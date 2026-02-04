Audi začne značit modely jako dřív. Znamená to návrat legendy A4!
Vedení Audi uznalo, že přejmenování modelových řad byla chyba. Chystá proto návrat k označení A4.
Audi není v matení zákazníků složitým značením modelů žádným nováčkem. Pomyslně vše začalo s růstem modelové řady e-tron, která se nejdříve představila jako jediný model v podobě plně elektrického SUV. Následně přišel model e-tron GT, sdílející platformu se sesterským Porsche Taycan. S dalším růstem nabídky elektromobilů se automobilka rozhodla značit své existující i nové modely přízviskem e-tron a původní e-tron byl přejmenován na Q8 e-tron. Model e-tron GT je momentálně jediným vozem v nabídce, který nadále nerespektuje značení ve formátu písmeno a číslo, pro značku tolik typické.
Když se Audi před třemi lety rozhodlo změnit názvosloví svých modelů, mnozí na to nahlíželi kriticky. Po dřívější změně značení motorizací, která sebrala přehledné značení založené na objemu motoru a nahradila ho nepřehledným dvoučíselným značením v rozmezí 25 až 60 (například 35 TFSI) v závislosti na výkonovém rozpětí dané motorizace, se totiž rozhodla o přejmenování celé své ikonické modelové řady.
Lichá čísla pro spalovák, sudá pro elektriku
Zdánlivě šlo o rozumný krok – například konkurenčnímu Mercedesu se něco podobného úspěšně podařilo se změnou názvosloví řad vozů SUV, kdy modely GLK, ML a GL byly sjednoceny na GLC, GLE a GLS tak, aby více odpovídaly značení osobních vozů.
Možná Audi vidělo úspěch „vedle“ a zamyslelo se, jak svou stále se rozšiřující modelovou nabídku udržet přehlednou. Vyústilo to v nešťastné řešení, které znamenalo modely s plně elektrickým pohonem pojmenovávat sudým číslem a modely se spalovacími motory číslem lichým. Tato změna přišla v roce 2023, relativně krátkou dobu před premiérou nového modelu A5, respektive nástupce oblíbeného modelu A4 generace B9.
Ona by tato myšlenka možná nebyla matoucí tolik, pokud by Audi nepoužívalo modely se sudými čísly a lichá čísla byla zažitá. Ale jak víme, bylo to přesně naopak. Zažité modely se léta pyšnily sudými čísly a každý zná ikonickou Audi A4, Audi A6 nebo Audi A8. Liché číslovky přišly později pro modely SUV s písmenem Q. Pro běžná osobní auta měla v dřívějším názvosloví symbolizovat sportovně založené modely s klesající střechou, odvozené od modelů se sudým značením, jmenovitě šlo o Audi A5 a A7. Už jsem vás ztratil, nebo se ještě držíte?
Aby toho nebylo málo, premiéru si nová A4 odbyla s označením A5 ve verzi limuzína i Avant. Limuzína však není úplně ideální pojmenování, jelikož nová A5 je svou koncepcí liftback a připomíná tvarem karoserie i způsobem otevírání víka kufru spolu se zadním oknem spíše původní model A5 Sportback než A4 sedan.
Generální ředitel Audi Gernot Döllner se nechal slyšet, že přejmenovat jeden z nejikoničtějších modelů značky byla chyba. Naznačil, že se při následující iteraci modelové řady vrátí ikonický název A4, jehož 32letá historie byla v posledních letech nešťastně přerušena. Zda to znamená, že by se mohla vrátit i karosářská varianta sedan, nebo dokonce sportovnější A5 coupé a cabriolet, můžeme jen spekulovat. Jisté ale je, že Audi naslouchá svým zákazníkům, a pokud udělá chybu, snaží se ji napravit.
Zdroj: The Drive, foto: auto.cz