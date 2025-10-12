Mercedes-Benz testuje megawattové nabíjení i pro osobní auta
Čím kratší doba nabíjení, tím pohodlnější provoz elektromobilu, myslí si Mercedes-Benz a pracuje na pětiminutovém nabíjení extrémními výkony. Je však namístě se ptát, jestli je něco takového z uživatelského hlediska žádoucí.
O nabíjení výkonem blízkým jednomu megawattu, tedy 2,5–3× takovým výkonem, jako mají dnešní nejrychlejší nabíječky, se už nějakou dobu mluví pro elektrická nákladní auta. Mercedes-Benz však vidí dobu nabíjení v desítkách minut, byť nízkých, jako problém i pro rozmach osobní elektromobility.
Vzhledem k tomu, že problém s nízkým dojezdem elektromobilů se úspěšně daří řešit a dnešní elektrická auta už s trochou snahy zvládají ke čtyřem stovkám kilometrů i na dálnici, nejen na papíře, zbývá nabíjení. To by podle snah značky mělo trvat stejně jako tankování benzinu či nafty, tedy nízké jednotky minut.
„Příštím bojem je pohodlnost,“ řekl Malte Sievers, šéf vývoje nabíjecích technologií u Mercedesu-Benz. „Zákazníci chtějí, aby nabíjení bylo tak rychlé a bezpracné, jako tankování paliva. Na to se soustředíme při práci s ELFem,“ dodal.
„ELF“ je zkratka „Experimental-Lade-Fahrzeug“, což lze přeložit jako „vozidlo k experimentování s nabíjením“. Je to speciálně upravená elektrická třída V s několika různými nabíjecími porty a slouží jako pojízdná laboratoř. Hledá limity nabíjení v extrémech, jako jsou právě vysoké nabíjecí proudy, s čímž souvisí chlazení baterie, či třeba solární nebo automatické indukční nabíjení.
Klasické konektory na voze jsou CCS2 (Combined Charging System) a trojúhelníkovitý konektor MCS (Megawatt Charging System). ELF zvládne přijmout nabíjecí výkon až 900 kW, což při napětí 900 V znamená obrovský proud 1000 A. Je to zhruba třikrát tolik, co umí produkční elektrické GLC, odhalené na mnichovském autosalonu před několika týdny. A takovýhle výkon může proudit přes konektor CCS2.
„Kamioňácký“ systém MCS posouvá nabíjecí výkon ještě dál, nad 1.000 kW, tedy 1 MW. Mimo jiné testuje schopnosti chladicího systému baterie a její odolnost takto extrémním nabíjecím výkonům, při nichž se baterie samozřejmě bude silně zahřívat.
ELF jezdí už docela dlouho a automobilka už z něj nějaké poznatky použila. To např. pro techniku AMG GT-XX, který dosáhl maximálního nabíjecího výkonu 1,041 MW. Výkon dodala italská firma Alpitronic v podobě prototypu nabíječky pro nákladní auta schopné poskytnout až 3 MW nabíjecího výkonu. Takové stojany plánuje Mercedes-Benz nasazovat do komerčního použití.
Po stránce obousměrného nabíjení, tedy možnosti baterie elektromobilu poskytovat energii i něčemu jinému než vlastním elektromotorům, zvládá experimentální vůz nejen dnes běžný střídavý proud, ale i proud stejnosměrný.
V tomto případě však nejde jen o možnost rychlejšího dobíjení ostatních elektromobilů, ale třeba i o systém kreditů, které by majitelé elektrických aut získávali za to, že umožní použít baterii svého vozu k vyrovnání špiček v rozvodné síti. Mercedes-Benz k tomu vyvíjí vlastní software, díky němuž by tisíce aut byly koordinovány a fungovaly jako virtuální elektrárna.
Dále tu je možnost bezdrátového nabíjení výkonem až 11 kW, což ale zas tak velká novinka není – takto se nabíjel McLaren Speedtail a brzy s tím přijde na trh nové elektrické Porsche Cayenne. Zajímavější je automatizované nabíjení přes kabel, při kterém by se ten kabel sám připojil ze země, nikoliv ze stojanu, a také solární panely na střeše, které za slunečný den dokážou dodat až 30 km dojezdu. Není to moc, ale je to lepší než nic – i kdyby energie ze slunce pomohla pouze k vychlazení interiéru chvíli předtím, než odjedete.
Všechno to směřuje k cíli, aby nabíjení trvalo pět minut – aby bylo stejně rychlé a pohodlné jako tankování paliva. V takové chvíli je však třeba se zamyslet. Aktuální doba tankování nádrže benzinu či nafty jsou spíš dvě, výjimečně tři minuty. To člověk snadno vydrží, když se mu chce na toaletu, ale 5–8 minut už by mohlo být náročnějších. Stejně tak současné nabíjení z 10 na 80 % zabere u těch nejlepších aut cca 20 minut v ideálních podmínkách. Za tu dobu stihnete toaletu bez problému, navíc s krátkým odpočinkem a reakcí na ty zprávy, které nezvládnete vyřešit nadiktováním odpovědi Androidu Auto za jízdy.
Je tedy namístě se ptát – chcete, aby se elektromobily nabíjely 5 minut, nebo je současných 20 dostačujících?
zdroj info, foto, videa: Mercedes-Benz