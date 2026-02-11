Nový Rivian R2 míří do Evropy. Prototypy už jezdí, měl by stát jako Tesla Y
Teprve třetí model kalifornské automobilky by se měl vůbec poprvé oficiálně prodávat i na evropském trhu. Elektrické SUV je plné chytrých vychytávek.
V Evropě zatím Rivian příliš neznáme, ovšem v domovské Kalifornii, potažmo celých Spojených státech, se jako výrobce plně elektrických dobrodružných automobilů již etabloval a jeho modely R1-T a R1-S se těší oblibě.
Průlom má přijít právě letos, kdy Rivian plánuje uvést na trh levnější model R2. S ním plánuje zabodovat i na vybraných evropských trzích. Jestli se mu to podaří, napoví svezení v plně funkčních prototypech, které v uplynulých týdnech proběhlo v USA.
Předprodukční model odpovídá specifikaci Performance a disponuje dvěma motory. Zatím neznáme kapacitu baterie, dojezd dle EPA by ale měl být kolem 300 mil, což odpovídá necelým 500 kilometrům. Na hranaté SUV se zaměřením na dobrodružství mimo silnici o rozměrech podobným modelu Y od Tesly je to dobrá hodnota.
Model R2 používá dva synchronní motory s permanentními magnety a souvisle vinutým statorem, jejichž celkový výkon v testované předprodukční specifikaci činí 656 koní. Nová pohonná jednotka má přezdívku Maximus.
Cílem modelu R2 je nabídnout zákazníkům stejný zážitek jako R1, ale za poloviční cenu. Je také o něco menší, model R2 má 4715 mm na délku, 1905 mm na šířku (bez zrcátek) a 1700 mm na výšku. Důležitý je rozvor náprav 2935 mm, který by měl znamenat dostatečný prostor v kabině. To potvrzují i slova redaktorů Car&Driver, dle nichž má 188 cm vysoký redaktor spoustu místa vpředu i vzadu a nad hlavou by měl dostatek místa i s velkým kloboukem.
Kromě menších rozměrů oproti R1-S je R2 postaven jinak také technicky – na rozdíl od velkých bratrů vyměnil rámovou konstrukci za samonosnou karoserii. Díky tomu je o 22 % tužší a má nižší těžiště.
Sebejistá jízda
Podle poznatků z prvních jízd s prototypy je jízda s R2 plynulá a kultivovaná, díky vyšší tuhosti v příčném směru se ani v zatáčkách příliš nenaklání. Od modelu R1 se liší i jiným řízením, které je na vůz této kategorie dle redaktorů britského TopGear magazínu nečekaně přesné.
Pro Rivian je typický velký vertikální a podélný zdvih kol. Ten zůstal zachován i u modelu R2 a pomáhá mu zvládat tlumení náhlých nárazů. Sloganu značky Rivian „Udržet svět dobrodružný navždy“ odpovídá také plochá podlaha se světlou výškou 9,6 palce (24,38 cm) a nájezdové úhly 25° vpředu a 26° vzadu.
K odpružení využívá model R2 vinuté pružiny a pasivní stabilizátor, ale má moderní semiaktivní tlumiče, které je možné přizpůsobit jedním ze čtyř jízdních režimů. Ke komfortu i průchodnosti terénem pomáhají také relativně vysoké terénní pneumatiky BF Goodrich o rozměru 255/60 obuté na 20" disky. Dobrodružství mimo silnici je mezi majiteli Rivianů oblíbenou aktivitou a R2 ho zvládne s přehledem.
Točivý moment Rivian R2 dělí v poměru 40/60 mezi přední a zadní nápravu ve prospěch té zadní. V základním jízdním režimu je kvůli spotřebě energie přední náprava zcela odpojena, v ostatních módech je R2 vždy poháněn v režimu pohonu všech kol. Výjimkou budiž základní jednomotorová verze s elektromotorem pouze na zadní nápravě.
Dobré jízdní vlastnosti jsou pozitivní zprávou, jelikož možná trochu nepatřičně tohle rodinné SUV zvládne sprint z 0 na 100 km v hodině pod 4 sekundy. Předjíždění by rozhodně nemělo být problém, stejně jako včasný příjezd na vybrané kempovací místo.
Špičkové technologie
Společnost Rivian si zakládá na technologickém pokroku a velké vertikální integraci. Sama si vyrábí hardware i vyvíjí software, který díky tomu může kdykoli aktualizovat. U stávajících modelů R1-S a R1-T je software aktualizován každých přibližně šest týdnů. Frekventované aktualizace si zákazníci chválí a není důvod předpokládat, že by se jich důležitý model R2 neměl dočkat v podobné, ne-li větší frekvenci.
Při vývoji Rivian dbal na zvýšení efektivity výroby i údržby. Namísto 17 samostatných řídicích jednotek ve stávajících modelech jich modelu R2 stačí pouhých sedm. Rivian staví na architektuře „tree house“ sdružující řídicí jednotky a systém řízení baterie dohromady.
Kromě snížení množství kabeláže (o 2,4 km méně než dříve) a souvisejících nižších výrobních nákladů je „tree house“ výhodou i při následném servisu. Přes své pevné spojení s karoserií je totiž přístupný z kabiny a při servisu nemusí být demontován. To by mělo majitelům přinést nižší náklady na údržbu.
Interiér odpovídá modelům řady R1 ve zmenšené podobě. To znamená digitální přístrojový štít a horizontální displej infotainmentu s vertikální lištou na řidičově straně pro nejdůležitější funkce. Integrace na straně řidiče je zde důležitá formulace, jelikož model R2 v rámci svého příchodu na evropský trh míří v pravostranné podobě také do Anglie.
Bohužel velký displej integruje úplně vše, tlačítka u Rivianu nehledejte. Integrováno je i ovládání klimatizace či otevření schránky spolujezdce. Na základě zpětné vazby zákazníků, kteří volají po fyzickém ovládání klimatizace a dalších klíčových funkcí, najdeme na volantu dvě haptická kolečka, vzhledem ke své velikosti spíše kola. Je s nimi možné otáčet, naklánět je nebo zatlačit dovnitř a kupodivu také ven směrem k sobě.
Haptika se mění podle zvolené funkce a těch je hned několik; kolečky nastavíte vše od tempomatu a jízdních režimů po teplotu, rychlost ventilátoru či nastavení zrcátek a polohy volantu. Zatímco redaktorům amerického magazínu Car&Driver to přijde jako dobré řešení, redaktoři britského TopGearu chválu haptických ovladačů na volantu nesdílejí.
Naštěstí je tu ještě třetí možnost ovládání funkcí vozu. Dnes všudypřítomná umělá inteligence se objevila i v novém modelu R2 a můžete díky ní auto hlasově ovládat. Stačí říci „je mi zima“ a auto téměř okamžitě zvedne teplotu. Díky připojení k internetu vám může také spravovat kalendář nebo najít nejnovější článek na vašem oblíbeném automobilovém webu. Ve vývoji je také aplikace, která vám umožní sledovat dění v autě ze svého chytrého mobilního telefonu.
Zábava a příslušenství
U Rivianu to specifikací vozu teprve začíná, chytrá řešení nabízí i pro originální příslušenství. V řidičových dveřích najdete vyjímatelnou svítilnu, pro oblíbené kempování lze přikoupit několik verzí střešního stanu a k momentálně nabízenému příslušenství patří i celá kempovací kuchyňka.
U verze R2 zatím mnoho potvrzeného příslušenství neznáme, ale pokud vám střešní stan nestačí, můžete sklopit sedačky do roviny a ustlat si na originální matraci vyráběné Rivianem na míru interiéru R2. Bližší info o ní bohužel také nemáme. Společně s nabízeným střešním stanem pro 3 osoby by ale Rivian R2 umožnil pohodlné cestování pro pětičlennou rodinu.
Se slibovanou cenou základní verze kolem 45 tisíc dolarů (přibližně 915.000 korun) a nabíjením z 10 na 80 % rychlostí až 200 kW to ale vypadá, že by R2 mohl být prodejním hitem i v Evropě. Po započtení cel a odhadnutí nákladů na individuální dovoz takového auta do ČR bychom se dostali přibližně na částku 1,4 milionu korun. Tím by se Rivian R2 na českém trhu pomyslně zařadil mezi nejlevnější Teslu Model Y a základní BMW iX3.
Zdroj: Rivian, TopGear, Car&Driver