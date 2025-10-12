Rozblikáme Česko: Couvání. Blikej vpřed i vzad
Když měníme směr jízdy, nezáleží, jestli jedeme dopředu, nebo dozadu. Blikat musíme vždycky. A to i při pomalé jízdě sotva krokem na zpátečku.
Takilb, takilb, takilb! Ne, to není žádný výkřik v exotickém jazyce či jméno náčelníka doposud neprozkoumaného kmene. To je jen pozpátku napsaná výzva: Blikat, blikat, blikat! A proč pozpátku? Protože dnes se budeme věnovat blikání při jízdě pozpátku. Budeme tedy couvat.
Ač to je manévr, při kterém jedeme často i jednocifernou rychlostí, neznamená to, že bychom měli jezdit bez blinkrů. Ve vyhlášce se nikde nepíše, že při pomalé jízdě si můžeme zatáčet, kam chceme, a blinkry necháme spát. Nebo že by zařazení zpátečky znamenalo možnost nechat blinkry ležet ladem. I při couvání totiž platí pravidla.
Můžeme se odpoutat, to ano. Řidič při jízdě na zpátečku nemusí být připoutaný bezpečnostním pásem, ale jinak musí dodržovat vše, nehledě na směr jízdy. Svítit, blikat, mít technickou, nebýt pod vlivem alkoholu atd.
Couváme do světa
Velmi specifi cká situace je při couvání ve Slovinsku. Tam je totiž povinnost dát výstražné blinkry. Tím upozorníte ostatní řidiče na to, že se pohybujete nějakým nestandardním způsobem. Výstražné dáváte jen při jízdě rovně. Pokud při couvání zahýbáte třeba na parkovací místo nebo z něj či při otáčení zajíždíte do jiné ulice, tak dáváte blinkr doleva nebo doprava.
Pokud jedeme na zpátečku do místa, kam nevidíme, měli bychom přibrat k tomuto manévru náležitě poučenou osobu. Ideální je, když spolujezdec vyskočí a ukáže nám, že je za námi volno. Když spolujezdec není, můžeme požádat kohokoliv, kdo se namane. V osobním autě to asi nemusíme řešit. Výhled z něj je dobrý, často máme kameru. Ale u dodávky nebo náklaďáku se už takový pomocník hodí.
Teď vás možná napadne, že někdo cizí se asi nepohrne vám pomáhat a proč by to dělal. Navíc ukáže špatně, a ještě po něm budete chtít náhradu škody. Ano, můžeme zvolit tento negativní přístup. Nebo můžeme zvolit přístup naopak pozitivní. Když vidím, že někde couvá kamion nebo náklaďák a nikdo mu neukazuje, můžu mu jít sám od sebe pomoct. Ideálně tedy houknu na řidiče, že mu ukážu. Možná odpoví, že má kameru a není to třeba, nebo naopak s díky pomoc přijme.
Kam couvat
Jízda na zpátečku není možná úplně všude. Couvat nemůžeme třeba na dálnici nebo v tunelu a jeho těsné blízkosti, na železničním přejezdu, na přejezdu pro cyklisty, přechodu pro chodce a taky na řízené křižovatce a v její těsné blízkosti. Poblíž křižovatky se semafory tak na zpátečku zapomeňme. A jen pro formální úplnost dodejme, že couvat nemůžeme ani na dálnici. To uvádíme, jen aby byl výčet úplný.
A ještě jedna poznámka k rozšířenému mýtu, že jednosměrka se dá procouvat. Nedá. Na zpátečku můžete jen zajet na parkovací místo či z něj vyjet. Couvat na parkovací místo 200 nebo 300 metrů, to asi neobstojí.
Motorka se zpátečkou
Couvat umí i motorky. Na rozdíl od aut ale nemají zpátečku jako jednu z rychlostí, kterou řidič zařadí. Jde o elektrický pohon, který má pomáhat při tlačení těžkého stroje. Zpátečkou je tak vybaven třeba Goldwing od Hondy, který váží skoro 400 kilogramů. Pozadu umí jezdit i některé motorky od BMW nebo stroje značky Ural se sajdkárou. Tady jde o opravdovou rychlost, kterou zařadíte v převodovce, a ne jen elektrického pomocníka. Tříkolka Piaggio MP3 530 HPE je motorka, která má zpátečku, a dokonce i parkovací kameru.
Nejrychlejší pozadu
Chorvatský výrobce sportovních elektromobilů Rimac v listopadu 2023 na testovacím okruhu zvládl couvat svým modelem Rimac Nevera rychlostí 275 km/h. Je tak držitelem rekordu jako nejrychleji couvající auto. Dopředu zvládne jet 412 km/h. A zrychlení z nuly na 400 je bez pár setin sekundy půl minuty. V Guinnessově knize rekordů najdeme i případ nejrychlejšího jezdce, jehož motorka sice jela dopředu, ale on na ní seděl obráceně. Brit David Coates takto 28. října 2002 zvládl rychlost 244 km/h. V tom samém roce, jen o necelé dva měsíce dřív, Pieter de Hart v Nizozemí za hodinu ujel na šlapacím jízdním kole, také posazen zády proti směru jízdy a řídítkům, bez 52 metrů 27 kilometrů.
Zdroj: Svět motorů