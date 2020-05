Autokina na vzestupu: Ani roušku mít nemusíte!

Klasické biografy byly kvůli pandemii téměř dva měsíce uzavřené, a tak znovu ožil fenomén autokina. Co na posádku vozu před představením a během projekce čeká, co smí a nesmí, na to jsme se byli podívat v Ústí nad Labem.

Je sobotní podvečer chvíli před šestou - ve vjezdu do prostor autokina v ústecké čtvrti Všebořice vedle obchodního centra Tamda už postávají dvě produkční a technik.

„Než vjedete dovnitř, můžete si umýt čelní sklo,“ nabízí nám ještě před vjezdem do areálu Lubomír Machoň, šéf pořádající agentury DreamPro. S vydezinfikovanýma rukama očišťujeme čelní plochu od mušek či nečistot a po dalším umytí rukou jdeme ještě rychle vyzpovídat posádky dalších aut, která už se řadí před vjezdem.

„Konečně kultura, a ještě v pohodlí vlastního bouráku!“ vítá návrat autokin do Česka řidič Martin. „Nám se líbí i to, že kromě bezprostředního sledování máme více soukromí než v klasickém kině,“ shodují se Honza a Karolína. „Já zase oceňuji, že si můžu dát během představení v autě i pivko, řídí totiž manželka,“ usmívá se potutelně Radek na ne zcela nadšenou partnerku Terezu.

Na flek

Abychom ale nepropásli dobré místo na ploše, řadíme se do fronty i my. Ostatně padla šestá odpolední, je tedy hodina do začátku představení. Na ploše chytrého telefonu nám orouškovaná a oštítovaná produkční Martina Jarošová kontroluje kód QR, který je vlastně objednacím lístkem a zároveň obvykle i dokladem o zaplacení. I když platit je možné bezkontaktně přímo na bráně. Jen hotovost tu vidí neradi.

Vodou odstranitelným fixem nám technik píše do levého horního rohu čelního skla číslo - to přiřazuje ke staničce, jež má zajistit odpovídající zvuk. Zároveň dostáváme na lístku pokyny, jak se chovat v autokině v době koronaviru. „Z aut se nesmí vystupovat. Nákup jídla a pití do vozu, stejně jako třeba toaletu, je třeba vyřídit ještě před vjetím do areálu autokina,“ říká produkční.

Asistenti si nás pak manévrují na místo před plátnem - tady poznáváme výhodu toho, že jsme přijeli dostatečně včas před začátkem představení. Máme díky tomu jednu z nejlepších pozic.

Dobře i slyšet

O dobrý zážitek z filmu nejen po vizuální, ale také po zvukové stránce se stará technik Patrik Lekavý: „Nejčastěji se propojuje naše stanice s audiosystémem vozidla přes zdířku AUX.“ Pokud bychom přijeli starším vozem, je tu ještě jedno řešení – klasická stanička se sluchátky, kde je na příslušném kanálu nastaven zvuk filmu. Zkoušíme i tento způsob, do uší nám duní Rammstein, jen o trochu hlasitěji než na ploše z velkých reproduktorů.

To už se před vjezdem do autokina výrazně prodloužila fronta - po registraci se vozy řadí šachovnicově před plátno, navádějí je asistenti. Z obou stran vedle, před i za námi je sice kvůli povinnému odstupu volno, ovšem ob místo už zase plno. „Jen větší auta jako dodávky, MPV nebo SUV řadíme do boků plochy, aby nepřekážela ve výhledu ostatním,“ vysvětluje Lekavý systém rozmisťování vozidel po ploše. Blikáním varovnými světly pak řidiči k sobě volají techniky, kteří jim pomáhají nastavit příjem zvuku.

Z vysílačky našeho průvodce slyšíme, jak produkční u vjezdu odkazuje zatím mimo zástup čekajících vozidel řidiče, který přijel naslepo a nemá zarezervované místo. „Musí počkat, ale naděje vždycky žije – zhruba desetina objednaných vozů nakonec nedorazí,“ dává posádce auta naději produkční Jarošová.

Smůlu ale mají motorkáři. Těm je vjezd dovnitř kvůli nákaze zcela zapovězen, dovnitř neprojedou ani kabriolety se staženou střechou. Ta musí nahoru, jinak žádné kino!

Plno!

Chvilku před sedmou je už kapacita 90 míst zcela vyčerpaná a my chápeme, proč je třeba s nájezdem do areálu začít už hodinu před začátkem. „Dva vozy, které dorazily na poslední chvíli, a ještě bez rezervace, musejí vyklidit pole,“ hlásí ještě pár vteřin do začátku filmu před odchodem z plochy náš technik.

Už úvodní sekvence nového českého snímku „Chlap na střídačku“ s Jiřím Langmajerem v hlavní roli splňují naši představu o pohodovém představení v autokině. Vidíme každý detail promítací plochy a rovněž audiopřenos funguje bez jakýchkoli technických potíží. Dvakrát okolo nás procházejí technici umravnit diváky, již otevírají dveře aut nebo se chtějí mimo vůz protáhnout. Zcela uzavřená musí být i okénka, a tak ani nemáme možnost zaznamenat, zda se v okolních vozech odehrává i nevázaná zábava trochu jiného charakteru, než je v kinech obvyklé. Ale kdo ví?

Se závěrečnými titulky se otevírá boční vjezd, kterým auta vyjíždějí podle pokynů asistentů. U brány odevzdáváme staničku, která jde na ozónovou dezinfekci. Ostatně tento proces čeká také celou plochu autokina, která po deseti minutách od skončení představení už zeje prázdnotou. Nikde nezůstaly ani žádné skvrny od oleje, takže čistění bude probíhat rychleji. A myslí zde také na čistě motoristické problémy? „Elektromobil byste tu nedobili, ale třeba problémy s vybitou baterkou jsme už řešili – startovací kabely jsme použili hned druhý den po otevření,“ říká Machoň.

Je krátce po deváté a u vjezdu se na noční představení od 22 hodin rovnají na bráně další vozy s filmuchtivými motoristy. I toto představení je podle Machoně vyprodané – vypadá to, že autokino čeká světlá budoucnost.

Jak to funguje

Autokino v Ústí nad Labem má otevřeno od konce dubna každý víkend od pátku do neděle. Cena 290 korun za představení zahrnuje dva dospělé a maximálně dvě děti. Vstupenku je třeba rezervovat na internetových stránkách kina, kde ji i rovnou zaplatíte. Nájezd na plochu začíná hodinu před začátkem promítání, aby se stihly všechny vozy umístit a zajistit jim reprodukci zvuku uvnitř. Po celou dobu představení musí mít vozidlo vypnutý motor.

Víte, že...

… v autě nemusíte mít roušku, pokud jsou s vámi jen rodinní příslušníci?