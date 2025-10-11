Předplatné
Audi chystá nový luxusní off-road. Postaví se géčku a defenderu

Jan Faltýsek
Audi připravuje vstup do terénního a zároveň luxusního segmentu, který dosud ovládaly zejména velké ikony – Mercedes-Benz třídy G a Land Rover Defender. Nový model má být robustní, luxusní a technologicky špičkový vůz, jenž se stane výkladní skříní značky a ukáže, kam se bude design i technika Audi v příštích letech ubírat. Mimo to se dočkáme také Audi Q9.

Myšlenka prémiového off-roadu audi vznikla už v roce 2023, kdy vedení designu označilo tento segment za mimořádně atraktivní a zároveň otevřený. Audi v něm doposud chybělo – zatímco Mercedes a Land Rover zde vybudovali silné pozice, německá značka ze čtyř kruhů vidí prostor pro třetího hráče. Na Toyotu Land Cruiser jsme nezapomněli, cenově a luxusem přeci jen není přímou konkurencí.

Podle vedení automobilky Audi zůstává projekt aktivní a vývoj pokračuje. Cílem je vytvořit vůz, který spojí schopnosti klasického off-roadu s kultivovaností typickou pro modely Audi. Automobilka zároveň potvrdila, že půjde o strategicky významný produkt – nikoli o krátkodobý experiment.

Technika a konstrukce

Nový model má využívat architekturu sdílenou v rámci koncernu Volkswagen, s možností propojení s technologií značky Scout. V úvahu přichází čistě elektrická i hybridní varianta, což by umožnilo nabídnout jak klasické terénní schopnosti, tak moderní efektivitu.

Design se má stát jedním z hlavních poznávacích prvků. Nový vzhled bude vycházet z aktuálního vizuálního směru Audi a přinese robustnější proporce, zvýrazněnou masku i ostře řezané linie, které mají vozu dodat nezaměnitelný charakter.

Vedlejší novinka: Audi Q9

Současně automobilka potvrzuje vývoj modelu Audi Q9 – dosud největšího SUV značky, které doplní rodinu vedle Q7 a Q8. Novinka bude sedmimístná, nabídne hybridní i klasické motory a zaměří se na stejný segment jako BMW X7 nebo Mercedes GLS. Uvedení se očekává v roce 2026.

Audi tak jasně posiluje svou přítomnost v nejvyšším segmentu SUV. Prémiové terénní modely nejsou jen otázkou image – slouží i jako testovací platformy pro nové technologie, které se později přenášejí do sériové produkce. Připravovaný 4×4 vůz má značce přinést přesně to, co jí v současné nabídce chybí: drsný, ale kultivovaný symbol síly.

Audi Concept C • Zdroj: Audi

Zdroje: Autocar, Car and Driver, AutoEvolution, Gear Patrol │ Foto: Gemini, Audi, archiv

 

