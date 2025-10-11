Mototest Indian Chieftain PowerPlus Limited – Začátek nové, vodní éry

Předplatné
Přístrojový štít se změnil nepatrně, protože základní rozvržení se dvěma ručičkovými ukazateli po stranách a 7" barevným displejem uprostřed zůstalo. Indian tím propojuje klasické ukazatele s moderními technologiemi.
Leoš Káňa
Velký silniční koráb Indian Chieftain dostal pro letošní sezonu nový dvouválec chlazený kapalinou. Stylový bagger s dovětkem PowerPlus je výrazně silnější a zprostředkovává intenzivnější zážitky.

Tradiční americký výrobce motocyklů musel zareagovat na zpřísňující se emisní limity a do vrcholné řady svých motocyklů zabudoval nové dvouválce s kapalinovým chlazením. Přestože ale loni deklaroval, že klasické „vzducháče“ z nabídky stáhne, pro zastánce této techniky máme dobrou zprávu. Chieftain s dvouválcem Thunderstroke 116 (objem 1890 cm³ a točivý moment 171 Nm) ještě v nabídce zůstal. Jenže novinka s označením PowerPlus je silnější, takže jsme byli zvědavi, jak si s velkým strojem poradí a jak se k němu bude hodit.

Širší uplatnění

Začneme tedy vidlicovým dvouválcem PowerPlus 112. Z pohledu designu mu chybí atraktivita vzduchového dvouválce s frézovaným žebrováním. Ani zástavba chladiče do jakéhosi plastového boxu není až tak propracovaná. Na druhou stranu je v něm schovaný, a navíc ho překrývají chromované trubky padáků. Že má indian nějaký chladič kapaliny, vlastně ani není poznat.

Nový agregát s úhlem sevření válců 60°, čtyřventilovou technikou a zdvihovým objemem 1834 cm³ byl roky intenzivně vyvíjen prostřednictvím závodního programu Indian Motorcycle Racing. Indian u něj uvádí výkon 126 koní, tedy v přepočtu asi 92,6 kW. Vrchol přichází zhruba kolem 6300 otáček, což je o 1800 více než u předchozího vzduchem chlazeného dvouválce. Někde kolem 4800 min-1, kdy kulminuje výkon vzducháče, má vodník zhruba o 20 koní víc a roztočí se až na sedm tisíc. Možná ještě důležitější je nárůst točivého momentu na 181,4 Nm, který je dostupný při 3800 min-1. Výsledkem je mnohem širší pásmo otáček, v nichž motor brutálně zabírá. Síly má na rozdávání téměř od volnoběhu. Stačí pootočit plynovou rukojetí, a 382 kg těžký stroj vystřelí neohroženě vpřed. Novinkou přitom je, že mu jen tak nedojde dech. Masivní reakce a zrychlení přicházejí i v tempu přes 5000 min-1, takže například na trojku se můžete ploužit městem nebo si to svištět 130 km/h po dálnici. Přitom motor v celém rozsahu běží hladce a je krásně kultivovaný – pro dlouhé cestování ideální společník a podle nás jeden z nejlepších agregátů podobného ražení. Líbí se nám i hutný zvukový doprovod z dvojice výfukových koncovek.

Zátah motoru i reakci na plyn může jezdec ovlivnit zvolením jednoho ze tří jízdních režimů – Rain, Standard, Sport.

Více sportu

Síle motoru odpovídají i jízdní vlastnosti. Robustní litinový rám je pevný, což spolu s dlouhým rozvorem přispívá k vytříbené jízdní stabilitě, zejména v přímém směru. Díky nízkému těžišti ale dokáže být dostatečně hbitý a agilní v zatáčkách. Do náklonů (vůle až 31°) padá ochotně a přirozeně.

K dynamice motoru sedí i nové brzdy. Čtyřpístkové radiální třmeny Brembo se vpředu zakusují do dvojice 320mm kotoučů a rozjetý stroj dokážou bezpečně zpomalit. Přitom jejich výkon nijak neuvadá. A celkem spokojeni jsme i s komfortem odpružení, i když zadní centrální tlumič Fox s hydraulickým nastavením předpětí a zdvihem 114 mm by mohl být o něco komfortnější. Tento systém převzatý z platformy Challenger zajišťuje sportovnější a tužší odezvu, která poskytuje lepší kontrolu a stabilitu v zatáčkách, ale stroj tím přichází o svou plavnost. I přes široké a pohodlné sedlo se tak tělo na větších nerovnostech natřásá. Přední obrácená vidlice se zdvihy 130 mm je naladěna komfortněji.

Tradiční jízdní posez s nízkým sedlem 672 mm nad zemí, nohama a rukama nataženýma dopředu je i pro jezdce s výškou 174 cm přirozený a pohodlný. Velká kapotáž uchycená k vidlicím zajišťuje spolu s elektricky nastavitelným plexištítem (rozsah 100 mm) potřebnou ochranu před nepříznivým počasím.

Výbava s dobou

Přístrojový panel je upravený jen lehce a ponechal si předchozí architekturu s ručičkovým rychloměrem a otáčkoměrem po stranách a 7" dotykovým displejem systému Ride Command uprostřed. Na obrazovce se ukazují ostatní jízdní údaje, navigace, volí se na ní jízdní módy, nastavuje celý motocykl, ladí rádio a lze připojit i mobilní telefon. Proti obřím obrazovkám konkurentů působí zastarale, ale ponechal si svůj charakter. Standardní reproduktory s výkonem 50 W jsou ale jen taková chrastítka, indian by si určitě zasloužil lepší. Chromované ovladače na rukojetích se moc nezměnily, vpravo jen přibylo tlačítko na oživení stroje. A jednu příjemnou novinku jsme objevili vpravo zezadu kapotáže, kde je tlačítko k odemknutí víka nádrže. Samozřejmostí je bohatá výbava zahrnující nejen tempomat, ale nově i náklonová čidla napojená na ABS a kontrolu trakce, hlídání mrtvého úhlu nebo sledování vozů před a za strojem s upozorněním, že se nebezpečně blíží (u zadních světel je nyní krabička s radarem).

Přestože si chieftain ponechal tradiční elegantní siluetu s dvojicí aerodynamických kufrů na zádi (mají objem 68 litrů), působí agresivnějším dojmem. Jde o detaily, jako jsou například menší mezery kolem motoru, uhlazení bočních panelů, prohnutá spodní linie nádrže, úspornější přední blatník nebo mohutnější přední kapotáž s novým diodovým světlem.

Nový Indian Chieftain PowerPlus se povedl, protože spojuje styl ikonického amerického baggeru s moderními technologiemi a sportovními prvky.

Plusy

  • Hezká linie klasických baggerů
  • Silný pružný motor
  • Bohatá výbava moderních prvků
  • Uvolněný posez
  • Stabilní jízdní vlastnosti

Minusy

  • Nižší komfort zadního odpružení
  • Menší kvalita reproduktorů
Technické údaje Indian Chieftain PowerPlus Limited
Motorčtyřtaktní vidlicový dvouválec DOHC
Chlazeníkapalinou
Zdvihový objem (cm³)1834
Vrtání a zdvih (mm)110 x 96,5
Kompresní poměr11,4:1
Výkon (kW)92,6
Točivý moment (Nm/min-1)181,4/3800
Převodovkamanuální, 6°
Stálý převodřemen
Spojkamokrá vícelamelová
Startováníelektrické
Brzda předníčtyřpístková, dva kotouče 320 mm
Brzda zadníkotoučová 298 mm
Pneumatiky P a Z130/60 R19 a 180/60 R16
Délka x šířka (mm)2503 x 1066
Rozvor (mm)1668
Výška sedla (mm)672
Pohotovostní hmotnost (kg)382
Objem nádrže (l)22,7
Základní cena874 900 Kč

Zdroj: Svět motorů

 

 

