Autodrom v Mostě počítá milionové ztráty. Jak to bude dál?

Postupné rozvolňování opatření zatím umožňuje tréninky profesionálním sportovcům a od konce dubna autodrom obnoví za přísných bezpečnostních opatření kurzy bezpečné jízdy.

„Pozitivní je, že začínáme vidět světlo na konci tunelu a máme připravený nový kalendář. Zásadní pro nás bude otevření hranic, aby k nám mohli na testy jezdit klienti z Německa. Vzhledem ke vzdálenosti čtyřicet kilometrů od hranic, jsme těmto klientům schopní zajistit koridor pro jejich dopravu do areálu, který neopustí a stejnou cestu jim zajistíme i při jejich návratu domů,“ říká předseda představenstva společnosti Autodrom Most Josef Zajíček.

Proč platí pravidlo fitness?

Představitelé autodromu přijali několik úsporných opatření, zřejmě se nevyhnou ani propouštění. „Nechápeme například, proč se na nás vztahují stejná pravidla jako na fitness centra. Disponujeme obrovským areálem o rozloze 75 hektarů, umíme zabezpečit akce v bezkontaktním režimu. Oslovili jsme proto otevřeným dopisem kompetentní autority včetně pana premiéra, zda by postoj k nám nepřehodnotily. Nicméně nechceme být jen negativní. Ve zbytku sezony vyjdeme našim fanouškům, zákazníkům i partnerům maximálně vstříc, snažíme se o zachování co největšího počtu původně naplánovaných akcí, a to včetně stěžejních závodních víkendů,“ uvedl na online tiskové konferenci před novou sezonou Josef Zajíček.

S promotéry proto nyní vedení autodromu řeší přesun termínů z května a června na pozdější období, není to však jednoduché. „Pandemie postihla všechny, nevyjímaje ani ostatní evropské okruhy. Dohodnout proto nové termíny prestižních šampionátů za situace, kdy jsme všichni minimálně o dva až tři měsíce přišli, je oříšek. Pokud se podaří alespoň některé závody letos odjet, nebude to dříve než v září. Ekonomickou stabilizaci očekáváme na konci roku,“ doplnil Josef Zajíček. Současně odpověděl na otázku možného prodeje Autodromu Most. „Jednáme o strategickém partnerovi, ale to je otázka delšího času. Ovšem, vzhledem k současné situaci jsou tahle jednání zatím pozastavena.“

Šampionáty se pojedou

Poslední vývoj situace potvrzuje, že se klíčové závody sezony přece jen podaří uskutečnit. Šampionát supersportovních vozů ADAC GT Masters, který se měl jet v polovině května, se s největší pravděpodobností přesune na přelom října a listopadu. Ve stejném termínu by se mohl odjet i původně na červen naplánovaný OMV MaxxMotion NASCAR Show, v jednání je i termín 13. až 15. listopadu. „V platnosti zatím zůstává původní termín našeho nejnavštěvovanějšího podniku Czech Truck Prix, tedy evropského šampionátu okruhových tahačů, a to 28. až 30. Srpna. Není vyloučen ani společný start ADAC GT Masters a šampionátu NASCAR,“ uvedla obchodní a marketingová ředitelka Jana Svobodová.

Pan Zajíček označil za pozitivní uvolňování omezeného pohybu osob, který vláda rozvrhla do několika fází. Od 20. dubna už tak autodrom mohl nabídnout svůj areál k tréninku profesionálním jezdcům a týmům. Toho využil například tým Buggyra Racing se šéfkonstruktérem a jezdcem Davidem Vršeckým a novou posilou, dosud jediným českým pilotem šampionátu F1 Tomášem Engem. Techniku před sezonou vyzkoušeli v Mostě za striktního dodržování veškerých hygienických pravidel a předpisů i členové spřízněného týmu Mičánek Motorsport.

Ožijí postupně také výcvikové plochy polygonu mosteckého autodromu. K individuálnímu tréninku na malém závodním okruhu se mohou hlásit jezdci na motocyklech, minibicích či motokárách, první termín je vypsaný na 7. května. Už o víkendu 2. a 3. května startují na polygonu po vynucené pauze také kurzy bezpečné jízdy pro veřejnost. I ony se přizpůsobí veškerým nutným hygienickým pravidlům a nařízením, budou individuální a komunikaci při teoretické výuce i praktickém výcviku mezi instruktorem a jednotlivými řidiči v uzavřených vozech zprostředkuje vysílačka. „Součástí výukových aktivit budou i dotované kurzy, jež jsou pro zájemce zcela zdarma. Patří k nim už tradiční projekt pro seniory nad 65 let Jedu s dobou, letošní novinkou je pak kurz pro mladé začínající řidiče ve věku 18 až 24 let Start Driving. Stačí se tedy přihlásit a dorazit k nám. Nikdo určitě nebude zklamaný,“ dodal Josef Zajíček.

Mezi povolené aktivity spadají také individuální tréninky z řad veřejnosti, například volné jízdy a testování pro řidiče automobilů i motocyklů na velkém závodním okruhu.

Koho z Čechů uvidíme?

Účastníkům online tiskové konference byli k dispozici také čeští zástupci ve startovním poli jezdců, které by fanoušci letos v Mostě měli vidět. Půvabná Veronika Jaksch prohání Dallaru GP2 – Mecachrome 4.0 V z roku 2008 v divácky velmi atraktivním seriálu Maxx Formula novodobých monopostů velkých cen F1, GP2, F3000, IndyCar, nebo Super League Formula, vyráběných od 90. let do roku 2010. Na autodromu bude mít premiéru jako vložená série závodního víkendu Czech Truck Prix. Martin Doubek je zase jediným Čechem v evropské odnoži věhlasné série asociace NASCAR, které dominují americké speciály s osmiválcovými motory Chevrolet. Těsných soubojů supersportovních speciálů v šampionátu ADAC GT Masters se letos potřetí zúčastní také Filip Salaquarda, který reprezentuje tým svého otce Igora.

Simracing každé úterý

Autodrom spolupracuje s významnými partnery, což mu umožňuje zaměřit se na další zkvalitnění akcí i zázemí areálu. Ani letošní sezona není výjimkou. Úspěchem skončila jednání se společností Volkswagen Financial Services.

Mezi nové partnery autodromu se zařadila i značka Seat. Zájemci si tak například mohou zapůjčit některý ze zcela nových vozů Seat určených k praktickému výcviku v kurzech bezpečné jízdy.

Okruh partnerů rozšířil i nový český výrobce luxusních hodinek značky Bohematic. Unikátní malosériové hodinky s puncem české manufakturní výroby pocházejí z dílny špičkových designerů a mistrů hodinářů. Za vznikem značky stojí designéři Michal Froněk a Jan Němeček ze studia Olgoj Chorchoj. Prvně jmenovaný je zároveň účastníkem počítačových závodů Sim Racing NASCAR, kde má autodrom k dispozici jeden vůz právě pro své partnery. Závody NASCAR zorganizoval jako náhradu za dosud zrušené skutečné, pro fanoušky souboje jezdců na simulátorech přenáší na svých facebookových stránkách. „Závody se jedou každé úterý, celkem jich bude sedm. V prvním z nich autodrom vzorně reprezentoval z trenažéru umístěného v kancelářích autodromu náš obchodní manažer pro sport Jakub Krafek. Štafetu po něm přebírá právě pan Froněk. Fanoušci mohou jeho snahu sledovat na facebooku autodromu, kde každý závod sdílíme,“ upřesnil Josef Zajíček. E-sport je pro závodníky, jejich týmy, fanoušky a také pro sponzory zatím jedinou náhražkou reálného závodění. „Je to velmi reálná záležitost. Byl jsem sám překvapený, jak moc mě atmosféra do závodu vtáhla a zároveň mě překvapila sledovanost závodů, která se blíží k 25 tisícům diváků,“ sdělil své pocity SIM race závodník Michal Froněk.

Už druhým rokem patří mezi strategické partnery společnost OMV, která je významným producentem ropných výrobků a zemního plynu. Vedle nabídky prémiových paliv MaxxMotion v samoobslužné čerpací stanici v paddocku autodromu ropný gigant opět zaštítí i závodní víkend OMV MaxxMotion NASCAR Show, jednu z nejpopulárnějších sérií motoristického sportu. V Severní Americe má na oválech už více než sedmdesátiletou tradici.

Vozový park autodromu by se neobešel ani bez značky Kia. Dlouhodobý partner autodromu automobily z větší části určené pro výcvik v kurzech bezpečné jízdy každoročně obměňuje. Řidiči tak mají neustále k dispozici nejnovější trendy ve vývoji automobilového průmyslu, a to právě i včetně vybavení prvky aktivní a pasivní bezpečnosti.