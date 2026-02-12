Švédská rallye 2026 před startem: Zůstane Solberg lídrem? O tomhle se mu nesnilo!
Domácí jezdec Oliver Solberg nastoupí do Švédské rallye jako vedoucí jezdec průběžného pořadí mistrovství světa. Po úvodním podniku ve velice proměnlivých podmínkách v okolí Monte Carla přichází jediný podnik, který se odehraje výhradně na zasněžených a zledovatělých silnicích.
Švédská rallye se od roku 2022 koná v Umeå, největším městě v severním Švédsku. Nachází se kousek cesty přes Botnický záliv z Finska, kde sídlí tovární tým Toyota. Nové místo blíže k polárnímu kruhu pomohlo zajistit extrémní zimní podmínky a přineslo ještě rychlejší silnice.
Kudy vedou sněžné cesty
Švédská rallye se jede na velice rychlých lesních cestách, zcela pokrytých sněhem a ledem. Proto je pro druhý podnik sezony 2026 povolen speciální typ pneumatik. Každá je vybavena 384 hroty z wolframu. Podle předpisů nesmí délka hrotů vystupujících z pryže přesáhnout 20 milimetrů.
Švédská rallye začne dnes večer (12. února) rychlostní zkouškou dlouhou 10,23 kilometrů, která bude končit u slavné arény Red Barn nedaleko města Umeå. V pátek musí posádky zvládnout sedm rychlostních zkoušek o celkové délce 124,88 kilometrů. V sobotu bude následovat dalších sedm rychlostních zkoušek o délce 104,42 kilometru. Tři měřené úseky dlouhé 61,13 kilometru uzavřou Švédskou rally v neděli. Podnik uzavře 10,23 kilometru dlouhá Power Stage na které získává pět nejrychlejších posádek od pěti do jednoho bonusového bodu. Celková délka soutěže bude činit 300,66 kilometru.
Jezdci Toyoty mezi sebou?
Čtyřiadvacetiletý Solberg, který se narodil ve Švédsku a závodí pod vlajkou své matky Pernilly, míří domů s náskokem čtyř bodů před svým týmovým kolegou Elfynem Evansem: dvojnásobným bývalým vítězem tohoto podniku. Druhé vítězství ve Švédsku si Velšan před 12 měsíci připsal v napínavém souboji posledního dne s japonským týmovým kolegou Takamotem Katsutou, který v tomto podniku kompletuje sestavu pro šampionát konstruktérů TGR-WRT.
Jari-Matti Latvala (šéf týmu):„Švédská rallye může nabídnout fenomenální podmínky, které si jezdci skutečně zamilují. Když máte velké sněhové závěje a zledovatělé silnice, které díky pneumatikám s hroty poskytují skvělou přilnavost, je to pro jezdce jedna z nejkrásnějších scenérií. Poprvé za více než třicet let vede švédský jezdec šampionát a doufejme, že Oliver přiláká více fanoušků. V závislosti na podmínkách by pro něj mohlo být náročné být v pátek prvním vozem na silnici. Stále je však možné vyhrát i odtud, jako to loni udělal Elfyn.“
Elfyn Evans:„Rallye Švédsko je jedinečnou událostí a obvykle je to velká zábava. Rallye Monte Carlo pro nás byla solidním začátkem sezony a jako vždy chceme ve Švédsku bojovat o vítězství. Pokud budeme mít mrazivé teploty a dobrý pevný led, pak by mělo být možné bojovat z naší časné pozice na trati, jako se nám to povedlo minulý rok. Na druhou stranu, pokud bude na trati hodně čerstvého sněhu, může to být obtížnější. Minulý týden jsme se na Arktické rallye dobře připravili ve velmi chladných podmínkách a pokud bychom něco podobného viděli ve Švédsku, byla by to skvělá akce.“
Oliver Solberg:„Startovat na domácí rallye a vést šampionát je něco šíleného, o čem jsem si ani nemohl vysnít. Je to úžasný pocit, ale stále beru všechno rallye od rallye a v každé jiné akci, které s tímto vozem jedu, se toho hodně učím. Švédská rallye byla vždycky moje nejoblíbenější akce roku. Je to skvělá atmosféra s přáteli a rodinou. Největší zábava, jakou si můžete v rallyeovém voze užít. Startovat jako první není vždycky to nejlepší, ale pořád je to pro mě něco velmi cool. Možná v některých rychlostních zkouškách můžu mít výhodu a v jiných ne. Můžu jen doufat v dobré podmínky, udělat maximum a jet co nejrychleji.“
Působivá bilance Škody
Posádky jedoucí s vozy Škoda si v posledních letech vybudovaly na Švédské rallye působivou bilanci: v roce 2022, 2023 a znovu v roce 2024 zvítězily v kategorii WRC2. Tentokrát se jezdci Škoda ze severských zemí budou snažit v této úspěšné sérii pokračovat. Fin Mikko Heikkilä skončil loni v kategorii WRC2 třetí a nyní bude usilovat o další vynikající výsledek.
„Nemůžu se dočkat, až se pustím do těchto úžasných rychlých etap. Moje Škoda Fabia RS Rally2 je pro tyto podmínky jako stvořená,“ říká 34letý jezdec. Spolu se spolujezdcem Kristianem Temonenem se na jedinou opravdovou zimní rallye v kalendáři WRC připravoval účastí v lednovém kole finského mistrovství – Arctic Lapland Rally. Posádka zákaznického týmu Škoda Motorsport TGS Worldwide dosáhla na celkově páté místo.
Další Fin Lauri Joona, který nyní sedí za volantem vozu Škoda Fabia RS Rally2 týmu TGS Worldwide, oslavil loni na Švédské rally v kategorii WRC2 čtvrté místo. On a jeho spolujezdec Antti Linnaketo nejenže absolvovali Arctic Lapland Rally, ale jako přípravu využili také finále finského mistrovství SM Ralli Mikkeli. Čtvrté a druhé místo v celkovém pořadí zvýšily naděje Lauriho Joony, že získá na Švédské rally body do kategorie WRC2. Švéd Isak Reiersen pojede s vozem Škoda Fabia RS Rally2 týmu JC Raceteknik. Spolu s navigátorem Stefanem Gustavssonem se na domácí půdě pokusí porazit finskou škodováckou konkurenci.
Jedinečné sněhové rallyeové výzvě však budou čelit nejen severská rallyeová esa – Mattéo Chatillon a Maxence Cornuau přivezou svůj vůz Škoda Fabia RS Rally2 z Francie a jejich kolegové Giovanni Trentin a Pietro Elia Ometto dorazí do Umeå z Itálie. Nejdelší cesta pravděpodobně čeká na posádku Alejandro Mauro a Miguel Granados z Mexika a Cristiana Baumgarta z Brazílie. Celkem je na startovní listině 14 posádek s vozy Škoda. Ital Roberto Daprà a Francouz Eric Camilli, kteří získali body do kategorie WRC2 během úvodní Rallye Monte Carlo, však ve Švédsku nenastoupí.
Program Švédské rallye
Čtvrtek 12. 2. - 19.05 RZ1 (10,23 km).
Pátek 13. 2. - 10.07 RZ2 (27,55 km), 11.08 RZ3 (20,51 km), 12.16 RZ4 (11,53 km), 15.40 RZ5 (27,55 k), 16.41 RZ6 (20,51 km), 17.49 RZ7 (11,53 km), 19.05 RZ8 (5,70 km). Etapa celkem 135,11 km.
Sobota 14. 2. - 10.10 RZ9 (15,70 km), 11.05 RZ10 (16,72 km), 11.59 RZ11 (16,94 km), 15.10 RZ12 (15,70 km), 16.05 RZ13 (16,72 km), 16.59 RZ14 (16,94 km), 18.05 RZ15 (5,70 km). Etapa celkem 104,42 km.
Neděle 15. 2. - 7.33 RZ16 (25,45 km), 10.11 RZ17 (25,45 km), 12.15 RZ18 (10,23 km). Etapa celkem 31,13 km.
Průběžné pořadí MS (po 1 ze 14 rallye)
Jezdci: 1. Solberg Švéd./Toyota GR Yaris Rally1) 30 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 26; 3. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 18; 4. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 17; 5. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 10; 6. L. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 8; 7. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 6; 8. Y. Rossel (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 6; 9. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 4; 10. Pelamourgues (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 2; 11. Fontana (It./Ford Fiesta Rally2) 2; 12. Camilli (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) 1.
Značky: 1. Toyota 59 bodů; 2. Hyundai 35.
WRC2: L. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 25 bodů; 2. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 17; 3. Pelamourgues (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 15; 4. Camilli (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) 12; 5. Ingram (Brit./Toyota GR Yaris Rally2) 10; 6. Grjazin (Bul./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 8; ... 8. Kohn (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 4.
