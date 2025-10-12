Předplatné
Auta z pekla: EV Electra. Nejbizarnější autařský příběh, jaký dnes uslyšíte

EV Electra Gaza GT
EV Electra Gaza GT
EV Electra Gaza GT
EV Electra Gaza GT
František Pisarovič
František Pisarovič
Život píše všelijaké příběhy. A některé jsou uvěřitelnější než ty ostatní. A právě povídání o konci švédské automobilky Saab mezi důvěryhodné určitě nepatří, i když je to vše pravda.

Někteří z vás možno znají Saab coby jednu z nejlepších evropských zbrojovek. Zhruba před deseti lety jste ale ještě mohli narazit na několik posledních nových exemplářů vozů relativně čerstvě zaniklé automobilky. Poté se po značce slehla zem, aby vstala z popela jakožto výrobce elektromobilů NEVS a po letech opět zaplnila titulky magazínů a webů s technicky převratným konceptem Emily GT. 

Problém byl jen jeden, ale zato obrovský: zbytkům firmy došly už i poslední peníze. Situace už vypadala dost bledě, než přišel nadějný zachránce a hlavní hrdina dnešního videa. A když mluvíme o hrdinovi, myslíme tím záporáka jako z marvelovky. Pohodlně se usaďte, vyložte si nohy někam do prostoru a užijte si povídání tak absurdní, že by se z něj mohli učit i dadaisté.

zdroj: Autorský text, foto: EV Electra

