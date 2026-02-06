V garážích českých olympioniků: Čím jezdí Ester Ledecká?
Ester Ledecká míří na Zimní olympijské hry 2026 v Itálii jako jedna z největších českých medailových nadějí. Zatímco se připravuje na další útok na olympijské zlato, mezi tréninky a závody tráví stovky hodin také za volantem.
Když se řekne Ester Ledecká, většině fanoušků se vybaví neuvěřitelná olympijská senzace, sjezd na hraně fyzikálních zákonů a snowboardové souboje, ve kterých nemá slitování. Jenže mezi horami, letišti a tiskovými konferencemi existuje ještě jeden svět, kde tráví překvapivě hodně času. Auta pro ni nejsou luxusem ani hračkou, ale nutností, útočištěm i symbolem svobody.
S blížícími se ZOH 2026, které startují už dnes v Miláně, Cortině d’Ampezzo a Livignu, se Ester znovu chystá na extrémně náročnou sezonu. Bude to zima plná kilometrů, přesunů a rozhodnutí – a právě proto stojí za to podívat se, čím jezdí jedna z nejuniverzálnějších sportovkyň světa a jak se její auta vyvíjela spolu s její kariérou.
Konečně sama na tréninky
Auto dalo Ester Ledecké samostatnost ještě dávno před olympijskou senzací v Pchjongjangu. Do té doby znamenaly tréninky každodenní logistiku a rodičovský servis. V osmnácti si ale udělala řidičák a všechno se změnilo.
„Pamatuju si, jak si celá rodina oddechla, když jsem si dodělala řidičák. Že už mě nemusí vozit,“ vzpomínala v roce 2022 v rozhovoru pro Auto.cz. A dodává důvod, proč ji řízení baví dodnes: „Mohu mít rádio na plný pecky, zpívat si nahlas a vůbec dělat kraviny.“
Úplně prvním autem Ester Ledecké byla sněhobílá Kia Sportage. Originální polepy na něj navrhl bratr Jonáš – nejdřív decentní hory, později výrazný motiv Robocopa, bojovníka, který se nevzdává ani přes zranění, měl připomínat olympijské Soči, kde Ester závodila s vyhřezlou ploténkou. Na zadních dveřích se objevila zkratka STR, její dětský podpis. Auto se tak stalo pojízdnou vizitkou.
Kia, Audi a Toyota
V roce 2016 přišlo nové auto v rámci Audi Ski Teamu, konkrétně Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro. Bílé kombi zvládalo dlouhé dálniční přesuny, horské silnice i společenské události. V sezoně 2017/2018 pak nastal přechod do Audi Q5 s pohonem quattro ultra. Poprvé opustila svou milovanou bílou barvu a přesedlala do modré. „Srdce mě sice pořád táhne k bílé, ale člověk si zvykne,“ poznamenala tehdy.
Po olympijských zlatech ale přišla pragmatičtější fáze: Toyota RAV4 Hybrid. Klid, ticho a velký kufr. S japonským SUV jezdila Ester několik let a potvrzovala, že vůz je pro ní důležitý nástroj. Ostatně sama říká, že ji neláká honit zatáčky: „V autě mě láká spíš dlouhá dálnice, pořád rovně.“
Rozdíl oproti lyžím a snowboardu vidí jasně: „Asi největší odlišnost je v tom, že vozu musím důvěřovat, zatímco na svahu je všechno na mně,“ řekla nám Ester Ledecká v roce 2022. Krátce na to se znovu vrátila do bílé audi, tenrokrát v rámci spolupráce s AutoPalace.
Řídit ji učil děda, zažila i požár
Řízení ji učil děda – legendární hokejista Jan Klapáč. A podle Ester to nebyla úplně standardní autoškola. „Pořád jen: Přidej, šlápni na to! Takhle ho nepředjedeš… Řekla bych, že jsem neměla úplně normální šoférskou výchovu.“ Možná i proto má dnes za volantem respekt, hlavně na vodě. Sníh má raději – je prý čitelnější.
Jedna zkušenost ji ale poznamenala navždy. Při cestě na soustředění začalo auto hořet kvůli vadné nabíječce na mobil. Z benzinky za Mnichovem se během minut stal krizový štáb hasičů a policie. „Auto chytlo, hasiči do něj narvali celou nádrž vody…“ popisuje. Od té doby si dává pozor – a kupuje jen kvalitní příslušenství.
Desítky tisíc kilometrů ročně
Dnes se Ester pohybuje opět v prémiových vodách. Využívá BMW X5 díky spolupráci Svazu lyžařů ČR s BMW invelt. Věříme, že jde o ideální auto pro sportovkyní pendlující mezi horami, tiskovkami a závody.
Za volantem dnes tráví téměř tolik času jako na svahu. Najede 40 až 50 tisíc kilometrů ročně, většinou po horách napříč Evropou. Není proto náhoda, že její automobilová historie je plná SUV a aut s pohonem všech kol.
V autě u ní nikdy nechybí čokoláda, žvýkačky, hudba a nabitý telefon. Miluje bílé laky, co největší kufr a cesty do hor. A má jeden sen: projet autem celou Ameriku. Dlouhé roviny, minimum zatáček, jen volant a nekonečná silnice. Přesně svět, kde by se cítila doma.
Zdroje a foto: Původní rozhovor pro Auto.cz, instagramový profil Ester Ledecké