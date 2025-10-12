Šéf Citroënu: Za problémy evropského trhu stojí regulace
Průměrný věk aut v Evropě roste i kvůli přebujelým regulacím a velkému tlaku na snižování emisí CO2, nechal se slyšet Xavier Chardon, nový generální ředitel značky Citroën. Také oznámil, že v prosinci letošního roku čeká značku další změna designu.
Na současný vzhled vozů značky Citroën jsme si ještě ani nestačili zvyknout a už se chystá další změna tak zásadní, že o ní automobilka informuje s dvouměsíčním předstihem. Prosincová událost bude první příležitostí, kdy veřejně promluví Xavier Chardon, který na pozici generálního ředitele značky letos v létě přešel od Volkswagenu.
Co se má změnit, je samozřejmě zatím ve hvězdách, ale nepůjde o nové směřování značky. Zůstávají pro ni klíčové segmenty B a C s tím, že vrcholný model – crossover C5 Aircross – přešlapuje na prahu segmentu D.
Chardon také připomněl, že značka chce oprášit koncept legendární „kachny“, modelu 2CV, která je „součástí francouzské kultury“. O oživení původního účelu 2CV, tedy přinést mobilitu masám, hovoří značka už delší dobu.
„DNA a duch“ 2CV je něco, co „chceme vnést do našich budoucích aut“, cituje Chardona web Autocar. Svobodu, které toto auto lidem přineslo, „musíme v letech 2026–2030 znovu vynalézt“, dodává ředitel. Otázkou samozřejmě zůstává, jestli dnešní zákazník bude mít zájem o de facto čtyři kola, střechu a nic víc.
Duchovní nástupce 2CV nicméně nebude v programu prosincové události a nepředstaví se letos. Půjde také o větší auto, než je již delší dobu prodávaná elektrická čtyřkolka Ami, ovšem plnohodnotné osobní auto kategorie M1 to být nemusí. Chardon říká, že pravděpodobný přístup kategorie levných aut mezi čtyřkolky (tj. L7) a M1, která by nemusela mít všechnu drahou techniku vyžadovanou pro kat. M1, je pro Citroën velkou příležitostí.
„Je to příležitost, jak by mohla Evropa demokratizovat auta,“ pokračuje Chardon. „Když se podíváte na stav před covidem a po něm, Evropa je jediným regionem, který se plně nezotavil. Trh přišel o dva miliony aut, z toho milion byl s cenou pod 15 tisíc eur (365 tisíc korun),“ tvrdí.
Pandemie však není jedinou příčinou. „Do značné míry to způsobuje spousta regulací, velký tlak na snížení emise CO2, což je v pořádku, ale silně věříme, že je třeba se znovu dostat do kontaktu s lidmi, kteří si nemohou koupit nové auto a buď kupují ojetiny, nebo si nechávají svá stará auta déle. Proto průměrné stáří vozového parku stoupá a emise CO2 neklesají podle očekávání. A proto je tato kategorie skvělý návrh,“ jasně vyjmenovává realitu.
Nelze nevidět paralelu s před několika dny odhaleným konceptem Dacia Hipster, u nějž se automobilka nemůže rozhodnout, zda případnou produkční verzi homologovat jako L7, kde platí omezení hmotnosti na 450 kg bez baterie, nebo jako M1, kde je třeba airbagů a drahé elektroniky.
zdroj: Autocar | zdroj foto, videa: Auto.cz