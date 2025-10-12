Omoda 5 1.6 TGDI vs. Kia XCeed 1.5 T-GDI – Plnou parou proti proudu
Kompaktní SUV s benzinovým turbomotorem a automatem jsou dnes to, co je v kurzu. Na test jsme si proto vybrali dva zajímavé vozy, které se snaží jít s dobou, ale tak trochu jinak.
Dojem, cena, prostor
Navzdory tomu, že na světě (a ještě tuplem v Evropě) statisticky nikdy nebylo více zpevněných povrchů, segmenty SUV-B a C nyní kralují snad všem prodejním statistikám. Je to prostě trend, na který buď někdo naskočí, nebo pak pláče nad nedostatečnými prodejními čísly. To druhé se určitě nedá říct o nedávno příchozí čínské značce Omoda, patřící pod automobilku Chery. Ta přichází se dvěma modely 5 a 9, oboje samozřejmě představuje SUV různých velikostí, technicky spřízněné jsou poté vozy značky Jaecoo prodávané těmi samými lidmi na těch samých místech. A vypadá to, že tato taktika funguje – Omoda 5 je v prodeji tak půl roku, a už si připsala 238 křížků na poli nových registrací. To ji řadí na 123. místo v celkových číslech českých prodejů, pro představu přesně mezi Volkswagen ID.7 a Toyotu Camry.
To Kia patří k těm málo automobilkám, které ještě hrdě drží prapor běžných nízkých aut, už však nikoliv díky modelu Ceed. Pro automobilku stěžejní model defi nitivně ukončil svou kariéru s přechodem na nový hatchback K4 či jeho elektrického sourozence EV4 a značka nám tím chce naznačit, že začala nová a (minimálně stylisticky) odvážnější éra její existence. Trh ale jasně říká „ne tak rychle“ a s 510 prodanými kusy za prvních osm měsíců zůstává zvýšená Kia XCeed posledním z téměř vyhynulého žilinského rodu. Pro představu, svou 65. příčku na českém trhu sdílí s oblíbeným BMW X1, a je tedy logické, že ji značka ještě ani zdaleka nechce poslat do propadliště dějin. Ostatně, recept pořád funguje více než dobře, byť jí táhne na šest let.
A teď to nejlepší: Oba modely srovnáváme v podobné a velmi oblíbené konfi guraci. O elektrifi kaci jsme se sice v úvodu otřeli, je to ale naposledy, co o ní v tomto textu budete číst. Dnes proti sobě totiž stojí dva spalováky s objemem kolem půldruhého litru a sedmistupňovým dvouspojkovým automatem posílajícím výkon kolem 110 kW na přední kola.
