné, ale také pomalé a v nízkých rychlostech lehoučké. I díky němu Q5 zpoza volantu působí jako velké a těžké auto – což samozřejmě do určité míry je. A také díky němu jsem neměl chuť pospíchat.

Tohle SUV sice dovede i na zakroucené okresce jet rychle, ale brzy jsem zjistil, že mi to nedělá radost. Audi Q5 40 TDI prostě není auto stavěné na zábavu.

Ale to je v pořádku, od takhle velkého „esúvéčka“ se čtyřválcovým dieselem bych to ani nečekal. Naopak, pohodový charakter by mi naprosto vyhovoval. Proto mě ten podvozek tak mrzí...

Plusy

Úsporný a kultivovaný motor

Ticho v interiéru

Prostornost a praktičnost

Možnost luxusní výbavy

Mínusy

Tlumení nerovností by mohlo být lepší

Ovládání infotainmentu už jen dotykově