Oholená Tesla Model Y už je v českém ceníku. Zase tak dobrá nabídka to není
Mezi elektromobily jsou Tesly Model 3 a Model Y jedny z nejdostupnějších vozů. Americká značka ale slibovala i levnější vozy, na což konečně došlo. Ceny ale nejsou až tak nízké, jak se původně očekávalo.
Na začátku října Tesla konečně uvedla dlouho slíbené levnější vozy. Bohužel nedošlo na zcela separátní levný model, jak se dříve spekulovalo, ale jen na levnější základní výbavy Modelu 3 a Modelu Y. Jen pár dní poté se větší z dvojice objevil také v českém ceníku a poprvé začíná pod milionem korun.
Obě Tesly ve verzi Standard mají stejné rozměry i design jako dosud, na pohled se dá snadno rozeznat pouze Model Y. Ten totiž přišel o svítící linku propojující přední světlomety a stejně tak zmizela i propojující linka vzadu. Zajímavostí je, že při pohledu zvenku jsou na obou vozech vidět panoramatická střešní okna. Verze Standard si totiž ponechaly sklo, přes které je ale potaženo čalounění, takže zevnitř není vidět. I kdyby se někdo pokusil čalounění sundat, má smůlu; sklo je totiž zatmavené.
Uvnitř se také změnilo nastavení volantu, které už se nedělá přes displej, ale manuálně. Místo toho ale o běžné ovládání přišly sedačky, které se už nastavují pouze přes displej. Pro mnohé bude příjemnou změnou nahrazení čalounění z „veganské kůže“ textilií a odstranění ambientního osvětlení interiéru. A standardně se zde počítá s páčkou pro blinkry místo tlačítek. Toto je ale změna, která se týká i vyšších verzí Modelu 3. Model Y o ně nikdy nepřišel ani ve faceliftované verzi.
Chybí také odvětrávání sedaček vepředu a vyhřívání těch zadních. Pasažéři vzadu už si také nenastaví klimatizaci přes displej mezi sedačkami, ten je totiž také pryč. O trochu horší je také odhlučnění a údajně se měnil i podvozek.
V českém ceníku je zatím pouze Tesla Model Y Standard. Ta má pohon zadních kol a dojezd 534 kilometrů. Jaká baterie je ve voze použita Tesla neudává, mělo by ale jít o LFP baterii o kapacitě 69,5 kWh, s maximálním dobíjecím výkonem 175 kW. Jde o jinou baterii než používá Model Y Standard v americké verzi a dodavatelem je pravděpodobně CATL. Evropská verze se vyrábí v berlínské továrně Tesly.
V Česku se u Tesly Model Y Standard jako základní cena ukazuje částka 979.990 Kč, jenže Tesla si k ní ještě připočte 25 500 Kč poplatek za doručení a dokumentaci; ve finále se tak za auto zaplatí 1.005.490 Kč. Vyšší dvě výbavy se nově jmenují Premium a vrcholem je nedávno uvedené Performance. Za nižší ze dvou verzí Premium se platí 1.230.400 Kč.
Tesla Model 3 Standard se zatím v Evropě neukázala, základem je auto nazvané Model 3 s pohonem zadních kol. V Česku se u něj jako základní cena ukazuje opět stejná částka 979.990 Kč, i zde tedy platí, že ve finále se za auto zaplatí 1.005.490 Kč.
Zdroj: Tesla, zdroj foto: Tesla, zdroj videa: Tesla